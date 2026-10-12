«Εισβολή» αυτοκινήτου σε ουζερί στη Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου – Παραμένει κρατούμενος

Αναβλήθηκε για αύριο Τρίτη η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου οδηγού που, υπό την επήρεια αλκοόλ, «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Ο 45χρονος παραμένει κρατούμενος και διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

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Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, μεθυσμένος οδηγός «μπουκάρει» σε ουζερί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου οδηγού που, υπό την επήρεια αλκοόλ, «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες.
  • Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης διατήρησε την κράτηση του 45χρονου, ο οποίος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
  • Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, με έναν να παραμένει για νοσηλεία χωρίς κίνδυνο. Οι μετρήσεις αλκοόλ στον οργανισμό του οδηγού έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο.

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Αναβλήθηκε για αύριο Τρίτη (12/10) η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες.

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Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή κι αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1.10 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος κατέληξε στο εσωτερικό της ταβέρνας, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

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Καθοριστικό ρόλο στην ανακοπή της πορείας του οχήματος φέρεται να έπαιξαν οι ζαρντινιέρες που βρίσκονταν περιμετρικά του καταστήματος, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

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Ο 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο όριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l.

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