Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή που μεθυσμένος οδηγός «μπουκάρει» με το αυτοκίνητό του σε ουζερί και τραυματίζει θαμώνες

Αυτοκίνητο κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες. Ο 45χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τις δύο μετρήσεις να φέρονται να είναι 0,77 mg/l και 0,74 mg/l, και στη συνέχεια συνελήφθη.

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Θεσσαλονίκη, μεθυσμένος οδηγός «μπουκάρει» σε ουζερί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που αυτοκίνητο καταλήγει μέσα σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το ΙΧ οδηγούσε ένας 45χρονος, αλβανικής υπηκοότητας.
  • Μετά το τροχαίο, ο 45χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, από το οποίο προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

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Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία αυτοκίνητο καταλήγει στο εσωτερικό ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες, ήρθε στη δημοσιότητα.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ στο κατάστημα βρίσκονταν ακόμη πελάτες. Σύμφωνα με το βίντεο που μετέδωσε ο Alpha, το όχημα εισήλθε στον χώρο της επιχείρησης και προκάλεσε, εκτός από τους τραυματισμούς, και υλικές ζημιές.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου

Το ΙΧ οδηγούσε ένας 45χρονος, αλβανικής υπηκοότητας. Υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε στο εσωτερικό του ουζερί.

Από την πορεία του αυτοκινήτου τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στην επιχείρηση.

Τι έδειξε το αλκοτέστ

Μετά το τροχαίο, ο 45χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, από το οποίο προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Οι δύο μετρήσεις φέρεται να έδειξαν 0,77 mg/l και 0,74 mg/l εκπνεόμενου αέρα, αντίστοιχα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου.

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