Ισραήλ: Ένας νεκρός και 20 τραυματίες έπειτα από έκρηξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, από έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, ενώ ομάδα Ισραηλινών μαθητών λυκείου από το Ισραήλ πραγματοποιούσε πεζοπορία κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες και ελικόπτερα είχαν αποσταλεί στο σημείο, στη βόρεια περιοχή του Ισραήλ, από όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν πλήγματα εναντίον του Λιβάνου, ενώ μαχητές της Χεζμπολάχ εκτοξεύουν κατά διαστήματα ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος.

Επικαλούμενη ιατρικές πηγές, η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι «η αρχική εκτίμηση είναι πως η έκρηξη προκλήθηκε από μη εκραγέν πυρομαχικό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, με διαφορετικούς βαθμούς σοβαρότητας».

Σύμφωνα με τον δήμο της βόρειας ισραηλινής πόλης Μααλότ-Ταρσίχα, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται μαθητές και μέλη του προσωπικού θρησκευτικού λυκείου, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτική εκδρομή.

Νωρίτερα, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom είχε ανακοινώσει ότι οκτώ από τους τραυματίες έφεραν σοβαρά ή μέτρια τραύματα, ενώ οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακύρωσε το πρόγραμμά του και πραγματοποιούσε συσκέψεις για την αξιολόγηση του «σοβαρού περιστατικού», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. «Ο πρωθυπουργός ζήτησε να διασφαλιστεί ότι οι τραυματίες θα διακομιστούν στα νοσοκομεία το συντομότερο δυνατό και συνεχίζει να πραγματοποιεί διαδοχικές συσκέψεις για την αξιολόγηση της κατάστασης», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στρατιώτες βρίσκονταν στο σημείο για την παροχή βοήθειας, ενώ ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας κατευθύνονταν προς την περιοχή.