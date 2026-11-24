Τηλεθέαση (23/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου για την τηλεθέαση. Τα καταγεγραμμένα νούμερα αποτυπώνουν τις επιδόσεις των τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά ώρα, τόσο στο γενικό κοινό όσο και στο δυναμικό κοινό.