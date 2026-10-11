Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας και ως αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ»

Στη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, έκανε αναφορά στα σχέδια για την ανακατασκευή του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με ιδιωτική επένδυση ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο «ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα», καθώς και το «βάθος των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών».

«Κοινός στόχος της Αθήνας και της Ουάσιγκτον είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, με περισσότερο πρακτικό και απτό περιεχόμενο. Δύο από τα σημαντικότερα πεδία στα οποία αυτή αποτυπώνεται είναι η ενέργεια και η άμυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενέργεια και άμυνα στη συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Αναφερόμενος στην ενεργειακή συνεργασία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στον Κάθετο Διάδρομο, μέσω του οποίου προβλέπεται η μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Στον τομέα της άμυνας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση των μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper, καθώς και στην ένταξη των F-35 στην Πολεμική Αεροπορία. Οι συγκεκριμένες αναφορές εντάσσονται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας που περιέγραψε στην ανάρτησή του.

«Γ. Καραϊσκάκης»: Επένδυση 250 εκατ. ευρώ για γήπεδο 53.000 θέσεων

Ξεχωριστή θέση στον εβδομαδιαίο απολογισμό του πρωθυπουργού είχε η σχεδιαζόμενη ανακατασκευή του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με στόχο τη δημιουργία εγκαταστάσεων χωρητικότητας 53.000 θεατών.

«Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκατ. ευρώ, με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε, η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Πολλές φορές, η σημασία μιας είδησης δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που συνέβη, αλλά και σε όσα αποκαλύπτει για τη θέση μιας χώρας και τον ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα ήταν μια τέτοια περίπτωση. Γιατί ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Ανέδειξε, παράλληλα, το βάθος των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο σε ένα διευρυμένο φάσμα τομέων συνεργασίας, όπως απέδειξε ο 6ος Γύρος Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ: από την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και τη ναυτιλία μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του Κόλπου.

Κοινός στόχος της Αθήνας και της Ουάσιγκτον είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, με περισσότερο πρακτικό και απτό περιεχόμενο. Δύο από τα σημαντικότερα πεδία στα οποία αυτή αποτυπώνεται είναι η ενέργεια και η άμυνα. Στον ενεργειακό τομέα, ο Κάθετος Διάδρομος ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG. Η ενεργειακή διάσταση της συνεργασίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και διαδρομών της Ευρώπης. Στον τομέα της άμυνας, η συνεργασία εκτείνεται από την αναβάθμιση των F-16 σε Viper και την ένταξη των F-35 στην Πολεμική Αεροπορία έως τα μακροπρόθεσμα προγράμματα προμήθειας αμυντικού υλικού και τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα. Πρόκειται για διαφορετικές πτυχές μιας σχέσης που συνδέει τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με τη διαλειτουργικότητα και τη στενότερη συνεργασία των δύο χωρών. Θέλω να δώσω, τέλος, συγχαρητήρια στον Υπουργό Εξωτερικών και σε όλη την ομάδα του Υπουργείου για την άρτια οργάνωση της επίσκεψης και του στρατηγικού διαλόγου.

Πριν περάσω στα όσα έγιναν αυτήν την εβδομάδα, σκέφτηκα πως ίσως είναι η ώρα να αλλάξουμε λίγο τη δομή της ανασκόπησης. Το εγχείρημα αυτό, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022, το σκέφτηκα ως μια ευκαιρία να επικοινωνώ κάθε εβδομάδα, με πιο άμεσο τρόπο, όσα προχωρούν στη χώρα. Μικρές και μεγάλες αλλαγές, αποφάσεις, έργα, παρεμβάσεις που δεν χωρούν πάντα στον γρήγορο κύκλο της επικαιρότητας, αλλά έχουν σημασία για την καθημερινότητα και για την πορεία μας συνολικά. Πιστεύω ότι αυτό παραμένει χρήσιμο. Ξέρω όμως, γιατί μου το λένε και πολίτες που συναντώ, ότι πολλές φορές η έκτασή της κουράζει. Γι’ αυτό σήμερα δοκιμάζω μια νέα «φόρμουλα»: πιο σύντομη, πιο καθαρή, πιο κοντά ίσως στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε. Θα δούμε αν λειτουργεί καλύτερα έτσι. Θέλω και τη δική σας γνώμη.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι έγινε αυτήν την εβδομάδα.

-Ξεκινώ με ενέργεια, όπου προχωρούμε σε άμεση επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, αξιοποιώντας τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για κρατικές ενισχύσεις. Η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα αφαιρέσει από την ελληνική παραγωγή βάρη 95 εκ. ευρώ. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα, δηλαδή προϊόντα που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή, τις μεταφορές και τελικά με την τιμή στο ράφι για κάθε νοικοκυριό.

-Στην Κρήτη, μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο, το πρώτο μέλημά μας είναι οι άνθρωποι να στηριχθούν γρήγορα και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η κρατική ενίσχυση φτάνει στο 100% για τις πληγείσες κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενεργοποιούμε φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις, καθώς και μέριμνα από τον ΕΛΓΑ για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο. Επίσης, μέσω κρατικής αρωγής κατανέμονται πόροι 97,8 εκ. ευρώ σε Δήμους και Περιφέρειες για έργα αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.

– Με αφορμή και όσα έγιναν στην Κρήτη, να θυμίσω πόσο κρίσιμο είναι το 112 για την έγκαιρη απομάκρυνση πολιτών από περιοχές μεγάλου κινδύνου. Το επόμενο βήμα που κάνουμε ώστε να γίνει ακόμα πιο σύγχρονο και διαλειτουργικό, είναι το νέο e112: επικοινωνία με τις αρχές με μήνυμα ή βίντεο, αθόρυβο κουμπί ειδοποίησης και αυτόνομη πρόσβαση για άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας. Το σύστημα θα συνδέει σε πραγματικό χρόνο Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Λιμενικό.

-Διπλασιάζουμε την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, έως τα 32 λεπτά το λίτρο, ώστε να στηρίξουμε τους αλιείς μας. Να πω ότι ήδη εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερα γι’ αυτό θα έχω να σας πω προς το τέλους του μήνα.

-Στην παιδεία, ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Πατρών το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής, το 16ο αγγλόφωνο πρόγραμμα σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενώ λειτουργούν ήδη και 200 αγγλόφωνα μεταπτυχιακά. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, με 168 αιτήσεις από 23 χώρες. Χαίρομαι που τα δημόσια πανεπιστήμιά μας ανοίγονται περισσότερο στον κόσμο, προσελκύοντας νέους ανθρώπους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές από το εξωτερικό.

-Ακόμα ένα έργο αναβάθμισης του ΕΣΥ ολοκληρώθηκε, αυτήν τη φορά στην Κάλυμνο: μια πλήρως ανακαινισμένη Καρδιολογική Κλινική, δίπλα στα πρόσφατα ανακαινισμένα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη δωρεά των αδελφών Κατερίνας και Ηλία Καθοπούλη για τον εξοπλισμό της Κλινικής.

-Για τη στήριξη της περιφέρειας, προχώρησαν αυτήν την εβδομάδα πολλές σημαντικές παρεμβάσεις: 2 εκ. ευρώ για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών σε Άγιο Ευστράτιο, Αμάρι και Δυτική Σάμο, 5,13 εκ. ευρώ για μαθητικές εστίες σε 20 Δήμους και 6 εκ. ευρώ για τα νοσοκομεία Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εργασίες για αρδευτικό δίκτυο στη Νέα Μεσημβρία, υπογράφηκε η σύμβαση για αντιπλημμυρικό έργο στην Καλαμάτα, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου «Μίλτος Τεντόγλου» στα Γρεβενά και προχωρά η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καρπάθου.

-Στις Σκουριές Χαλκιδικής εγκαινιάστηκε η επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός», ύψους 2 δισ. δολαρίων, για το νέο μεταλλείο χρυσού και χαλκού, με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Πάνω από 5.000 άνθρωποι εργάστηκαν στην κατασκευή και 3.000 μόνιμες θέσεις θα δημιουργηθούν στη λειτουργία και το σημαντικό είναι ότι η συμφωνία δίνει προτεραιότητα σε εργαζομένους και προμηθευτές από τη Χαλκιδική, ώστε η ανάπτυξη να μένει και να φαίνεται στον τόπο.

-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, ειδικά για την Ελλάδα, την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Αυτό μας δίνει πρόσθετο χώρο για επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. ευρώ έως το 2028, χωρίς να πιέζονται οι δημοσιονομικοί μας στόχοι. Με αυτούς τους πόρους θα χρηματοδοτήσουμε παρεμβάσεις όπως αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσίφωνες για 100.000 δικαιούχους, αποθήκευση καθαρής ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων.

-Σημαντική επιτυχία για την Ελληνική Αστυνομία και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI ήταν η εξάρθρωση οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, ζημιώνοντας το Δημόσιο με πάνω από 5 εκ. ευρώ. Έχουν ήδη γίνει 8 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέβαλαν μηνύσεις σε 18 influencers, τράπερ και δημιουργούς περιεχομένου για προώθηση παράνομου τζόγου στα social media. Η μάχη με την ανομία δεν σταματά.

-Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτήν την εβδομάδα για την αναβάθμιση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκ. ευρώ, με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027.

Να κλείσω με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα. Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Αυτό είναι που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας. Έχουμε καταφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια. Και ακριβώς γι’ αυτό έχουμε ευθύνη να μην χάσουμε τον δρόμο, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, ώστε όσα πετύχαμε να γίνουν η βάση για όσα ακόμη πρέπει να γίνουν.

Πώς σας φαίνεται η ανασκόπηση με αυτήν τη δομή; Ελπίζω να είναι πιο βοηθητική έτσι. Περιμένω, όπως πάντα, τα σχόλιά σας. Καλή σας ημέρα!»