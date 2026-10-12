Ζελένσκι: «Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ενεργειακή εκεχειρία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «όλο και πιο σαφές» ότι η Ρωσία είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την προτεινόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία όσον αφορά στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, καθώς έπληξε έξι ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.

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Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ουκρανία
Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «όλο και πιο σαφές» ότι η Ρωσία είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την προτεινόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία όσον αφορά στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.
  • Όπως έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, «Αυτό συμβαίνει όταν η Ρωσία διαβλέπει την προοπτική υψηλότερων εσόδων για την πολεμική της μηχανή».
  • Στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ευχαριστεί τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για την υιοθέτηση του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «όλο και πιο σαφές» ότι η Ρωσία είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την προτεινόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία όσον αφορά στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, καθώς η Μόσχα έπληξε σήμερα έξι ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία.

«Αυτό συμβαίνει όταν η Ρωσία διαβλέπει την προοπτική υψηλότερων εσόδων για την πολεμική της μηχανή» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι ευχαριστεί τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που υιοθέτησαν το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

 

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