Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πολιτικοί νάνοι Ανδρουλάκης και Τσίπρας – Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον Μητσοτάκη»

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Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πολιτικού συστήματος. Στρέφοντας τα βέλη της, εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αμφισβήτησε ανοιχτά τις δημοσκοπήσεις και προέβλεψε ραγδαία ανατροπή των συσχετισμών στις επόμενες εκλογές, σε συνέντευξή της στο Mega News.

Παράλληλα, προέβη σε σοβαρές καταγγελίες για την υπόθεση των Τεμπών, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και για τη δράση της ακροδεξιάς. Τα κύρια σημεία των δηλώσεών της διαμορφώνονται ως εξής:

«Μάχη πολιτικών νάνων η σύγκρουση Ανδρουλάκη και Τσίπρα»

Χαρακτηρίζοντας ως «μάχη νάνων» την αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί και τους δύο «πολιτικούς νάνους», αν και για διαφορετικούς λόγους.

Αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό, θύμισε με καυστικό τρόπο την παρουσία του σε διεθνή φόρα, όπως η επικοινωνία του με τον Μπιλ Κλίντον, ενώ σχολίασε ειρωνικά το ενδεχόμενο δίλημμα «ή εγώ ή κανείς», προτείνοντας να μπαίνει δίπλα στη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα η λέξη «κανείς», υπογράμμισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Ο Ανδρουλάκης δέθηκε στο άρμα των παλαιοπασόκων – Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον Μητσοτάκη»

Στη συνέχεια, άσκησε έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η ίδια για συμπαράταξη της αντιπολίτευσης σε μείζονα ζητήματα.

«Δυστυχώς ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει προφανώς να δεθεί στο άρμα διαφόρων παλαιοπασόκων, όπως είναι ο Βενιζέλος, όπως είναι η Διαμαντοπούλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε τα εν λόγω στελέχη μέρος ενός «παλιού και σάπιου συστήματος» και συμπλήρωσε ότι «την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει καταρρεύσει, το ΠΑΣΟΚ σπεύδει να τη στηρίξει».

«Ο Μητσοτάκης είναι αδίστακτος – Θα φροντίσουμε να πέσει κάτω από το 25%»

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο υποχώρησης των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίστηκε βέβαιη για την εκλογική κάμψη της κυβέρνησης, απορρίπτοντας παράλληλα την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων με βάση την εμπειρία προηγούμενων αναμετρήσεων.

«Εγώ τρία χρόνια έχω πει ότι αν πάρει 20% θα κάνει πάρτι», ανέφερε, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αδίστακτο πρόσωπο» που είναι «βιδωμένος στην καρέκλα του». Θα το φροντίσουμε και θα του γίνει η παράδοση. Να γίνει και η παραλαβή», σχολίασε αιχμηρά για το ενδεχόμενο η ΝΔ να βρεθεί κάτω από το 25%, επεσήμανε.

«Ακραία, φασιστική, φιλοχουντική ακροδεξιά φάλαγγα στην κυβέρνηση»

Διαχωρίζοντας τη σημερινή ηγεσία από την ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, έστρεψε τα βέλη της κατά κυβερνητικών στελεχών, όπως οι Γιώργος Φλωρίδης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Άδωνις Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδης.

«Εγώ την βάζω στο καλάθι των αχρήστων. Όχι τη Νέα Δημοκρατία γενικά. Το σύστημα Μητσοτάκη», υπογράμμισε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιλαμβάνει μια «ακραία, φασιστική, φιλοχουντική ακροδεξιά φάλαγγα», παρομοιάζοντας τον Μάκη Βορίδη με τον Ηλία Κασιδιάρη, ενώ ισχυρίστηκε παράλληλα ότι υπήρξαν πιέσεις και αλληλοεκβιασμοί στο εσωτερικό της παράταξης με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εργαλειοποίηση της ακροδεξιάς από την κυβέρνηση»

Με αφορμή αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα, εξέφρασε την ανησυχία της για την επανεμφάνιση πρακτικών που παραπέμπουν στη Χρυσή Αυγή και κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτική εκμετάλλευση του χώρου αυτού.

«Η κυβέρνηση συντηρεί ανοιχτό το ζήτημα της πολιτικής επανεμφάνισης του Ηλία Κασιδιάρη, για να το χρησιμοποιήσει ως ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Στο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος, ο κόσμος απαντά χάος»

Ερωτηθείσα για την επόμενη μέρα και το ενδεχόμενο συνεργασιών στην αντιπολίτευση, προέβλεψε πλήρη ανατροπή των συσχετισμών και ισχυρή παρουσία του κόμματός της.

«Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει ότι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος, ο κόσμος απαντάει πλέον χάος», υπογράμμισε.

Απέφυγε πάντως να παρουσιάσει συγκεκριμένο πλαίσιο συγκυβέρνησης, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα αυτά θα επιλυθούν όταν έρθει η ώρα μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες.

«Τσαρλατάνος ο Τσίπρας – Πούλησε το ΟΧΙ του δημοψηφίσματος»

Επιστρέφοντας στο δημοψήφισμα του 2015, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, για τη διαχείριση της λαϊκής ετυμηγορίας.

«Δυστυχώς, το πήρε ένας τσαρλατάνος που το πούλησε», είπε, «φωτογραφίζοντας» τον πρώην πρωθυπουργό.

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για κοινή ευθύνη στη θεσμοθέτηση των ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια και τα funds, συμπληρώνοντας πως είναι εμπαιγμός να προτείνουν σήμερα λύσεις εκείνοι που τα έφεραν.

«Σκιές για την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ»

Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, αμφισβήτησε την εικόνα αναβάθμισης του διεθνούς ρόλου της χώρας, επικαλούμενη δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου για την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Τα δημοσιεύματα για σχέσεις με επιχειρηματίες και φερόμενες πιέσεις προς την κυβέρνηση, όπως στη συνομιλία με τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, δεν έχουν απαντηθεί ουσιαστικά, σημείωσε.

«Το μόνο κόμμα που έκανε επίκαιρη ερώτηση γι’ αυτό το θέμα μέσα στη Βουλή ήταν η Πλεύση Ελευθερίας», υπενθύμισε η ίδια.

«Απόλυτη διακοπή σχέσεων με το Ισραήλ»

Για τη στάση της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή, άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό για τη συμπεριφορά της ελληνικής αντιπροσωπείας κατά την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ.

Η Ελλάδα έπρεπε να αξιοποιήσει τη θέση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου, εξήγησε.

«Ναι, είναι θέση της Πλεύσης Ελευθερίας ότι θα έπρεπε. Θα έπρεπε να έχουμε διακόψει απολύτως και τις διεθνείς σχέσεις και τις εμπορικές σχέσεις», ξεκαθάρισε, υποστηρίζοντας «ότι την ίδια στάση οφείλει να κρατήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Εντολή άνωθεν το μπλοκάρισμα των εκταφών στα Τέμπη»

Στο μέτωπο της τραγωδίας των Τεμπών, όπου συμμετέχει ως συνήγορος οικογενειών, κατήγγειλε σοβαρές κωλυσιεργίες στη διαδικασία των εκταφών.

«Έγινε αποδεκτό, αλλά δεν το κάνουν στην πράξη», κατήγγειλε, χαρακτηρίζοντας πρόσχημα την επικαλούμενη αδυναμία της Εισαγγελίας Λάρισας να βρει πραγματογνώμονες.

«Για μένα αυτό είναι εντολή άνωθεν», τόνισε με έμφαση, διευκρινίζοντας ότι η σκοπιμότητα αφορά την καθυστέρηση ή τη ματαίωση των διαδικασιών.

«Παρεμβάσεις για Δικαιοσύνη, υπόθεση Βαλυράκη, ΑΓΕΤ και Γκράβα»

Ολοκληρώνοντας, προανήγγειλε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις προς τον υπουργό Δικαιοσύνης για τις καθυστερήσεις στη δίκη των χαμένων βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλά και για την απαλλακτική απόφαση στην υπόθεση Βαλυράκη.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις στον Βόλο κατά της καύσης απορριμματογενών καυσίμων (RDF/SRF) από την ΑΓΕΤ, ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα ασφάλειας στη Γκράβα που οδηγούν μαθητές σε τηλεκπαίδευση, καταλήγοντας με την κατηγορία ότι η κυβέρνηση βάζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα, πάνω από τη δημόσια υγεία.