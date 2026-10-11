Πολωνία: 14χρονος έκρυβε μαχαίρια και τσεκούρια στο σπίτι του – Βίντεο στο διαδίκτυο κινητοποίησε την αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στην Πολωνία όταν ένας 14χρονος δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένα ανησυχητικό βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν ένα δωμάτιο γεμάτο μαχαίρια, τσεκούρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του ανηλίκου, κατάσχεσε τα επικίνδυνα αντικείμενα και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ δικαστήριο διέταξε τον εγκλεισμό του σε κέντρο κράτησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με το TVP World, οι αστυνομικές αρχές της Πολωνίας κινητοποιήθηκαν την Παρασκευή (9/10), όταν γονέας μαθητή σχολείου στην περιοχή Τρογιάνοφ, στην κεντροανατολική Πολωνία, κατήγγειλε την ύπαρξη ενός «ανησυχητικού» βίντεο που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τον 14χρονο.

Στο επίμαχο βίντεο εμφανιζόταν δωμάτιο στο οποίο φυλάσσονταν επικίνδυνα αντικείμενα, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην κατοικία του ανηλίκου, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν μαχαίρια, τσεκούρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, ενώ κατέσχεσαν και το κινητό του τηλέφωνο στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συμπεριφορά του 14χρονου ενδέχεται να εμπίπτει σε διατάξεις που αφορούν ενέργειες με σκοπό να δημιουργηθεί στους άλλους η πεποίθηση ότι απειλείται η ζωή ή η υγεία τους.

Το Σάββατο (10/10), δικαστήριο ανηλίκων διέταξε τη μεταφορά του 14χρονου σε κέντρο κράτησης ανηλίκων.

Ανησυχία για τη σχολική βία και τις διαδικτυακές απειλές

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στα σχολεία της Πολωνίας, έπειτα από σειρά βίαιων περιστατικών και διαδικτυακών απειλών.

Οι επιθέσεις με μαχαίρια σε σχολικούς χώρους έχουν οδηγήσει τις αρχές στην εφαρμογή εκτεταμένων μέτρων ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο, ενώ αξιωματούχοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο μιμητικών επιθέσεων, ακόμη και εκείνων που ενδέχεται να υποκινούνται από διαδικτυακές προκλήσεις και βίαιο περιεχόμενο.

Η πολωνική αστυνομία υπογράμμισε ότι «οι ανήλικοι δεν είναι ανώνυμοι στο διαδίκτυο», ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει φόβο ή αίσθημα απειλής αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα.

Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους γονείς και τους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να παρεμβαίνουν όταν εντοπίζουν ανησυχητικά σημάδια.