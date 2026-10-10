Ντόναλντ Τραμπ: «Τερμάτισα 8 πολέμους και δεν πήρα το Νόμπελ Ειρήνης»

Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ξανά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τερμάτισε τουλάχιστον 8 πολέμους και απελευθέρωσε απελευθέρωση ομήρους σε όλον τον κόσμο.

«Επίλυσα 8 πολέμους, είμαι κοντά στο να σταματήσω ή να επιλύσω 2 ακόμη, έφερα πίσω όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων 28, τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών, κατάφερα να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους εκατοντάδες όμηροι από χώρες σε όλο τον κόσμο, κέρδισα έναν πόλεμο στη Βενεζουέλα και συνέλαβα τον βίαιο δικτάτορα που διοικούσε με τόση σκληρότητα τη χώρα αυτή, και εμπόδισα τον νούμερο ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο — ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ! Ωστόσο, παρά όλα αυτά, ούτε εγώ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λάβαμε το Νόμπελ Ειρήνης. ΟΥΑΟΥ!» αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.