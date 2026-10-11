Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στον κεντρικό κορμό της χώρας, την Εύβοια και τις Σποράδες. Το βράδυ, στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων θα βρεθεί η Θράκη. Δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά και κατά τόπους στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ