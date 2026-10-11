Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή που μεθυσμένος οδηγός «μπουκάρει» με το αυτοκίνητό του σε ουζερί και τραυματίζει θαμώνες

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Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία αυτοκίνητο καταλήγει στο εσωτερικό ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες, ήρθε στη δημοσιότητα.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ στο κατάστημα βρίσκονταν ακόμη πελάτες. Σύμφωνα με το βίντεο που μετέδωσε ο Alpha, το όχημα εισήλθε στον χώρο της επιχείρησης και προκάλεσε, εκτός από τους τραυματισμούς, και υλικές ζημιές.

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Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου

Το ΙΧ οδηγούσε ένας 45χρονος, αλβανικής υπηκοότητας. Υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε στο εσωτερικό του ουζερί.

Από την πορεία του αυτοκινήτου τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στην επιχείρηση.

Τι έδειξε το αλκοτέστ

Μετά το τροχαίο, ο 45χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, από το οποίο προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Οι δύο μετρήσεις φέρεται να έδειξαν 0,77 mg/l και 0,74 mg/l εκπνεόμενου αέρα, αντίστοιχα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου.