Ύπνος: 3 τρόποι για να γίνετε πρωινοί τύποι και να ξυπνάτε πιο εύκολα, σύμφωνα με ειδικούς

Για κάποιους ανθρώπους, το πρωινό ξύπνημα έρχεται φυσικά. Για κάποιους άλλους, η ενέργεια και η πνευματική διαύγεια εμφανίζονται αρκετές ώρες αργότερα. Αυτή η διαφορά δεν σημαίνει απαραίτητα τεμπελιά, αλλά σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τον χρονότυπο και τον κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού.

Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι «νυχτοπούλια» και κάποιοι άλλοι πρωινοί τύποι

Το πρωινό ξύπνημα δεν είναι εύκολο για όλους. Για κάποιους, το να σηκωθούν νωρίς από το κρεβάτι μοιάζει με καθημερινή δοκιμασία, ιδιαίτερα όταν ο οργανισμός τους φαίνεται να «ζωντανεύει» περισσότερο όσο περνά η μέρα.

Το γεγονός όμως ότι κάποιος είναι «νυχτοπούλι» (αργεί να κοιμηθεί και δυσκολεύεται να ξυπνήσει νωρίς το πρωί), δεν σημαίνει ότι είναι τεμπέλης ή ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά το πρωί. Ο χρονότυπος, δηλαδή η φυσική προτίμηση του οργανισμού για συγκεκριμένες ώρες ύπνου και εγρήγορσης, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τη βιολογία και τα γονίδια.

Τι είναι, λοιπόν, αυτό που καθορίζει αν κάποιος είναι πρωινός ή νυχτερινός τύπος; Και μπορεί ένας άνθρωπος που συνηθίζει να κοιμάται και να ξυπνά αργά να μετακινήσει σταδιακά το πρόγραμμά του νωρίτερα; Η απάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια καθημερινότητα που συχνά απαιτεί πρωινό ξύπνημα, είτε λόγω εργασίας, είτε λόγω σχολείου είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.

O Dr. M. Taruj Ali, ειδικός στην ιατρική του ύπνου στο Fredericksburg της Βιρτζίνια και ιατρικός διευθυντής της SOMOS Health Precision Sleep & Metabolic Care, και ο Brian Gunia, PhD, καθηγητής στο Johns Hopkins Carey Business School στη Βαλτιμόρη εξηγούν τι συμβαίνει στο βιολογικό μας ρολόι και ποιες συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν στη σταδιακή αλλαγή του.

Ο χρονότυπός σας καθορίζει πότε έχετε περισσότερη ενέργεια

Όλοι μας έχουμε έναν χρονότυπο, ο οποίος είναι ο επιστημονικός όρος για την προτίμηση του σώματός μας σχετικά με το πότε κοιμόμαστε και πότε ξυπνάμε, εξηγεί ο Dr. Ali. Ο χρονότυπος αντικατοπτρίζει τον κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού — το εσωτερικό ρολόι διάρκειας περίπου 24 ωρών που ρυθμίζει την αφύπνιση, τον ύπνο, τη θερμοκρασία του σώματος και τη πέψη.

Ουσιαστικά, τα γονίδιά σας και το κιρκάδιο σύστημα καθορίζουν το αν θα έχετε υψηλή απόδοση νωρίς ή αργότερα μέσα στη μέρα. «Το να είναι κάποιος νυχτερινός τύπος καθορίζεται κυρίως από τη βιολογία», αναφέρει ο Dr. Ali. «Ο εγκέφαλός μας διαθέτει ένα κεντρικό ρολόι στον υπερχιασματικό πυρήνα (SCN), μια μικρή ομάδα κυττάρων στον υποθάλαμο που ελέγχει τον καθημερινό ρυθμό των κύκλων ύπνου και αφήπνισης».

Χάρη σε αυτό το εσωτερικό ρολόι, ο καθένας διατηρεί τον δικό του μοναδικό καθημερινό ρυθμό. «Η ενέργεια των ανθρώπων αυξομειώνεται φυσικά σε προβλέψιμους 24ωρους κύκλους ή κιρκάδιες διεργασίες», επισημαίνει ο Gunia. Ορισμένοι φτάνουν στην κορύφωση της ενέργειας και της πνευματικής τους διαύγειας τις πρωινές ώρες και κουράζονται αργότερα μέσα στη μέρα. Άλλοι νιώθουν αρκετή κόπωση το πρωί, αλλά ανεβάζουν σταδιακά την ενέργεια και την εγρήγορσή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, φτάνοντας στο μέγιστο το βράδυ.

Αν και οι περισσότεροι έχουμε μια ξεκάθαρη κλίση προς το πρωί ή το βράδυ, ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα και στις δύο καταστάσεις.

Μπορείτε πραγματικά να αλλάξετε τη φυσική σας τάση ως νυχτερινός τύπος;

Καθώς ο χρονότυπός σας είναι εν μέρει γενετικός και ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τον εγκέφαλο, θα χρειαστεί να προσπαθήσετε αρκετά. «Οι άνθρωποι μπορούν —και το κάνουν— να αλλάξουν σε κάποιο βαθμό τον χρονότυπό τους», σημειώνει ο Gunia, αλλά συνιστά να το επιχειρήσετε μόνο αν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και ουσιαστικός λόγος. Για παράδειγμα, αν πρέπει να ξυπνάτε νωρίς για να φροντίσετε ένα παιδί ή αν η νέα σας εργασία απαιτεί πρωινό ωράριο.

Λάβετε υπόψη ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι αυξημένες μόνο αν ακολουθήσετε το νέο σας πρόγραμμα με απόλυτη συνέπεια. Αυτό σημαίνει: όχι αυστηρή τήρηση των κανόνων τις καθημερινές και μετά ύπνος μέχρι το μεσημέρι ή ξενύχτι τα Σαββατοκύριακα!

3 τρόποι για να γίνετε πρωινοί τύποι και να ξυπνάτε πιο εύκολα

Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να γίνετε πρωινός τύπος και να ξυπνάτε με ενέργεια; Για να αλλάξετε το πρόγραμμά σας, χρειάζεται να επαναρυθμίσετε τον κιρκάδιο ρυθμό (το εσωτερικό βιολογικό ρολόι) του οργανισμού σας. Με μερικές απλές στρατηγικές και λίγη υπομονή, μπορείτε να αλλάξετε τις συνήθειές σας και να αξιοποιήσετε στο έπακρο την ημέρα σας.

Εκτεθείτε στο φυσικό φως νωρίς το πρωί

Περιορίστε το μπλε φως το βράδυ

Γυμναστείτε… αλλά όχι πολύ αργά το βράδυ

Εκτεθείτε στο φυσικό φως νωρίς το πρωί

Ο ισχυρότερος μοχλός για την αλλαγή του χρονότυπού σας είναι η έκθεση στο φως. «Το φως που φτάνει στον αμφιβληστροειδή είναι το πιο δυνατό σήμα για την επαναφορά του κιρκάδιου ρολογιού», εξηγεί ο Dr. Ali. Το πρωινό φως μετατοπίζει το βιολογικό μας ρολόι προς τα εμπρός. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (NIOSH) του CDC, η επίδραση αυτή είναι πιο αποτελεσματική μέσα στην πρώτη ώρα από τη στιγμή που θα ξυπνήσετε.

Η καλύτερη επιλογή: Βγείτε έξω και χαρείτε το φυσικό φως του ήλιου μόλις ξυπνήσετε.

Εναλλακτική λύση: Αν δεν μπορείτε να βγείτε στον ήλιο μέσα σε μία ώρα, καθίστε κοντά σε μια ειδική «συσκευή φωτοθεραπείας» (light box) πλήρους φάσματος. Το φως από αυτές τις συσκευές ενεργοποιεί τον υπερχιασματικό πυρήνα (SCN) του εγκεφάλου για να μετατοπίσει το κιρκάδιο ρολόι. Επιλέξτε μια συσκευή που εκπέμπει 10.000 lux και καθίστε δίπλα της για 10 έως 15 λεπτά αφού ξυπνήσετε (π.χ. απολαμβάνοντας τον πρωινό σας καφέ).

Περιορίστε το μπλε φως το βράδυ

Η έκθεση σε έντονο φως το βράδυ καθυστερεί το βιολογικό σας ρολόι, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε την προγραμματισμένη ώρα και να νιώθετε εξαντλημένοι το πρωί. Χαμηλώστε τα φώτα στο σπίτι και αποφύγετε τις ηλεκτρονικές συσκευές για τουλάχιστον μία με δύο ώρες πριν τον ύπνο.

Το κιρκάδιο ρολόι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο μπλε φως (και στο φως πλήρους φάσματος) κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ακόμη και το φως από τις λάμπες του σπιτιού μπορεί να διαταράξει τον κιρκάδιο ρυθμό σας.

Χρήσιμες συμβουλές:

Αποφύγετε τις οθόνες 1 ώρα πριν τον ύπνο

Αν χρειάζεται να διαβάσετε σε κάποια συσκευή ή να ελέγξετε ένα email, χρησιμοποιήστε γυαλιά αποκλεισμού μπλε φωτός (blue-light blocking glasses) ή ενεργοποιήστε το φίλτρο μπλε φωτός στο κινητό σας.

Γυμναστείτε… αλλά όχι πολύ αργά το βράδυ

Η τακτική σωματική άσκηση είναι βασική προϋπόθεση για ποιοτικό ύπνο και εύκολο πρωινό ξύπνημα. Ανασκόπηση μελετών του 2023 στο επιστημονικό περιοδικό Cureus Journal of Medical Science έδειξε ότι η συστηματική, μέτρια άσκηση βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και μειώνει τη δυσκολία κατάκλισης. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση ρυθμίζει τους κιρκάδιους ρυθμούς και απελευθερώνει ενδορφίνες και σεροτονίνη, που χαλαρώνουν τον οργανισμό.

Προσοχή: Αποφύγετε την έντονη προπόνηση (όπως HIIT ή τρέξιμο) αργά το βράδυ. Η έντονη βραδινή άσκηση μετατοπίζει το κιρκάδιο ρολόι προς τα πίσω και καθυστερεί την έκκριση της μελατονίνης, δυσκολεύοντας την έλευση του ύπνου.

Τι να κάνετε αν εκτροχιαστεί το πρόγραμμα ύπνου σας

Πρώτα απ’ όλα, μην κατηγορείτε τον εαυτό σας: είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους. Μερικά αργοπορημένα ξενύχτια, λίγο παραπάνω χουζούρεμα το πρωί ή η μάχη με το jet lag που σας κρατάει άγρυπνους στις 2 το πρωί είναι εντός προγράμματος.

Η συμβουλή του Dr. Ali είναι η εξής: Εστιάστε πρώτα στο να ξυπνάτε στην ώρα σας. Μην ανησυχείτε ακόμα για την ώρα που θα κοιμηθείτε. Απλώς ρυθμίστε το ξυπνητήρι νωρίς και σηκωθείτε (ή συρθείτε) από το κρεβάτι την επιθυμητή ώρα.

Στη συνέχεια, αφού εφαρμόσετε το πρωινό ξύπνημα για μερικές ημέρες, αρχίστε σταδιακά —μέσα σε διάστημα αρκετών ημερών— να μετατοπίζετε την ώρα κατάκλισης νωρίτερα, κατά 30 λεπτά κάθε φορά. Για παράδειγμα:

1η νύχτα: Μεταφέρετε την ώρα ύπνου από τις 12:00 τα μεσάνυχτα στις 11:30 μ.μ.

2η νύχτα: Στοχεύστε για τις 11:00 μ.μ., και ούτω καθεξής.

Πριν το καταλάβετε, το βιολογικό σας ρολόι θα έχει επανέλθει πλήρως.

Είναι πράγματι καλύτερα να ξυπνάτε νωρίς το πρωί;

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει «καλύτερος» χρονότυπος, καθώς και τα δύο μοτίβα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

Πρωινοί τύποι (Larks): Σύμφωνα με μελέτη του 2021 στο περιοδικό Sleep Advances, διαθέτουν καλύτερη εργασιακή μνήμη.

Νυχτερινοί τύποι (Night Owls): Ο ερευνητής Gunia σημειώνει ότι ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν πως οι νυχτερινοί τύποι έχουν ελαφρώς υψηλότερες γνωστικές ικανότητες.

Ωστόσο, οι πρωινοί τύποι έχουν ένα σημαντικό πρακτικό πλεονέκτημα στην καθημερινότητα. Οι νυχτερινοί τύποι αναγκάζονται να δίνουν εξετάσεις ή να παρουσιάζουν εταιρικές προβολές στις 9 το πρωί — ώρες κατά τις οποίες η απόδοσή τους βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο.

Πρωινοί ή νυχτερινοί τύποι; Ποιοι έχουν καλύτερη υγεία

Όσον αφορά την υγεία, οι πρωινοί τύποι φαίνεται να υπερέχουν. Οι νυχτερινοί τύποι αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, παχυσαρκία, υψηλή χοληστερίνη και καρδιακές παθήσεις.

Όπως εξηγεί ο Dr. Ali, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κινδύνου οφείλεται στην αναντιστοιχία μεταξύ του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού των νυχτερινών τύπων και ενός κόσμου που είναι προσανατολισμένος στο πρωινό ωράριο. Οι αυξημένοι αυτοί κίνδυνοι συνδέονται κυρίως με συνήθειες του τρόπου ζωής που είναι συχνότερες στα άτομα που ξενυχτούν, όπως:

Κακή διατροφή (και συχνά αργά το βράδυ)

Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ

Ασταθές πρόγραμμα ύπνου

Μπορείτε να αλλάξετε τον χρονότυπό σας;

Το κύριο πρόβλημα με την προσπάθεια αλλαγής του χρονότυπου είναι ότι σπάνια λειτουργεί πλήρως. Οι νυχτερινοί τύποι εξακολουθούν να αισθάνονται κάποια κόπωση το πρωί. Αντί να πολεμάτε τη βιολογία σας, είναι προτιμότερο να προσαρμόσετε τη ροή της εργασίας σας σύμφωνα με τις φυσικές σας τάσεις:

Μελέτη του 2021 στο Nature Communications έδειξε ότι οι πρωινοί τύποι αποδίδουν καλύτερα σε εργασίες μάθησης και προσοχής όταν τις εκτελούν το πρωί, ενώ οι νυχτερινοί τύποι αποδίδουν πολύ καλύτερα το βράδυ.

Χρονότυπος και ηθικές αποφάσεις

Ο χρονότυπος ενδέχεται να επηρεάζει ακόμη και το πότε είμαστε πιο πιθανό να λαμβάνουμε ηθικές αποφάσεις. Μελέτη με συν-συγγραφέα τον Brian Gunia, που δημοσιεύθηκε στο Psychological Science, εξέτασε κατά πόσο η σχέση μεταξύ ώρας της ημέρας και ηθικής συμπεριφοράς επηρεάζεται από τον χρονότυπο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πρωινοί τύποι είχαν περισσότερες πιθανότητες να συμπεριφέρονται ηθικά το πρωί σε σχέση με το βράδυ, ενώ στους νυχτερινούς τύπους παρατηρήθηκε το αντίστροφο μοτίβο. Τα ευρήματα υποδηλώνουν, επομένως, ότι η αντιστοιχία ανάμεσα στον χρονότυπο και την ώρα της ημέρας μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από την ώρα της ημέρας από μόνη της.

Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται οριστικά. Μεταγενέστερες μελέτες έχουν δώσει μικτά αποτελέσματα σχετικά με το λεγόμενο «φαινόμενο της πρωινής ηθικής», με έρευνα του 2025 να μην εντοπίζει αξιόπιστη συνολική επίδραση της ώρας της ημέρας στην ανέντιμη συμπεριφορά.