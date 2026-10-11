Τιμολόγια ρεύματος: Ποιο χρώμα συμφέρει ανάλογα με το ακίνητο – Κατοικίες, εξοχικά και επαγγελματικοί χώροι 9 κλασικές περιπτώσεις

Η επιλογή τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική οικονομική απόφαση για κάθε ιδιοκτήτη, νοικοκυριό και επιχείρηση. Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, οι αντλίες θερμότητας, τα κλιματιστικά, τα ηλεκτρικά οχήματα και η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, οι διακυμάνσεις των τιμών δημιουργούν διαφορετικές επιλογές μεταξύ σταθερών και κυμαινόμενων τιμολογίων.

Του Μάνου Κρανίδη

Το ερώτημα επομένως δεν είναι μόνο ποιος πάροχος προσφέρει σήμερα τη χαμηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι ποιο τιμολόγιο συμφέρει περισσότερο για το συγκεκριμένο ακίνητο, την κατανάλωσή του και τον τρόπο χρήσης του.

Άλλες ανάγκες έχει ένα μικρό διαμέρισμα 50 τ.μ., άλλες μια παλαιά μονοκατοικία με αντλία θερμότητας, άλλες ένα εξοχικό που χρησιμοποιείται δύο μήνες τον χρόνο και άλλες ένα κατάστημα ή ξενοδοχείο με σημαντική καθημερινή κατανάλωση.

Τα τέσσερα χρώματα τιμολογίων

Στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται η χρωματική διάκριση των τιμολογίων, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αναγνωρίζει ευκολότερα τον τρόπο τιμολόγησης.

Μπλε – Σταθερά τιμολόγια: Η ανταγωνιστική τιμή της κιλοβατώρας παραμένει σταθερή για συγκεκριμένη συμβατική διάρκεια. Προσφέρουν προβλεψιμότητα, αλλά απαιτείται έλεγχος της διάρκειας, του παγίου και τυχόν χρέωσης πρόωρης αποχώρησης.

Πράσινα – Ειδικά τιμολόγια: Η τιμή ανακοινώνεται εκ των προτέρων για κάθε μήνα, με κοινή βασική δομή που διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ παρόχων. Δεν σημαίνει ότι η τιμή παραμένει σταθερή όλο το έτος.

Κίτρινα – Κυμαινόμενα τιμολόγια: Η τιμή ακολουθεί μηχανισμό που συνδέεται με τις διακυμάνσεις της αγοράς. Μπορούν να ωφελήσουν τον καταναλωτή όταν οι τιμές υποχωρούν, αλλά τον εκθέτουν και σε ενδεχόμενες αυξήσεις.

Πορτοκαλί – Δυναμικά τιμολόγια: Η τιμή μεταβάλλεται μέσα στην ημέρα. Απαιτούν κατάλληλη μετρητική υποδομή και έχουν ενδιαφέρον κυρίως όταν ο καταναλωτής μπορεί να μεταφέρει σημαντικό μέρος της κατανάλωσής του σε οικονομικότερες ώρες.

Η βασική διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος της χρέωσης, αλλά και στο ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο των μεταβολών της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μικρό διαμέρισμα έως 60 τ.μ.

Σε μια μικρή κατοικία με περιορισμένη κατανάλωση, χωρίς ηλεκτρική θέρμανση ή με περιστασιακή χρήση κλιματιστικών, το συνολικό κόστος επηρεάζεται σημαντικά από το πάγιο.

Ας υποθέσουμε κατανάλωση 150 kWh τον μήνα. Ένα πρόγραμμα με χρέωση 0,12 €/kWh και πάγιο 10 ευρώ έχει μηνιαίο κόστος προμήθειας 28 ευρώ. Ένα δεύτερο με χρέωση 0,14 €/kWh και πάγιο 3 ευρώ έχει κόστος 24 ευρώ.Παρά την υψηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα, το δεύτερο πρόγραμμα είναι οικονομικότερο.

Τι εξετάζουμε: Λογω χαμηλής κατανάλωσης κυρίως μπλε με χαμηλότερο πάγιο, κίτρινα και πράσινα προγράμματα με χαμηλό πάγιο. Δεν υπάρχει λόγος να επιλέξουμε ένα ακριβό πάγιο μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουμε χαμηλή χρέωση ενέργειας.

Οικογενειακή κατοικία 80–120 τ.μ.

Σε μια κατοικία μόνιμης διαμονής, με οικογένεια, ηλεκτρικές συσκευές, ζεστό νερό και κλιματισμό, η κατανάλωση είναι συνήθως μεγαλύτερη και περισσότερο σταθερή. Εδώ αποκτά μεγαλύτερη σημασία η τιμή της κιλοβατώρας. Ένα ανταγωνιστικό μπλε τιμολόγιο μπορεί να είναι κατάλληλο για ένα νοικοκυριό που επιθυμεί σταθερό προϋπολογισμό. Ένα κίτρινο τιμολόγιο μπορεί να αποδειχθεί οικονομικότερο εφόσον οι πραγματικές τιμές της αγοράς παραμείνουν χαμηλές, αλλά χωρίς εγγύηση για τους επόμενους μήνες. Το πράσινο παραμένει μια επιλογή για όσους θέλουν να συγκρίνουν εύκολα τη μηνιαία ανακοινωμένη τιμή και να επανεξετάζουν συχνά την επιλογή τους. Σήμερα με τέτοια μεταβλητότητα το ρίσκο πράσινου και κίτριμου είναι μεγαλύτερο για τέτοια ακίνητα.

Παλαιά κατοικία με ηλεκτρική θέρμανση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παλαιά διαμερίσματα και οι μονοκατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση, παλιά κουφώματα και σημαντικές θερμικές απώλειες.Εάν χρησιμοποιούνται θερμοπομποί, ηλεκτρικά σώματα ή κλιματιστικά για πολλές ώρες καθημερινά, η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά τον χειμώνα.Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ανταγωνιστικό μπλε τιμολόγιο προσφέρει προστασία από ενδεχόμενη αύξηση της τιμής κατά τους μήνες υψηλής κατανάλωσης.Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα μπορεί να μην είναι το τιμολόγιο αλλά η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου.Δεν αρκεί να αγοράζουμε φθηνότερη ενέργεια. Πρέπει να μειώνουμε και την ενέργεια που χρειάζεται το ακίνητο.

Κατοικία με αντλία θερμότητας

Η αντλία θερμότητας μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα αποδοτική θέρμανση, αλλά αυξάνει την εξάρτηση της κατοικίας από το ηλεκτρικό ρεύμα.Εάν το ακίνητο διαθέτει αντλία θερμότητας για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, πρέπει να εξεταστεί το συνολικό ετήσιο φορτίο.Για παράδειγμα, σε κατοικία με ετήσια κατανάλωση 8.000 kWh, μια διαφορά μόλις 0,03 €/kWh σημαίνει: 8.000 × 0,03 = 240 ευρώ τον χρόνο.

Άρα σε ένα τέτοιο ακίνητο η επιλογή τιμολογίου έχει μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα από ό,τι σε ένα μικρό διαμέρισμα.Ένα ανταγωνιστικό μπλε τιμολόγιο αποτελεί ισχυρή επιλογή για προβλεψιμότητα, ενώ ένα δυναμικό πρόγραμμα μπορεί να έχει ενδιαφέρον όταν υπάρχουν κατάλληλος μετρητής, αυτοματισμοί και δυνατότητα μεταφοράς φορτίων.

Εξοχική κατοικία: Το πάγιο μπορεί να κοστίζει περισσότερο από όσο νομίζουμε

Σε ένα εξοχικό που χρησιμοποιείται μόνο λίγες εβδομάδες ή μήνες τον χρόνο, η επιλογή είναι διαφορετική. Έστω ότι ένα ακίνητο καταναλώνει μόλις 600 kWh ετησίως. Ένα πάγιο 10 ευρώ τον μήνα σημαίνει:10 × 12 = 120 ευρώ ετησίως, ακόμη και πριν υπολογιστεί η κατανάλωση.Αντίθετα, ένα πάγιο 3 ευρώ τον μήνα σημαίνει 36 ευρώ ετησίως.Η διαφορά των 84 ευρώ είναι σημαντική σε σχέση με τη μικρή κατανάλωση.

Για εξοχικές κατοικίες προτεραιότητα έχει συχνά το χαμηλό πάγιο και η απουσία ασύμφορων δεσμεύσεων, όχι απαραίτητα η χαμηλότερη τιμή κιλοβατώρας. Άρα κίτρινο η πράσινο είναι μια καλή επιλογή η μπλέ χωρίς πάγιο.

Κατοικία με φωτοβολταϊκά και μπαταρία

Εδώ η επιλογή χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Ένα ακίνητο με φωτοβολταϊκό σύστημα και μπαταρία μπορεί να περιορίζει σημαντικά την ενέργεια που αγοράζει από το δίκτυο. Όμως η οικονομική αξιολόγηση εξαρτάται από το καθεστώς συμψηφισμού ή αποζημίωσης, το προφίλ παραγωγής και κατανάλωσης και τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Εάν η τελική αγοραζόμενη ενέργεια είναι περιορισμένη, το πάγιο αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα. Εάν υπάρχει σημαντική κατανάλωση τις νυχτερινές ώρες ή τον χειμώνα, πρέπει να εξετάζονται οι χρεώσεις αυτών των περιόδων. Δεν υπάρχει συνεπώς αυτόματη απάντηση ότι ένα φωτοβολταϊκό «θέλει μπλε» ή «θέλει κίτρινο». Χρειάζεται σύγκριση με βάση τα πραγματικά δεδομένα του μετρητή και τους όρους της σύμβασης αυτοπαραγωγής.

Γραφείο και επαγγελματικός χώρος

Στα γραφεία η κατανάλωση συγκεντρώνεται συνήθως στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο φωτισμός, οι υπολογιστές, ο κλιματισμός και ο λοιπός εξοπλισμός δημιουργούν σχετικά προβλέψιμο φορτίο. Για ένα μικρό γραφείο, ένα ανταγωνιστικό μπλε πρόγραμμα μπορεί να διευκολύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό. Σε μεγαλύτερους επαγγελματικούς χώρους, όπου υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των φορτίων, μπορούν να εξεταστούν και κυμαινόμενα ή δυναμικά προγράμματα. Στα επαγγελματικά τιμολόγια πρέπει να ελέγχονται επιπλέον η συμφωνημένη ισχύς και τυχόν ειδικές χρεώσεις του συμβολαίου.

Κατάστημα και χώρος εστίασης

Ένα εμπορικό κατάστημα έχει διαφορετικό προφίλ από ένα εστιατόριο ή ένα αρτοποιείο. Στο κατάστημα μπορεί να κυριαρχούν φωτισμός και κλιματισμός. Στην εστίαση προστίθενται ψυγεία, καταψύκτες, φούρνοι, επαγγελματικός εξοπλισμός και άλλες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά ακόμη και μια μικρή διαφορά στην τιμή της κιλοβατώρας.

Για παράδειγμα, σε ετήσια κατανάλωση 30.000 kWh, διαφορά 0,02 €/kWh σημαίνει:

600 ευρώ τον χρόνο. Εδώ η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση αναλυτικά στοιχεία κατανάλωσης και όχι μόνο μια διαφημιζόμενη τιμή.

Ξενοδοχείο και τουριστικό ακίνητο

Τα ξενοδοχεία παρουσιάζουν συχνά έντονη εποχικότητα.

Ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο μπορεί να έχει πολύ υψηλή κατανάλωση το καλοκαίρι λόγω κλιματισμού, ζεστού νερού, κουζίνας και λοιπών εγκαταστάσεων.

Ένα ορεινό ξενοδοχείο μπορεί να έχει μεγαλύτερες ανάγκες τον χειμώνα.

Στις μεγαλύτερες μονάδες πρέπει να εξετάζονται η καμπύλη φορτίου, οι ώρες αιχμής, η εγκατεστημένη ισχύς, οι δυνατότητες αυτοπαραγωγής και η ευελιξία κατανάλωσης.

Τα σταθερά τιμολόγια προσφέρουν προβλεψιμότητα κόστους, ενώ τα κυμαινόμενα και δυναμικά μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο οργανωμένης ενεργειακής διαχείρισης.

Για μια μεγάλη τουριστική επιχείρηση, η επιλογή τιμολογίου είναι μέρος της συνολικής ενεργειακής στρατηγικής και όχι μια απλή αλλαγή παρόχου.

Πώς συγκρίνουμε πραγματικά δύο τιμολόγια

Ας υποθέσουμε δύο ενδεικτικές προσφορές:

Μπλε: 0,12 €/kWh, πάγιο 10 €/μήνα.

Κίτρινο: υποθετική μέση χρέωση 0,105 €/kWh, πάγιο 5 €/μήνα.

Για κατανάλωση 4.000 kWh τον χρόνο:

Μπλε: 4.000 × 0,12 + 120 = 600 ευρώ.

Κίτρινο: 4.000 × 0,105 + 60 = 480 ευρώ.

Η διαφορά είναι 120 ευρώ υπέρ του κίτρινου.

Όμως υπάρχει μία βασική προϋπόθεση: η μέση τιμή του κίτρινου είναι υπόθεση και όχι εγγύηση.

Εάν αυξηθεί η αγορά, το αποτέλεσμα μπορεί να αντιστραφεί.

Επομένως συγκρίνουμε το σταθερό κόστος με διαφορετικά σενάρια κυμαινόμενης τιμής, όχι με τη βεβαιότητα ότι η σημερινή τιμή θα ισχύει για όλο το έτος.

Πίνακας: Πόσο κοστίζει το ρεύμα ανά χρώμα τιμολογίου και ετήσια κατανάλωση

Για να γίνει κατανοητή η οικονομική διαφορά, ας εξετάσουμε τρία υποθετικά προγράμματα με διαφορετική χρέωση ενέργειας και πάγιο.

Παράδειγμα σύγκρισης τιμολογίων ρεύματος ανά ετήσια κατανάλωση

Με τις νέες ενδεικτικές τιμές που ορίζουμε:

Μπλε: 0,15 €/kWh, πάγιο 10 €/μήνα

Πράσινο: 0,18 €/kWh, πάγιο 5 €/μήνα

Κίτρινο: 0,20 €/kWh, μηδενικό πάγιο

Τιμολόγιο 2.000 kWh/έτος 5.000 kWh/έτος 10.000 kWh/έτος Μπλε 420 € 870 € 1.620 € Πράσινο 420 € 960 € 1.860 € Κίτρινο 400 € 1.000 € 2.000 €

Πρόκειται για υποθετικές τιμές, όχι τρέχουσες προσφορές. Περιλαμβάνονται μόνο η χρέωση ενέργειας και το πάγιο, χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις. Για πράσινο και κίτρινο θεωρούμε σταθερή μέση τιμή για το έτος, αποκλειστικά για τη σύγκριση.

Τι προκύπτει;

Μικρό ακίνητο – 2.000 kWh: Συμφέρει το κίτρινο λόγω μηδενικού παγίου.

Μεσαία κατοικία – 5.000 kWh: Συμφέρει το μπλε, με εξοικονόμηση 130 € έναντι του κίτρινου.

Μεγάλη κατοικία ή επαγγελματικός χώρος – 10.000 kWh: Συμφέρει το μπλε, με εξοικονόμηση 380 € έναντι του κίτρινου.

Τι δείχνει ο πίνακας;

Σε ένα μικρό ακίνητο με κατανάλωση 2.000 kWh ετησίως, το πάγιο έχει σημαντική βαρύτητα. Αντίθετα, σε μια κατοικία με αντλία θερμότητας ή σε έναν επαγγελματικό χώρο που καταναλώνει 10.000 kWh, η τιμή ανά κιλοβατώρα αποκτά καθοριστική σημασία. Στο συγκεκριμένο υποθετικό παράδειγμα, το κίτρινο εμφανίζεται οικονομικότερο και στις τρεις περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα κίτρινα τιμολόγια είναι γενικά φθηνότερα. Οι χρεώσεις τους μπορεί να μεταβληθούν, ενώ το μπλε προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.

Συνοπτικός οδηγός: Ποιο χρώμα εξετάζουμε ανά είδος ακινήτου

Είδος ακινήτου Πρώτη επιλογή προς εξέταση Κρίσιμο κριτήριο Μικρό διαμέρισμα Χαμηλό πάγιο, οποιουδήποτε χρώματος Μικρή κατανάλωση Οικογενειακή κατοικία Μπλε ή κίτρινο Σταθερότητα έναντι κινδύνου Παλαιά κατοικία με ηλεκτρική θέρμανση Ανταγωνιστικό μπλε Υψηλή χειμερινή κατανάλωση Κατοικία με αντλία θερμότητας Μπλε, σύγκριση με κίτρινο Ετήσια κατανάλωση και ώρες Εξοχικό Πρόγραμμα χαμηλού παγίου Εποχικότητα Κατοικία με φωτοβολταϊκά Εξατομικευμένη σύγκριση Ενέργεια που αγοράζεται από το δίκτυο Γραφείο Μπλε ή κίτρινο Ωράριο λειτουργίας Κατάστημα / εστίαση Μπλε ή κίτρινο Ετήσιο κόστος και εξοπλισμός Ξενοδοχείο Εξατομικευμένο, ενδεχομένως δυναμικό Καμπύλη φορτίου και εποχικότητα

Οι παραπάνω επιλογές αποτελούν αφετηρίες σύγκρισης και όχι αυτόματες συστάσεις. Δύο προγράμματα του ίδιου χρώματος μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικό συνολικό κόστος.

Το συμπέρασμα: Πρώτα εξετάζουμε το ακίνητο, μετά επιλέγουμε τιμολόγιο

Η επιλογή τιμολογίου δεν μπορεί να γίνεται με έναν γενικό κανόνα για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ένα μικρό διαμέρισμα μπορεί να ωφελείται περισσότερο από χαμηλό πάγιο. Μια οικογενειακή κατοικία με υψηλή και σταθερή κατανάλωση μπορεί να προτιμήσει την ασφάλεια ενός ανταγωνιστικού μπλε τιμολογίου. Ένα εξοχικό χρειάζεται διαφορετική αξιολόγηση λόγω εποχικότητας. Μια κατοικία με αντλία θερμότητας απαιτεί ετήσιο υπολογισμό της κατανάλωσης. Ένα ξενοδοχείο ή μια μεγάλη επιχείρηση χρειάζεται αναλυτική ενεργειακή διαχείριση.

Πριν επιλέξουμε πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζουμε πόσες κιλοβατώρες καταναλώνουμε, πότε τις καταναλώνουμε, πόσο πληρώνουμε σε πάγια και ποιους κινδύνους τιμών μπορούμε να αναλάβουμε.

Για τη σύγκριση των διαθέσιμων προγραμμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί και το επίσημο εργαλείο της ΡΑΑΕΥ, energycost.gr, χρησιμοποιώντας τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης των λογαριασμών μας. Το σωστό τιμολόγιο δεν είναι απαραίτητα αυτό που διαφημίζεται ως το φθηνότερο σήμερα. Είναι αυτό που προσφέρει το χαμηλότερο αναμενόμενο συνολικό ετήσιο κόστος, με αποδεκτό κίνδυνο, για τα πραγματικά χαρακτηριστικά του ακινήτου μας.