Βραζιλία: Τρόμος σε σχολείο – Κρατούσε ομήρους 13 παιδιά και απειλούσε να τα κάψει ζωντανά – Νεκρός από αστυνομικά πυρά

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στην Κουριτίμπα της Βραζιλίας, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε αίθουσα διδασκαλίας και κράτησε ομήρους 13 μικρά παιδιά, απειλώντας τα με μαχαίρι και βενζίνη. Έπειτα από περισσότερες από δύο ώρες αγωνίας και διαπραγματεύσεων, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη, καταφέρνοντας να διασώσουν όλα τα παιδιά χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (9/10) στο σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης CMEI São Braz, στην πόλη Κουριτίμπα της Βραζιλίας, σύμφωνα με το Associated Press και το Al Jazeera.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Παρανά, Λετίσια Μαρτίνς, ο άνδρας πήδηξε έναν από τους τοίχους του σχολικού συγκροτήματος και εισέβαλε σε αίθουσα όπου βρίσκονταν 13 παιδιά.

Ο δράστης κρατούσε ένα μαχαίρι και ένα δοχείο με εύφλεκτο υγρό. Σύμφωνα με τις αρχές, έριξε βενζίνη μέσα στην αίθουσα και απείλησε να βάλει φωτιά, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τα παιδιά όσο και τον εαυτό του.

«Απείλησε επίσης να περιλούσει με βενζίνη τον εαυτό του και άλλους ανθρώπους. Οι ομάδες διαπραγμάτευσης βρίσκονταν στο σημείο, αλλά δεν διαπιστώσαμε άλλη επιλογή από την εξουδετέρωσή του», δήλωσε η Μαρτίνς.

«Τα παιδιά έκλαιγαν από τον φόβο τους» – Οι δραματικές στιγμές της ομηρίας

Σύμφωνα με τον τοπικό διοικητή της αστυνομίας, Αλεσάντρε Λόπες Ντίας, τα παιδιά βίωσαν στιγμές ακραίου φόβου κατά τη διάρκεια της ομηρίας.

«Τα παιδιά έκλαιγαν και ζητούσαν να πάνε στην τουαλέτα. Από τον φόβο και την ένταση είχαν ήδη αρχίσει να ουρούν πάνω τους. Υπέφεραν και εκείνος συνέχιζε να τους επιτίθεται. Ενεργήσαμε για να αποτρέψουμε μεγαλύτερο κακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αστυνομικός διοικητής δήλωσε επίσης ότι ο δράστης αντιμετώπιζε σχιζοφρένεια, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, το όπλο που είχε χρησιμοποιήσει αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν απομίμηση.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή γύρω από το σχολείο, ενώ επιστρατεύτηκε ακόμη και ελικόπτερο για την επιχείρηση.

Ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές προσπάθησαν επί περισσότερες από δύο ώρες να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να απελευθερώσει τους μικρούς ομήρους.

BOPE/PMPR durante resgate de 13 crianças reféns e neutralização de terrorista em escola de Curitiba. O terrorista amarrou as crianças com cordas e ameaçava incendiá-las com um coquetel molotov, ele também estava armado com uma faca e um simulacro de uma pistola. https://t.co/3RvEetZWvE — Acorda Brasil 🇧🇷 (@vaitomanocupt) October 10, 2026

Η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων και η διάσωση των 13 παιδιών

Η επιχείρηση κορυφώθηκε όταν, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο δράστης επιχείρησε να αρπάξει ένα από τα παιδιά.

Τότε, αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων επενέβησαν στην αίθουσα και τον πυροβόλησαν θανάσιμα.

«Μπήκαμε στην αίθουσα με ιδιαίτερα προσεκτική τακτική προσέγγιση, ώστε ο κίνδυνος για τα παιδιά να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος», εξήγησε ο διοικητής της αστυνομίας.

Όλα τα παιδιά απελευθερώθηκαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Βίντεο από το σημείο κατέγραψαν την αγωνία των γονέων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σχολείο, περιμένοντας νέα για την τύχη των παιδιών τους.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν κρότοι από χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, προτού οι αστυνομικοί βγουν από το κτίριο μεταφέροντας ορισμένα από τα παιδιά στην αγκαλιά τους.

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🇧🇷 Momento exato em que o BOPE avança e neutraliza o terrorista que fazia 13 crianças reféns em escola de Curitiba Terrorista que fazia as crianças reféns foi abatido pelo BOPE.

As crianças foram resgatadas. https://t.co/AXttQz5jJb — 🇧🇷🇧🇷 Nunes Oliveira 🇧🇷🇧🇷 (@NunesOliveira33) October 10, 2026

«Τα 13 παιδιά είναι ζωντανά και ασφαλή»

Την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της Κουριτίμπα, Εντουάρντο Πιμεντέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Τα 13 παιδιά του CMEI São Braz είναι ζωντανά και ασφαλή!», έγραψε.

«Έπειτα από στιγμές τεράστιας έντασης και αγωνίας, αυτή είναι η είδηση που όλοι περιμέναμε. Ευχαριστώ τον Θεό που διαφυλάχθηκαν αυτές οι ζωές και τις δυνάμεις ασφαλείας για την αποφασιστική παρέμβασή τους», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι οι τοπικές αρχές θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών, των οικογενειών τους και του προσωπικού του σχολείου, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη μετά το σοκαριστικό περιστατικό.