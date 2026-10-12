Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν αίθουσες στο Πρωτοδικείο Ρόδου – Προβλήματα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες στη Μυτιλήνη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση στη Ρόδο, με νερά να συσσωρεύονται σε δρόμους. Επίσης σημειώθηκαν χαλαζοπτώσεις στην Ιαλυσό, ενώ νερά μπήκαν μπήκαν στις αίθουσες, του Πρωτοδικείου και του Εφετείου του νησιού.

Η έντονη βροχή ξεκίνησε από νωρίς σήμερα (12/10/2026) το πρωί και εντάθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, επηρεάζοντας την πόλη της Ρόδου και αρκετές περιφερειακές συνοικίες. Για αρκετή ώρα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμειναν περιοχές στο κέντρο της πόλης, ενώ διακοπές στην ηλεκτροδότηση αναφέρθηκαν και στην Ιαλυσό. Προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπου βίντεο αποτυπώνουν σημεία με συσσώρευση υδάτων έξω από το κτίριο.

Συγκεκριμένα, έξω από το αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, μεγάλες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα. Αυτοκίνητα και λεωφορεία περνούσαν μέσα από τα νερά, ενώ δύσκολη ήταν και η μετακίνηση των επιβατών, που έφταναν ή αναχωρούσαν από το αεροδρόμιο.

Η εικόνα θύμιζε περισσότερο λίμνη παρά δρόμο, με το πρόβλημα να μην αποτελεί κάτι πρωτάκουστο, αφού ανάλογες καταστάσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, έπειτα από δυνατές βροχές. Για ακόμη μία φορά, λοιπόν, η βροχή έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της απορροής των υδάτων, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εικόνα στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, όπου νερά μπήκαν στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη δίκες.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και προβληματισμό σε δικαστές, δικηγόρους και διαδίκους, καθώς η εισροή υδάτων ανέδειξε εκ νέου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται σε αρκετές περιοχές του νησιού, με τις Αρχές, να συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις. Η έντονη βροχόπτωση περιορίζει την ορατότητα και καθιστά το οδόστρωμα ολισθηρό, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους οδηγούς.

«Πλημμύρισε και η Μυτιλήνη»

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σήμερα, (12/10/2026) σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Λέσβου, με την Ερεσό και τον Μόλυβο, να βρίσκονται στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων. Η απότομη αλλαγή του καιρού έχει φέρει ισχυρές βροχές, δημιουργώντας ανησυχία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η βροχόπτωση στην περιοχή της Ερεσού και της Σκάλας Ερεσού, όπου, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση της στάθμης του ποταμού. Ισχυρή βροχή αναφέρεται και στον Μόλυβο, επιβεβαιώνοντας ότι τα φαινόμενα επηρεάζουν διαφορετικές περιοχές του βόρειου και δυτικού τμήματος, του νησιού.

Η ένταση των βροχοπτώσεων καθιστά απαραίτητη την ιδιαίτερη προσοχή των οδηγών, κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους, σημεία με περιορισμένη ορατότητα και περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού.



Η προσοχή στρέφεται ιδιαίτερα σε χειμάρρους, ρέματα και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου, καθώς οι παρατεταμένες ή μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα απορροής των υδάτων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Τι προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteoclub για τη Λέσβο, η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με τοπικές καταιγίδες που ενδέχεται να ενταθούν κατά τις βραδινές ώρες.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου προβλέπονται νέες βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, με παράλληλη ενίσχυση των βορείων ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.