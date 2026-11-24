Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 20,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,3%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 18,2%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,9%
- ALPHA – Happy Day 12%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,8%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5,3%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,2%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 19,3%
- ANT1 – Το Πρωινό 16,5%
- ΣΚΑΪ – Live You 13,9%
- OPEN – 10 Παντού 10,3%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,3%
- ALPHA – Super Κατερίνα 8,7%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,2%
- STAR – Stars System 6,2%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 2,5%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 19,1%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 17,2%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 16,5%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,3%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 14,4%
- ANT1 – Ντέρτι 13,7%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,6%
- STAR – GNTM 9,3%
- MEGA – Κάμπινγκ 9,1%
- ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 8,3%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 3,9%
- ΕΡΤNEWS – Ευθέως 2,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 14,7%
- ALPHA – Happy Day 12,1%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 10,9%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 8,2%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 7,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,4%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 5%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 2,4%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 12,3%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 10,1%
- ANT1 – Το Πρωινό 9,8%
- STAR – Stars System 9,5%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,9%
- ALPHA – Super Κατερίνα 7,9%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 6%
- ΣΚΑΪ – Live You 5,2%
- OPEN – 10 Παντού 5%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,7%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 18,4%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 15,8%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,8%
- STAR – GNTM 13,6%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 10,8%
- MEGA – Κάμπινγκ 10,2%
- ANT1 – Ντέρτι 8,8%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7,4%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 7,2%
- ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 5,7%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4%
- ΕΡΤNEWS – Ευθέως 1,3%