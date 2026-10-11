Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι με τον Ματέο Παντζόπουλο στη Νότια Γαλλία

Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Νότια Γαλλία με τον Ματέο Παντζόπουλο. Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει σε εξωτερικούς χώρους, ενώ η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτηση μόνο με μία κόκκινη καρδιά.

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Lifestyle

Ελένη Μενεγάκη, Ματέο Παντζόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στη Νότια Γαλλία με τον Ματέο Παντζόπουλο δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη μέσω Instagram.
  • Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της βρίσκονται στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, με την Ελένη Μενεγάκη να μοιράζεται σειρά φωτογραφιών από την παραμονή τους.
  • Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει σε εξωτερικούς χώρους, ανάμεσα σε αγάλματα και καταπράσινα τοπία. Σε μία από τις φωτογραφίες, η Ελένη Μενεγάκη απαθανατίζεται να αγκαλιάζει ένα δέντρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στη Νότια Γαλλία με τον Ματέο Παντζόπουλο δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη μέσω Instagram.

Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της βρίσκονται στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, ενώ το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους σειρά φωτογραφιών από την παραμονή τους στην περιοχή.

Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει σε εξωτερικούς χώρους, ανάμεσα σε αγάλματα και καταπράσινα τοπία. Σε μία από τις φωτογραφίες, η Ελένη Μενεγάκη απαθανατίζεται να αγκαλιάζει ένα δέντρο.

Η παρουσιάστρια επέλεξε να μη συνοδεύσει την ανάρτηση με κείμενο, προσθέτοντας στη λεζάντα μόνο μία κόκκινη καρδιά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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