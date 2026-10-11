Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Στην Ευελπίδων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του – Οι κατηγορίες και η ζημιά άνω των 5 εκατ. ευρώ, δείτε φωτογραφίες

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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και εννέα ακόμη συγκατηγορούμενοί τους, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημιά να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 11 κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), όπου κρατούνταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος που φέρεται να χρησιμοποιούσε δίκτυο εταιρειών για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

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Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στους τομείς της εστίασης, της διαφήμισης, της διασκέδασης και του εμπορίου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ως διαχειριστές των εταιρειών εμφανίζονταν πρόσωπα που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν ασκούσαν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία τους.

Οι επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να τις καταβάλλουν. Στη συνέχεια, διέκοπταν τη λειτουργία τους ή αντικαθίσταντο από άλλες εταιρείες, με αποτέλεσμα οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τον ασφαλιστικό φορέα να παραμένουν ανεξόφλητες.

Η αρχική εκτίμηση για τη ζημιά ξεπερνούσε το 1,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία της έρευνας ανεβάζουν τη συνολική εκτιμώμενη επιβάρυνση του Δημοσίου σε περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ.

Τα πέντε κακουργήματα και το πλημμέλημα

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη και τη συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται επίσης η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, ενώ οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο φορολογικών παραβάσεων.

Φίλιππος Καμπούρης: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες»

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αποτελεί σκευωρία.

Κατά τη μεταγωγή του από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Απόστολος Λύτρας, έχει υποστηρίξει ότι η υπόθεση αφορά οφειλές εταιρειών προς τον ασφαλιστικό φορέα και όχι απάτη. Παράλληλα, έχει αμφισβητήσει την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης.

Ο κατηγορούμενος δεν είχε δώσει αναλυτικές εξηγήσεις κατά την αστυνομική προανάκριση, επιλέγοντας να παρουσιάσει τις θέσεις του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.