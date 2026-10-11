«Εισβολή» αυτοκινήτου σε ουζερί στη Θεσσαλονίκη: «Αν δεν ήταν οι ζαρτινιέρες θα θρηνούσαμε θύματα» – Τρεις φορές πάνω από το όριο ο μεθυσμένος οδηγός

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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «μπούκαρε» σε ουζερί που ήταν γεμάτο με κόσμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, ενώ στο κατάστημα βρίσκονταν ακόμη πελάτες. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, το όχημα εισήλθε στον χώρο της επιχείρησης και προκάλεσε, εκτός από τους τραυματισμούς, και σοβαρές υλικές ζημιές.

Όσοι βρέθηκαν στην ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος τραυματίστηκαν. Κάποια θαμώνες έπεσαν στο έδαφος και άλλοι παρασύρθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι συνέβη. Δευτερόλεπτα μετά ο οδηγός έβαλε όπισθεν και προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του τροχαίου. Οι θαμώνες άρπαξαν καρέκλες και κατάφεραν να τον σταματήσουν.

Αν δεν υπήρχαν οι ζαρτινιέρες θα θρηνούσαμε θύματα»

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου είδα τη ζωή μου όλη να περνάει μπροστά από τα μάτια μου σαν κινηματογραφική ταινία. Και έχω βρεθεί να έχω ένα τραπέζι απάνω μου και να έχω μία ζαρτινιέρα σπασμένη πάνω μου. Χτύπησα στο κεφάλι με ένα καρούμπαλο τεράστιο και στα πλευρά» ανέφερε τραυματίας στο Mega. «Είναι άλλοι δύο τραυματίες και ο ένας, ο κολλητός μου, νοσηλεύεται στο κεντρικό. Με το χτύπημα που έκανε κάτι έγινε με τους πνεύμονες και τον έχουν με οξυγόνο τώρα».

«Είδα μία αστραπή. Είδα έναν δολοφόνο να έρχεται κατά πάνω μας με το αυτοκίνητο. Αν δεν ήταν οι ζαρτινιέρες έξω από το μαγαζί, θα θρηνούσαμε πάρα πολλά θύματα. Πήρε παραμάζωμα 3 τραπέζια. Ενας ασυνείδητος άνθρωπος, αν μπορείς να τον πεις άνθρωπο» ανέφερε μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Τον ένοιαζαν οι ζημιές στο όχημά του

Μάλιστα ο 45χρονος οδηγός όταν βγηκε από το όχημα δεν ενδιαφέρθηκε για το εάν χτύπησε κάποιον άνθρωπο αλλά κοιτούσε μόνο τις ζημιές στο όχημά του.

«Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν μεθυσμένος και όταν κατέβηκε από το όχημα έλεγε για τον προφυλακτήγρα του αυτοκινήτου του. Και είπε να τον πληρώσουμε εμείς».

Τρεις φορές πάνω από το όριο ο μεθυσμένος οδηγός

Ο 45χρονος οδηγός συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Συγκεκριμένα, μετά το τροχαίο, ο 45χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Οι δύο μετρήσεις φέρεται να έδειξαν 0,77 mg/l και 0,74 mg/l εκπνεόμενου αέρα, αντίστοιχα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l.