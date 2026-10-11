Νέα εποχή στον «γαλλικό στόλο» των ελικοπτέρων των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο γαλλικός στόλος των ελικοπτέρων των Ενόπλων Δυνάμεων επιστρέφει από την απαξίωση στις μέρες δόξας, καλύπτοντας κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες. Από τα ΝΗ-90 και τα Super Puma, μέχρι τα Dophin του Λιμενικού, τα ευρωπαϊκής προέλευσης ελικόπτερα δίνουν το δικό τους στίγμα, μετά από χρόνια απαξίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ταλάνιζε επί σειρά ετών τις Ένοπλες Δυνάμεις ήταν αυτό τις συνεχούς υποστήριξης – follow on support (FOS) των πτητικών μέσων. Πανάκριβα ελικόπτερα, τα οποία αποκτήθηκαν με το υστέρημα των Ελλήνων φορολογουμένων, τα οποία οδηγήθηκαν στην απαξίωση κι εν τέλει στον παροπλισμό.

Με μία γενναία απόφαση, οι ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων τα τελευταία 6 χρόνια έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στην επαναφορά στη ζωή των πανάκριβων αποκτημάτων και την πλήρη επιχειρησιακή τους εκμετάλλευση.

Σε συνεργασία με τους Γάλλους της Airbus κατάφεραν να βρουν την χρυσή τομή, να λύσουν χρόνια προβλήματα που υπήρχαν και να επαναφέρουν στη ζωή πολύτιμες μονάδες για την Αεροπορία Στρατού, την Πολεμική Αεροπορία αλλά και τον Στρατό Ξηράς.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν αυτό των NH-90, με την Αεροπορία Στρατού 22 χρόνια μετά να ολοκληρώνει την παραλαβή των ελικοπτέρων. Πολύτιμα μέσα που παραγγέλθηκαν επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνίου και θα απογείωναν τις επιχειρησιακές δυνατότητες. Τελικά χρειάστηκαν δύο δεκαετίες για να παραληφθούν. Η υπογραφή της FOS ύψους 50 εκατ. έφερε νέα ελικόπτερα στον Στρατό, αυξάνοντας σε 11 τα διαθέσιμα ενώ υπάρχουν προτάσεις για την αξιοποίηση ή επαναφορά στη ζώη κάποιων εκ των υπολοίπων 9.

Μαζί με αυτά ήρθε και ξεχωριστή σύμβαση με πολύτιμα ανταλλακτικά για τα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε γεναία παραγγελία 8+2 Super Puma για πυρόσβεση, το πρώτο εκ των οποίων αναμένεται να παραληφθεί από την Ελλάδα τον Νοέμβριο. Με αυτές τις προσθήκες, μαζί με τα άλλα 12 παλαιότερα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλα 2 παλαιότερα της πυροσβεστικής, δημιουργείται ένας ομοιόμορφος στόλος 22 ελικοπτέρων, με προοπτική αύξησης κατά 2.

Επιπλέον, υπεγράφη το καλοκαίρι και η σύμβαση των άλλων γαλλικών ελικοπτέρων Dophin του Λιμενικού, το οποίο μπορεί πλέον και φέρνει σε πέρας τις δικές του αποστολές.

Για όλα αυτά μίλησε αποκλειστικά στο enikos.gr ο Αντιπρόεδρος της Airbus Julien Negrel, τον οποίο συναντήσαμε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας στην Μασσαλία της Γαλλίας.

Η σύμβαση Follow-On Support (FOS) για τα ελληνικά NH90 βρίσκεται πλέον σε φάση υλοποίησης, με την Airbus Helicopters να πραγματοποιεί σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα – στα Μέγαρα, την υποστήριξη των πρώτων 11 ελικοπτέρων του ελληνικού Στρατού. Όπως εξήγησε ο Julien Negrel, η σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ εδώ και περίπου τρεις με τέσσερις μήνες, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες παραγγελίες από την Αεροπορία Στρατού, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης σε συγκεκριμένα ελικόπτερα.

Όπως μας ανέφερε, η αρχική προτεραιότητα είναι να αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα των 11 ελικοπτέρων και να διαμορφωθεί ένας σταθερός ρυθμός επιχειρησιακής λειτουργίας, με την υποστήριξη να εξασφαλίζει τόσο τη συντήρηση όσο και τη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων. Η προοπτική επέκτασης της υποστήριξης στα υπόλοιπα εννέα NH90 του ελληνικού στόλου έχει συζητηθεί, ωστόσο, σύμφωνα με τον Negrel, θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των 11 αρχικών ελικοπτέρων. Στις σχετικές συζητήσεις συμμετέχουν η Airbus Helicopters, η NHIndustries (NHI), η Αεροπορία Στρατού και η στρατιωτική ηγεσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα των οκτώ Super Puma, με δικαίωμα προαίρεσης για δύο επιπλέον ελικόπτερα, που προορίζονται να ενισχύσουν την Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα. Ο Negrel χαρακτήρισε ιδιαίτερα προνοητική την ελληνική επιλογή, καθώς η περίοδος αυξημένου κινδύνου δασικών πυρκαγιών έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά. Όπως ανέφερε, στη νότια Ευρώπη οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης δεν περιορίζονται πλέον στους θερινούς μήνες, αλλά μπορούν να εκτείνονται από τις αρχές Απριλίου έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανάγκη για διαρκή διαθεσιμότητα εναέριων μέσων και υπηρεσιών, δυνητικά σε βάση 24 ωρών την ημέρα και 365 ημερών τον χρόνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική σύμβαση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς το μοντέλο υλοποίησής της. Η Airbus Helicopters συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα που περιλαμβάνει τους γαλλικούς φορείς εκμετάλλευσης Air Telis και SAF. Η Airbus αναλαμβάνει την παράδοση των ελικοπτέρων, ενώ οι δύο εταιρείες παρέχουν τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης 16 πιλότων και 16 τεχνικών συντήρησης.

Το μοντέλο προβλέπει σταδιακή μετάβαση από την παροχή υπηρεσιών από τους εξειδικευμένους φορείς προς την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των επιχειρήσεων από το ελληνικό προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα αποκτά χρόνο για να εκπαιδεύσει τα πληρώματα και τους τεχνικούς της, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως επισήμανε ο Negrel, οι έμπειροι πιλότοι και οι μηχανικοί αποτελούν περιορισμένο πόρο για τη διεθνή ελικοπτερική βιομηχανία.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα που υπογράμμισε είναι η ευρωπαϊκή πολιτική πιστοποίηση του Super Puma, η οποία επιτρέπει την αξιοποίησή του και σε αποστολές πέρα από την αεροπυρόσβεση. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, τα ελικόπτερα μπορούν να συνδράμουν στην έρευνα και διάσωση, στη μεταφορά ανθρώπων από πληγείσες περιοχές και σε άλλες αποστολές πολιτικής προστασίας. Αυτή η δυνατότητα πολλαπλών ρόλων, σύμφωνα με τον Negrel, καθιστά το ελληνικό πρόγραμμα ενδιαφέρον και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στη συνεργασία της Airbus Helicopters με το Λιμενικό Σώμα, το οποίο επιχειρεί ήδη ελικόπτερα Dauphin. Ο Negrel ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μέσης ζωής (MLU) των συγκεκριμένων ελικοπτέρων και ότι τα αεροσκάφη συνεχίζουν να πετούν κανονικά. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το Λιμενικό εξετάζει τις μελλοντικές ανάγκες του και τη σύνθεση του στόλου του, με την Airbus να έχει ήδη παρουσιάσει επανειλημμένα το H160 ως πιθανή επιλογή.

Για να υποστηρίξει αυτή την πρόταση, ο Negrel επικαλέστηκε την εμπειρία του Γαλλικού Ναυτικού, το οποίο χρησιμοποιεί έξι H160 σε αποστολές που αντιστοιχούν σε εκείνες ενός Λιμενικού Σώματος. Τρία ελικόπτερα επιχειρούν στη νότια Γαλλία και τρία στο βόρειο τμήμα της χώρας. Πρόκειται για πολιτικά πιστοποιημένα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται προσωρινά, πριν από την παράδοση της στρατιωτικής έκδοσης HIL, και εκτελούν αποστολές επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών και έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με τον Negrel, η εμπειρία από τη χρήση των έξι ελικοπτέρων είναι ιδιαίτερα θετική, ενώ η Airbus είναι έτοιμη να οργανώσει επίσκεψη Ελλήνων αξιωματούχων στις γαλλικές μονάδες, με τη συνδρομή και του γαλλικού κράτους. Στόχος θα ήταν να παρουσιαστούν στην πράξη οι δυνατότητες του H160 σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον αντίστοιχο με εκείνο στο οποίο δραστηριοποιείται το ελληνικό Λιμενικό.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το H160 ένα από τα πλέον προηγμένα ελικόπτερα της κατηγορίας του, αναφέροντας ότι ενσωματώνει 68 καινοτομίες που συνδέονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον βαθμό αυτοματοποίησης, ο οποίος, όπως υποστήριξε, επιτρέπει στο πλήρωμα να επικεντρώνεται περισσότερο στην αποστολή και στην παρακολούθηση της θαλάσσιας κατάστασης, αντί να καταναλώνει μεγάλο μέρος της προσοχής του στη διαχείριση του ίδιου του ελικοπτέρου.

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανέδειξε περιλαμβάνεται και η σχεδίαση του ουραίου στροφείου με κλίση 12 μοιρών, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλει στην πρόσθετη άντωση και περιορίζει το φαινόμενο ανύψωσης του ρύγχους κατά την προσγείωση και την αιώρηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ναυτικές αποστολές, όπου τα ελικόπτερα καλούνται να επιχειρούν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συχνά όταν η προσέγγιση με πλωτά μέσα είναι δύσκολη ή αδύνατη.

Κλείνοντας, ο Negrel εξέφρασε την πεποίθηση ότι το H160 θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα επιλογή για το μέλλον του ελληνικού Λιμενικού, εφόσον το υπουργείο Ναυτιλίας κρίνει ότι υπάρχει σχετική ανάγκη. Η Airbus Helicopters δηλώνει διαθέσιμη να παρουσιάσει το πρόγραμμα και την επιχειρησιακή εμπειρία του Γαλλικού Ναυτικού, επιχειρώντας να μεταφέρει στην Ελλάδα ένα μοντέλο αξιοποίησης ελικοπτέρων που συνδυάζει επιτήρηση, έρευνα και διάσωση και αυξημένη αυτοματοποίηση.

Δείτε όλη τη συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στο enikos.gr