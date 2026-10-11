Γαλλία: 14χρονος με σπασμένο σαγόνι από αστυνομικό δακρυγόνο – Σάλος για τη βία στις μαθητικές διαδηλώσεις

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Σοβαρά ερωτήματα για τις μεθόδους της γαλλικής αστυνομίας προκαλούν οι τραυματισμοί ανήλικων μαθητών κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη Γαλλία τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ένας 14χρονος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και έχασε πολλά δόντια από βολή δακρυγόνου στο πρόσωπο, ενώ ένας 15χρονος ακρωτηριάστηκε στο χέρι. Συνολικά 24 υποθέσεις διερευνώνται από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας, την ώρα που οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 6.877, στην πλειονότητά τους ανηλίκων.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η οποία βασίζεται σε συνεντεύξεις, μαρτυρίες και δικαστικά έγγραφα, οι καταγγελίες για υπέρμετρη χρήση αστυνομικής βίας πληθαίνουν, καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις μαθητών που διεκδικούν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία της Γαλλίας.

Η υπόθεση του 14χρονου Εντέν, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην περιοχή Σεν-Ουέν-λ’Ομόν, κοντά στο Παρίσι, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη οργή.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειάς του, Έλσα Μαρσέλ, ο έφηβος καθόταν σε έναν τοίχο και κοιτούσε το κινητό του τηλέφωνο, σε απόσταση λίγων μέτρων από τη διαδήλωση, όταν τον πλησίασαν αστυνομικοί.

Όπως αναφέρει η εισαγγελία, ένας αστυνομικός τον χτύπησε με γκλομπ, με τον 14χρονο να αντιδρά κλωτσώντας τον. Στη συνέχεια, δεύτερος αστυνομικός εκτόξευσε δακρυγόνο με ειδικό εκτοξευτήρα τύπου Cougar, χτυπώντας τον έφηβο στο πρόσωπο.

«Τον πυροβόλησε στο στόμα και τον άφησε πεσμένο στο έδαφος, χωρίς καν να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», κατήγγειλε η δικηγόρος.

Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο αστυνομικός τέθηκε επισήμως υπό δικαστική έρευνα την Τρίτη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για άσκηση βίας από δημόσιο λειτουργό που προκάλεσε μόνιμη αναπηρία ή παραμόρφωση.

Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενη την εν εξελίξει έρευνα.

15χρονος έχασε το χέρι του – Αναστολή χρήσης χειροβομβίδων κρότου-λάμψης

Η περίπτωση του Εντέν δεν είναι η μοναδική που ερευνάται.

Το Reuters έχει καταγράψει 28 περιστατικά τραυματισμών που συνδέονται με χρήση αστυνομικής βίας, εκ των οποίων τα 15 περιλαμβάνονται στις 24 υποθέσεις που διερευνά η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN).

Οι τραυματισμοί συνδέονται με τη χρήση πλαστικών σφαιρών, χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, δακρυγόνων, γκλομπ και επεμβάσεων έφιππων αστυνομικών.

Très grosse charge de la police sur la place de la Bastille à Paris après de nombreux jets de projectiles. #BlocusLycées #BlocusUniversités #8octobre #Paris https://t.co/lC40iWIkjF — Luc Auffret (@LucAuffret) October 8, 2026

Σε δύο περιπτώσεις, διαδηλωτές έχασαν την όραση από το ένα μάτι ή υπέστησαν σοβαρό τραυματισμό σε αυτό από αστυνομικά βλήματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση ενός 15χρονου στη Λανς, ο οποίος έχασε το χέρι του, πιθανότατα από έκρηξη χειροβομβίδας κρότου-λάμψης, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές.

Μετά το περιστατικό, ο υπουργός αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της χρήσης των συγκεκριμένων χειροβομβίδων, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

«Η Γαλλία αποτελεί εξαίρεση όσον αφορά τη χρήση όπλων και τον αριθμό των θυμάτων. Έχουμε τέσσερις μη αναστρέψιμους τραυματισμούς μέσα σε 12 ημέρες και όλα τα θύματα είναι ανήλικοι», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Ρος, ερευνητής του γαλλικού Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS).

Όπως επισήμανε, πρόκειται για επίπεδο τραυματισμών χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Πυροβόλησαν 16χρονο που επέστρεφε από το σχολείο

Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε στο προάστιο Αρζαντέιγ του Παρισιού, όπου ένας 16χρονος μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό μάτι από αστυνομικά πυρά.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, Σοφία Κερμπά, ο ανήλικος επέστρεφε στο σπίτι του, αφού είχε διαπιστώσει ότι το σχολείο του ήταν κλειστό.

Δεν έχει εξακριβωθεί εάν τραυματίστηκε από πλαστική σφαίρα ή άλλο αντικείμενο, ενώ υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όρασή του.

Βίντεο που εξέτασε το Reuters δείχνει τον μαθητή να αιμορραγεί από το μάτι.

«Βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Είναι τραυματισμένος και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ», δήλωσε η δικηγόρος του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνομίας που επικαλείται ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο μαθητής φαινόταν να ανταποκρίνεται στην περιγραφή ενός από δύο νεαρούς που είχαν εκτοξεύσει πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν χρησιμοποιώντας πλαστικές σφαίρες.

Το υπουργείο Εσωτερικών δεν απάντησε στα ερωτήματα του Reuters για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σχεδόν 7.000 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματίες

Οι κινητοποιήσεις, που διαρκούν περισσότερο από δύο εβδομάδες, έχουν συνοδευτεί από εκτεταμένα επεισόδια.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, τις έχει χαρακτηρίσει ως τις πιο βίαιες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 6.800 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, ενώ περίπου 700 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Παράλληλα, σχολικά κτίρια έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί, ενώ έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών και πολιτών.

Ο υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε ότι περίπου 200 μαθητές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι τραυματισμοί αυτοί σπανίως οφείλονται σε αστυνομικές ενέργειες.

«Ο πρωταρχικός μας ρόλος είναι, φυσικά, να προστατεύουμε τους μαθητές λυκείου», τόνισε.

Αντιδράσεις για τα αστυνομικά όπλα – Τι απαντούν οι συνδικαλιστές

Οι σοβαροί τραυματισμοί έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την απαγόρευση των λεγόμενων «λιγότερο θανατηφόρων» όπλων, όπως οι πλαστικές σφαίρες και οι χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, αλλά και ειδικοί του ΟΗΕ έχουν επανειλημμένα επικρίνει τη χρήση τέτοιων μέσων, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη και δυσανάλογη.

Ο ερευνητής Σεμπαστιάν Ρος επισημαίνει ότι η Γαλλία διαφοροποιείται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αντίστοιχα όπλα δεν χρησιμοποιούνται γενικά για την αντιμετώπιση διαδηλώσεων στη Βρετανία, την Ιταλία και τη Γερμανία, με εξαίρεση το Αμβούργο.

Premières tensions sur la place de la Bastille. Charge de la police après de nombreux jets de projectiles. #blocuslycees #blocusuniversites #Paris #8octobre https://t.co/T8YPeFJcMn — Luc Auffret (@LucAuffret) October 8, 2026

Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο οποίος συμμετείχε στις κινητοποιήσεις για να προστατεύσει τους νέους από την αστυνομία, ζήτησε την απόσυρση των πλαστικών σφαιρών.

«Πρέπει να σταματήσουμε τη χρήση τους και να θέσουμε ως στόχο να μην υπάρχει κανένας τραυματισμένος μαθητής. Αυτό θα επιτρέψει την αποκλιμάκωση», δήλωσε στο Reuters.

Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των αστυνομικών, Τιερί Κλερ, ο οποίος αναγνώρισε ότι οι σοβαροί τραυματισμοί αποτελούν τραγωδία, αλλά υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αμφισβητηθούν συνολικά οι μέθοδοι της γαλλικής αστυνομίας.

Όπως ανέφερε, ορισμένοι νεαροί επιδεικνύουν ιδιαίτερα βίαιη συμπεριφορά, κλιμακώνοντας την ένταση.

«Πώς αντιδρούμε όταν κάποιοι επιδιώκουν τη σύγκρουση; Εάν αφαιρέσουμε τα ενδιάμεσα μέσα άσκησης βίας, το μόνο που μας απομένει είναι η θανατηφόρα βία. Αυτό είναι απλώς αδιανόητο», υποστήριξε.

Οι καταγγελίες για αστυνομική βία εντείνουν την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, σε μια περίοδο αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας και ενόψει των εκλογών του 2027.