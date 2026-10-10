Με τίτλο: «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

– Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάχωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

– Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

– Επιτυχία για την Ελλάδα. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας, ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Εθνική υπόθεση ο Κάθετος Διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά οφέλη για τη χώρα μας όπως τα «διαβάζουν» η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του Διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου ΑΚΤΟR και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο.

– 10+1 «κλειδιά» που ξεμπλοκάρουν τις συντάξεις. Τα λάθη που μπορούν να «παγώσουν» τον φάκελο για μήνες ή να οδηγήσουν ακόμη και σε επιστροφή χρημάτων. Αναλυτικός οδηγός.

– Ποιοι «φλερτάρουν» με τα ψηφοδέλτια του Α. Σαμαρά. Οι διαρκείς επαφές του πρώην πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Παύλος Μαρινάκης, Κώστας Τσουκαλάς.

– Υπόθεση Μαζωνάκη: Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι Αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει η «R».

– Οι “χρυσές” μπίζνες του Φίλιππου Καμπούρη. Ποιες εταιρείες του κατηγορούμενου για απάτη είχαν την ίδια διεύθυνση με τα γραφεία του ΛΑΟΣ. Οι διάλογοι και οι καταθέσεις γνωστών τραγουδιστών.