Ζελένσκι: «Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ενεργειακή εκεχειρία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «όλο και πιο σαφές» ότι η Ρωσία είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την προτεινόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία όσον αφορά στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, καθώς η Μόσχα έπληξε σήμερα έξι ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία.

«Αυτό συμβαίνει όταν η Ρωσία διαβλέπει την προοπτική υψηλότερων εσόδων για την πολεμική της μηχανή» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι ευχαριστεί τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που υιοθέτησαν το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Thank you to António Costa @eucopresident, Ursula von der Leyen @vonderleyen, and all EU member states for adopting a new EU sanctions package targeting Russia’s military-industrial complex. It is increasingly evident that Russia is unwilling to accept an energy ceasefire proposed by the United States and intends to continue its terrorist air attacks against our people and communities. Today alone, the Russians have attacked 6 energy facilities in Ukraine. 33 people were wounded across the country. This is what happens when Russia sees the prospect of higher revenues for its war machine. Therefore, more pressure on Russian entities, particularly those involved in ballistic missile and “shahed” production, is the right and indispensable signal if we are serious about ending Russia’s war. I thank everyone who is working to make peace through strength possible.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026