Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα στον Εύοσμο – Τρεις τραυματίες

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Εύοσμο, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Ο οδηγός συνελήφθη μετά από έλεγχο μέθης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εισήλθε στο κατάστημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες και να προκληθούν υλικές ζημιές στον χώρο.
  • Ο 45χρονος οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο μέθης. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 45χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εισήλθε στο κατάστημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες και να προκληθούν υλικές ζημιές στον χώρο.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν στη συνέχεια τον 45χρονο οδηγό σε έλεγχο μέθης, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 45χρονος συνελήφθη και πρόκειται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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