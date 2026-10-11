Γιάννης Σεβδικαλής: Η ανάρτηση για τα 14 χρόνια από το ατύχημά του – «Έφυγα από το σπίτι μου ως αρτιμελής και ουσιαστικά δεν ξαναγύρισα σε αυτό»

Δεκατέσσερα χρόνια από το ατύχημα που οδήγησε στον διπλό ακρωτηριασμό του συμπληρώθηκαν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου για τον Γιάννη Σεβδικαλή. Ο Παραολυμπιονίκης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, στην πορεία της αποκατάστασής του και στη γνωριμία με τη σύζυγό του, Σοφία Κουρτίδου, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Γιάννης Σεβδικαλής δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα στην τραγουδίστρια, μπροστά από ένα γλυκό με δύο κεράκια που σχηματίζουν τον αριθμό 14. Στη λεζάντα περιέγραψε τις συνθήκες του ατυχήματος, το οποίο συνέβη όταν ήταν 21 ετών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η ζωή του.

Η περιγραφή του ατυχήματος και η περίοδος αποκατάστασης

Ο Παραολυμπιονίκης θυμήθηκε τη στιγμή που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία, με αποτέλεσμα να υποστεί διπλό ακρωτηριασμό και να χρειαστεί να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα σε νοσοκομεία.

«Σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια… Ήμουν μόλις 21 χρονών όταν μία αμαξοστοιχία, που έτρεχε με διπλάσια ταχύτητα, με παρέσυρε ενώ ήμουν πεζός. Δύο βαγόνια τρένου πέρασαν από πάνω μου κι εγώ βρέθηκα ανάμεσα στις ράγες να παλεύω να κρατηθώ στη ζωή. Έφυγα από το σπίτι μου ως αρτιμελής και ουσιαστικά δεν ξαναγύρισα σε αυτό, γιατί για πολύ καιρό το «σπίτι» μου έγιναν τα νοσοκομεία. Διπλός ακρωτηριασμός, αμέτρητες μολύνσεις, χειρουργεία», ανέφερε.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι χρειάστηκε ενάμισης χρόνος μέχρι να μπορέσει να χρησιμοποιήσει προσθετικά μέλη και να ξεκινήσει ξανά να μαθαίνει να περπατά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του πορεία και στη γνωριμία του με τη Σοφία Κουρτίδου, την οποία χαρακτήρισε «άνθρωπο της ζωής» του.

«Χρειάστηκε να περάσει 1,5 χρόνος μόνο για να καταφέρω να βάλω τα πρόσθετα μέλη και να αρχίσω να μαθαίνω να περπατάω από την αρχή. Μέχρι που τελικά ο δρόμος αυτός με οδήγησε σε κορυφές που δεν είχα καν φανταστεί, αλλά κυρίως στον άνθρωπο της ζωής μου. Σε μια γυναίκα που δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σαν η μοίρα να διάλεξε αυτούς τους δύο δρόμους για να συναντηθούν και να γίνουν ένα».

Το μήνυμα για τη ζωή και τη σύζυγό του

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Γιάννης Σεβδικαλής εξήγησε ότι πλέον αντιμετωπίζει την επέτειο του ατυχήματος ως μια ημέρα γιορτής για τη ζωή, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τη σύζυγό του.

«Σήμερα, σβήνοντας αυτά τα κεράκια, κρατάω όπως πάντα το χέρι σου και συνειδητοποιώ ότι οι πιο δύσκολοι δρόμοι είναι αυτοί που τελικά σε οδηγούν στα πιο φωτεινά μέρη. Τα σώματα αλλάζουν, αλλά η βαθιά ανθρώπινη σύνδεση και η αγάπη είναι αυτές που μας κρατούν και μας ξαναχτίζουν ακόμα πιο δυνατούς από την αρχή. Δεν γιορτάζω την ημέρα που άλλαξε η ζωή μου, αλλά τη ζωή την ίδια, κάθε ανάσα που με έφερε κοντά σου. Ευγνώμων για εσένα, για εμάς και για όλους τους δρόμους που θα ανοίγονται, γιατί θα τους περπατάμε μαζί», έγραψε.