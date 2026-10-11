Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι με τον Ματέο Παντζόπουλο στη Νότια Γαλλία

Νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στη Νότια Γαλλία με τον Ματέο Παντζόπουλο δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη μέσω Instagram.
Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της βρίσκονται στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, ενώ το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους σειρά φωτογραφιών από την παραμονή τους στην περιοχή.
Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει σε εξωτερικούς χώρους, ανάμεσα σε αγάλματα και καταπράσινα τοπία. Σε μία από τις φωτογραφίες, η Ελένη Μενεγάκη απαθανατίζεται να αγκαλιάζει ένα δέντρο.
Η παρουσιάστρια επέλεξε να μη συνοδεύσει την ανάρτηση με κείμενο, προσθέτοντας στη λεζάντα μόνο μία κόκκινη καρδιά.
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