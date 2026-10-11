Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα στον Εύοσμο – Τρεις τραυματίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 45χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εισήλθε στο κατάστημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες και να προκληθούν υλικές ζημιές στον χώρο.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν στη συνέχεια τον 45χρονο οδηγό σε έλεγχο μέθης, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 45χρονος συνελήφθη και πρόκειται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.