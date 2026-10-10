Τουρνάς στον Realfm 97,8: Πρώτη αρωγή εντός 10 ημερών στους πληγέντες της Κρήτης – Μειωμένες κατά 36% οι καμένες εκτάσεις

Σε διαρκή ετοιμότητα παραμένει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη παράλληλα με την προετοιμασία για πλημμυρικά φαινόμενα, δήλωσε ο Ευάγγελος Τουρνάς στον Realfm 97,8.

Όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, η χώρα καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα διαφορετικούς φυσικούς κινδύνους. Κάνοντας τον απολογισμό της φετινής περιόδου, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν μείωση 25% στις εκδηλωθείσες πυρκαγιές (περίπου 4.300 έναντι 5.650 του μέσου όρου εικοσαετίας) και υποχώρηση των καμένων εκτάσεων κατά 36%, στα 335.000 στρέμματα. Παράλληλα, υπογράμμισε την αυστηροποίηση των ελέγχων, με 856 πρόστιμα και 362 συλλήψεις για εμπρησμούς.

Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός στρέφει την προσοχή του στην αποκατάσταση των πληγέντων από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις πρώτες αποζημιώσεις να καταβάλλονται εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση των φακέλων.

Στήριξη στους πλημμυρόπληκτους της Κρήτης

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς εξήγησε ότι η χώρα καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα διαφορετικούς φυσικούς κινδύνους, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή βιώνουμε πραγματικά την κλιματική αλλαγή. Έχουμε φωτιές στο βορρά και πλημμύρες στο νότο».

Αναφερόμενος στην καταβολή της πρώτης αρωγής στους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, ο Ευάγγελος Τουρνάς γνωστοποίησε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι έλεγχοι της ΔΑΕΦΚ σε κατοικίες και επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι η καταγραφή των ζημιών θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως διευκρίνισε, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την υποβολή πλήρων φακέλων, σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια, θα προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρωγής. «Εντός δέκα ημερών, εφόσον ο φάκελος είναι άρτιος, θα φύγουν τα χρήματα να πάνε στους δημάρχους για να αποζημιωθούν οι κάτοικοι για την πρώτη αρωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εντός δεκαπέντε ημερών θα διατεθούν τα αντίστοιχα ποσά για τις πληγείσες επιχειρήσεις. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η πρώτη αρωγή προς τα νοικοκυριά αφορά την αντιμετώπιση ζημιών στην οικοσυσκευή.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε ότι, παρά την προετοιμασία για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρόσφατη δασική πυρκαγιά που εισήλθε στον Έβρο από τη Βουλγαρία, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτήθηκε μεγάλη κινητοποίηση, με περισσότερα από 100 πυροσβεστικά οχήματα και 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο.

«Ετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα»

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το προηγούμενο βράδυ στην περιοχή της Δεσκάτης, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά που απαιτούν άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση. «Είμαστε μέσα στην αντιπυρική, δεν έχει τελειώσει τίποτα», σημείωσε, τονίζοντας ότι η ετοιμότητα πρέπει να διατηρηθεί, κυρίως στις περιοχές όπου δεν έχουν σημειωθεί βροχοπτώσεις, καθώς και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί σημαντικές πυρκαγιές κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, ο υπουργός ανέφερε ότι ο μηχανισμός προετοιμάζεται και για την επόμενη εβδομάδα, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων, αναμένεται μεταβολή του καιρού από τα δυτικά. «Οι πρώτες εικόνες είναι ότι δεν θα είναι τόσο έντονη, παρ’ όλα αυτά εμείς ετοιμαζόμαστε για όλες τις περιπτώσεις, για όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης προληπτικών παρεμβάσεων, όπως ο καθαρισμός χειμάρρων, ρεμάτων και υπονόμων στις πόλεις, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ακόμη και στον αστικό ιστό.

«Αξιολογούνται έγκαιρα οι κίνδυνοι»

Όπως εξήγησε, η προετοιμασία του μηχανισμού βασίζεται στη συνεχή συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την επιστημονική ομάδα της Πολιτικής Προστασίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo), ώστε να αξιολογούνται έγκαιρα οι κίνδυνοι και να κινητοποιούνται οι απαραίτητες δυνάμεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς η σχετικά υψηλή θερμοκρασία της θάλασσας, σε συνδυασμό με την έλευση ψυχρών αέριων μαζών, ευνοεί τη δημιουργία έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας: «Γιατί πάνω από όλα και πρώτα από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και από εκεί και πέρα η περιουσία».

Σε αριθμούς

Ερωτηθείς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε ότι καταγράφηκαν περίπου 4.300 πυρκαγιές, έναντι μέσου όρου 5.650 πυρκαγιών την τελευταία εικοσαετία, σημειώνοντας μείωση περίπου 25%. Οι καμένες εκτάσεις ανήλθαν σε περίπου 335.000 στρέμματα, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 36% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο γεγονός ότι οι καμένες αμιγώς δασικές εκτάσεις περιορίστηκαν σε περίπου 30.000 στρέμματα, καταγράφοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μείωση της τάξης του 75% σε βάθος εικοσαετίας.

«Σχεδιασμός για την μείωση του αριθμού των πυρκαγιών»

Ο υπουργός επισήμανε ότι η φετινή προσπάθεια επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς στόχους: τη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και τον περιορισμό της διαθέσιμης καύσιμης ύλης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του προγράμματος AntiNero, στη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη σημαντική συμβολή των πολιτών μέσω των καθαρισμών των οικοπέδων τους. «Να σας πω ότι αυτό το κάναμε με μεγάλη επιτυχία», σημείωσε αναφερόμενος στην προσπάθεια μείωσης των ενάρξεων πυρκαγιών.

Περισσότερα από 850 πρόστιμα για πυρκαγιές

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Ευάγγελος Τουρνάς στην εντατικοποίηση των ελέγχων και των ερευνών για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών. Όπως είπε, από τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των 37 Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε όλη την επικράτεια, έχουν επιβληθεί 856 πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 362 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 41 αφορούσαν εμπρησμούς από πρόθεση.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η συστηματική διερεύνηση των περιστατικών και η αντιμετώπιση των εμπρησμών αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού των ενάρξεων πυρκαγιών.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια αυτή, τόνισε χαρακτηριστικά «είπαμε ότι θα κυνηγήσουμε και θα πιάσουμε τον εμπρηστή. Και τους πιάσαμε», επισημαίνοντας ότι εξιχνιάστηκε μεγάλος αριθμός υποθέσεων.

«Οι μεγάλες πυρκαγιές ευθύνονται για την καταστροφή σε 200.000 στρέμματα»

Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία της αντιπυρικής περιόδου, ο Ευάγγελος Τουρνάς επισήμανε ότι τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές ευθύνονται για περίπου 200.000 στρέμματα καμένης έκτασης, δηλαδή για σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο νότιο Ρέθυμνο στις 28 και 29 Ιουλίου, προκαλώντας καταστροφές σε περίπου 50.000 στρέμματα, καθώς και στις πυρκαγιές της Ξηρονομής Βοιωτίας, όπου κάηκαν περίπου 40.000 στρέμματα, και του Πόρτο Γερμενό, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.

Εξηγώντας τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αντιμετώπισής τους, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ένταση των ανέμων, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις κατέστησαν αδύνατη την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων.

Ειδικά για την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ανέφερε ότι από την έναρξή της, το πρωί της Παρασκευής, έως το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου, δόθηκαν συνολικά 51 εντολές απογείωσης σε αεροσκάφη και ελικόπτερα, τα οποία, παρά την κινητοποίησή τους, δεν κατόρθωσαν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών θυελλωδών ανέμων.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, «γιατί είχαμε την ακραία συνθήκη του ανέμου η οποία εμπόδισε τα εναέρια μέσα να πετάξουν». Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στην αντιπυρική περίοδο, ο Ευάγγελος Τουρνάς ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα προϋποθέτουν τη συνεργασία του κρατικού μηχανισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.