Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι ο Μπέρναμ μετά τις δηλώσεις Τραμπ – «Τον στηρίζει ο ουκρανικός λαός»

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Την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση που προκάλεσε η συμφωνία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους Ουκρανούς να αντικαταστήσουν τον Ζελένσκι, ο οποίος είχε προηγουμένως εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στη συμφωνία.

Ο Μπέρναμ είχε το Σάββατο (10/10) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, κατά την οποία συζήτησαν την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπέρναμ εξέφρασε την «απόλυτη αλληλεγγύη» του προς τον Ουκρανό πρόεδρο, ενώ γνωστοποίησε ότι οι δύο ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε εν μέσω νέας κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με τελευταία το πολύνεκρο πλήγμα σε συγκρότημα κατοικιών στη Ζαπορίζια, όπου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι.

Σιμπίχα: «Ο Ζελένσκι χαίρει της υποστήριξης του ουκρανικού λαού»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υπερασπίστηκε δημόσια τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας στις εκκλήσεις που προέρχονται από το εξωτερικό για την αντικατάστασή του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι ο Ζελένσκι εξακολουθεί να διαθέτει την υποστήριξη των Ουκρανών πολιτών, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πολιτική ηγεσία της χώρας τους.

«Χαίρει της υποστήριξης του ουκρανικού λαού και αυτός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει. Οι δηλώσεις που έρχονται από το εξωτερικό το μόνο που κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Του αξίζει να υποστηριχθεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σιμπίχα.