Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τις 12 Οκτωβρίου σε νέους κλάδους – Νίκη Κεραμέως: «Το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024»

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Σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους επεκτείνεται η κάλυψη της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την ένταξη επιπλέον 500.000 εργαζομένων από νέους κλάδους της οικονομίας. Η διεύρυνση του μέτρου πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, με την πρώτη να τίθεται σε πλήρη εφαρμογή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 και τη δεύτερη να ακολουθεί στις 16 Νοεμβρίου.

Από τις 12 Οκτωβρίου, η ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην πρώτη φάση, έπειτα από πιλοτική περίοδο που ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου 2026.

Στους νέους κλάδους περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Το μέτρο επεκτείνεται επίσης στις τηλεπικοινωνίες και στις δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης.

Στην πρώτη φάση εντάσσονται ακόμη κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως στον τομέα του καθαρισμού.

Κεραμέως: 2,7 εκατ. περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το 2025

Για την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους κλάδους της αγοράς, προστατεύοντας επιπλέον μισό εκατομμύριο εργαζόμενους. Συνολικά, από το μέτρο προστατεύονται περίπου 2.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι, χάρη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”, καθώς η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024», δήλωσε η υπουργός.

Αύξηση 35,5% στις δηλωμένες υπερωρίες το πρώτο οκτάμηνο του 2026

Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι δηλωμένες υπερωρίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 δηλώθηκαν σχεδόν 6,8 εκατομμύρια ώρες υπερωριακής απασχόλησης, αριθμός αυξημένος κατά 35,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς παρουσίασε το χονδρικό εμπόριο, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες ανήλθαν σε 1.026.540 ώρες, έναντι 327.474 το πρώτο οκτάμηνο του 2025. Πρόκειται για 699.066 επιπλέον ώρες, που αντιστοιχούν σε αύξηση 213,5%.

Στη βιομηχανία, οι υπερωρίες έφτασαν τις 2.294.977 ώρες, από 1.993.118 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση κατά 301.859 ώρες ή 15,1%.

Αντίστοιχα, στην εστίαση δηλώθηκαν 999.770 ώρες υπερωριακής απασχόλησης, έναντι 653.236 το 2025, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 346.534 ώρες ή 53%.

Ανοδικά κινήθηκαν οι δηλωμένες υπερωρίες και στους υπόλοιπους κλάδους:

Στο λιανικό εμπόριο καταγράφηκαν 565.528 ώρες, αυξημένες κατά 91.210 ή 19,2%.

καταγράφηκαν 565.528 ώρες, αυξημένες κατά 91.210 ή 19,2%. Στον τουρισμό δηλώθηκαν 557.738 ώρες, δηλαδή 86.200 περισσότερες σε σχέση με το 2025 (+18,3%).

δηλώθηκαν 557.738 ώρες, δηλαδή 86.200 περισσότερες σε σχέση με το 2025 (+18,3%). Στον κλάδο της ενέργειας , που περιλαμβάνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, οι υπερωρίες ανήλθαν σε 446.921 ώρες, αυξημένες κατά 68.469 (+18,1%).

, που περιλαμβάνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, οι υπερωρίες ανήλθαν σε 446.921 ώρες, αυξημένες κατά 68.469 (+18,1%). Στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security) καταγράφηκαν 338.888 ώρες, με αύξηση 12.000 ωρών (+3,7%).

καταγράφηκαν 338.888 ώρες, με αύξηση 12.000 ωρών (+3,7%). Στα σούπερ μάρκετ δηλώθηκαν 255.603 ώρες, αυξημένες κατά 84.847 (+49,7%).

δηλώθηκαν 255.603 ώρες, αυξημένες κατά 84.847 (+49,7%). Στις ΔΕΚΟ οι υπερωρίες ανήλθαν σε 100.366 ώρες, έναντι 86.197 το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 14.169 ωρών (+16,4%).

οι υπερωρίες ανήλθαν σε 100.366 ώρες, έναντι 86.197 το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 14.169 ωρών (+16,4%). Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες του τουρισμού καταγράφηκαν 97.711 ώρες, έναντι 37.998 το 2025, δηλαδή 59.713 περισσότερες (+157,1%).

καταγράφηκαν 97.711 ώρες, έναντι 37.998 το 2025, δηλαδή 59.713 περισσότερες (+157,1%). Στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες οι δηλωμένες υπερωρίες έφτασαν τις 39.280 ώρες, αυξημένες κατά 13.834 (+54,4%).

οι δηλωμένες υπερωρίες έφτασαν τις 39.280 ώρες, αυξημένες κατά 13.834 (+54,4%). Στις ασφαλιστικές εταιρείες καταγράφηκαν 14.433 ώρες, έναντι 12.996 το προηγούμενο έτος, με αύξηση 1.437 ωρών (+11,1%).

Το υπουργείο Εργασίας αποδίδει την αύξηση των δηλωμένων υπερωριών στην πιο συστηματική καταγραφή του χρόνου απασχόλησης μέσω της Ψηφιακής Κάρτας, καθώς οι πρόσθετες ώρες εργασίας αποτυπώνονται πλέον ηλεκτρονικά.

Ποιοι κλάδοι εντάσσονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας από τις 16 Νοεμβρίου

Η δεύτερη φάση επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 16 Νοεμβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου, η οποία ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και διαρκεί έως τις 15 Νοεμβρίου.

Στη συγκεκριμένη φάση εντάσσονται εργαζόμενοι που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, στη διαφήμιση και σε λοιπές δραστηριότητες γραφείου.

Η εφαρμογή του μέτρου επεκτείνεται επίσης στις επισκευές, στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics), καθώς και στους τομείς της διαχείρισης νερού και λυμάτων και των τυχερών παιγνίων.

Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα ανέλθει σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Πώς λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και τι καταγράφει το myErgani

Βασικός στόχος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, ώστε να αποτυπώνονται οι ώρες που εργάζεται κάθε εργαζόμενος και να διασφαλίζεται η αντίστοιχη αμοιβή του.

Μέσω της εφαρμογής myErgani app, το αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το ωράριο των εργαζομένων.

Με βάση τα στοιχεία που καταχωρίζονται, κάθε ώρα απασχόλησης χαρακτηρίζεται αυτόματα ως κανονικός χρόνος εργασίας, υπερεργασία ή υπερωρία.

Το σύστημα καλύπτει διαφορετικές μορφές απασχόλησης και ωραρίων, συμπεριλαμβανομένων του σταθερού και μεταβαλλόμενου ωραρίου, της εργασίας σε βάρδιες και της υπερωριακής απασχόλησης.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθούν μέσω του myErgani app αναλυτικά στοιχεία για τον συνολικό χρόνο εργασίας τους, τις ημέρες ανάπαυσης και τις άδειές τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ηλεκτρονική καταγραφή περιορίζει τις δυνατότητες απόκρυψης υπερωριών και παράνομων μεταβολών ή υπερβάσεων του δηλωμένου ωραρίου. Επιπλέον, παρέχει στην Επιθεώρηση Εργασίας στοιχεία που διευκολύνουν τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και της εισφοροδιαφυγής.

Τα οφέλη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Το υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει ότι η Ψηφιακή Κάρτα συμβάλλει στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς επιτρέπει την καταγραφή των πραγματικών ωρών απασχόλησης και των υπερωριών που πρέπει να αμείβονται.

Όπως επισημαίνει, «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο ενισχύει περαιτέρω τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην αγορά εργασίας», ενώ αναφέρεται και στα οφέλη από τη χρήση της.

«Οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους και, μέσω των καταγεγραμμένων πλέον υπερωριών, βλέπουν τις απολαβές τους να αυξάνονται.

Για τις επιχειρήσεις, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό, ενώ η αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων δίνει στην κυβέρνηση τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου να διορθωθούν κοινωνικές αδικίες, όπως, για παράδειγμα, οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας», αναφέρει το υπουργείο.

Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε περισσότερους κλάδους εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, με την ηλεκτρονική καταγραφή του ωραρίου να αποτελεί βασικό εργαλείο για τον έλεγχο της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.