«Σπίτι μου 3»: Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα – Τα εισοδηματικά κριτήρια, τα ηλικιακά όρια και τα ποσά των δανείων

Με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και στόχο την απόκτηση πρώτης κατοικίας από περίπου 20.000 δικαιούχους, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη Δεκεμβρίου του 2026 ή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027.

Το πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων, αύξηση του ανώτατου ποσού δανειοδότησης και υψηλότερο όριο στην αξία των επιλέξιμων ακινήτων. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση περισσότερων πολιτών στην αγορά κατοικίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές τιμές των ακινήτων και το κόστος δανεισμού εξακολουθούν να περιορίζουν τις δυνατότητες πολλών νοικοκυριών.

Η νέα δράση απευθύνεται σε νέους, ζευγάρια και οικογένειες που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού δανείου. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναμένεται να οριστικοποιηθούν πριν από την έναρξη του προγράμματος.

«Σπίτι μου 3»: Τι αλλάζει στα ηλικιακά όρια και στα ποσά χρηματοδότησης

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά το ανώτατο ηλικιακό όριο των δικαιούχων, το οποίο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, διευρύνοντας τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να συμμετάσχουν.

Παράλληλα, το ανώτατο όριο αξίας της κατοικίας διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ, έναντι 250.000 ευρώ που προβλεπόταν στο «Σπίτι μου 2». Αντίστοιχα, το μέγιστο ποσό δανειοδότησης αυξάνεται από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ ο δικαιούχος καλείται να καταβάλει το υπόλοιπο 10% από ίδια κεφάλαια. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η δυνατότητα αγοράς πρώτης κατοικίας με χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε σύγκριση με ένα συμβατικό στεγαστικό δάνειο.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για άγαμους, έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στα εισοδηματικά όρια, τα οποία αυξάνονται για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.

Ειδικότερα, για τους άγαμους, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, έναντι 28.000 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα. Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, αντί των 4.000 ευρώ που ίσχυαν στο «Σπίτι μου 2».

Αντίστοιχα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 31.000 στις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Οι αλλαγές αυτές διευρύνουν τη δυνατότητα συμμετοχής οικογενειών με παιδιά, καθώς τα αυξημένα εισοδηματικά όρια επιτρέπουν την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών.

Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα προβλέπει αύξηση της επιτρεπόμενης επιφάνειας κατοικίας για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά. Συγκεκριμένα, το όριο αυξάνεται κατά 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.

Υπενθυμίζεται ότι στα δύο προηγούμενα στεγαστικά προγράμματα, «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», υπογράφηκαν συνολικά 21.928 συμβάσεις, εκ των οποίων 7.814 στο πρώτο και 14.114 στο δεύτερο.

«Ευκαιρία ζωής»: Η εμπειρία 28χρονου που απέκτησε κατοικία μέσω του «Σπίτι μου 2»

Την εμπειρία του από τη συμμετοχή στο «Σπίτι μου 2» περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 28χρονος Δημήτρης Σταυριανάκης, ο οποίος κατάφερε να αποκτήσει την πρώτη του κατοικία, παρότι αρχικά θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν οικονομικά εφικτό.

Ο 28χρονος εργαζόταν ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια για να καλύπτει τα προσωπικά του έξοδα, ενώ τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια απασχολείται επαγγελματικά στον τομέα που επιθυμούσε.

Ωστόσο, οι υψηλές τιμές των ακινήτων, το κόστος του τραπεζικού δανεισμού και τα περιορισμένα κεφάλαια που διέθετε αποτελούσαν εμπόδια στην απόκτηση κατοικίας.

Όπως εξηγεί, ενημερώθηκε για το πρόγραμμα από γνωστό του και αποφάσισε να διερευνήσει τις δυνατότητες που προσέφερε.

«Κινητοποιήθηκα ώστε να διερευνήσω τι προσφέρει και τη δυνατότητα, ίσως, να αποκτήσω δικό μου σπίτι», αναφέρει.

Ο Δημήτρης Σταυριανάκης χαρακτηρίζει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «ευκαιρία ζωής», καθώς κατάφερε να αγοράσει κατοικία σε περιοχή που εξυπηρετεί τις ανάγκες του.

«Εξασφάλισα την πρώτη μου κατοικία. Μάλιστα, θα έλεγα ότι υπήρξα και τυχερός, γιατί κατάφερα να βρω σπίτι στην ευρύτερη περιοχή όπου επιθυμούσα, όχι μακριά από εκεί που μεγάλωσα, που πληρούσε τις προϋποθέσεις που είχα θέσει. Να έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης», δηλώνει.

Αναφερόμενος στο οικονομικό σκέλος, εξηγεί ότι η μηνιαία δόση του δανείου βρίσκεται σε επίπεδα που μπορεί να καλύψει με βάση το εισόδημά του και είναι αισθητά χαμηλότερη από εκείνη ενός συμβατικού στεγαστικού δανείου.

Μάλιστα, εκτιμά ότι, εάν νοίκιαζε αντίστοιχη κατοικία, το μηνιαίο μίσθωμα θα μπορούσε να είναι έως και 200 ευρώ υψηλότερο από τη δόση που καταβάλλει.

«Πριν από το πρόγραμμα ήξερα ότι δεν μπορούσα να αποκτήσω σπίτι», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι πλέον διαθέτει μια σταθερή βάση, την οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει εάν μεταβληθούν στο μέλλον οι συνθήκες και οι ανάγκες της ζωής του.

Πώς το «Σπίτι μου 2» βοήθησε μια τετραμελή οικογένεια

Ανάλογη είναι η εμπειρία του Χρήστου και της Ελίνας, ενός νεαρού ζευγαριού που απέκτησε κατοικία μέσω του «Σπίτι μου 2», όταν η γέννηση του δεύτερου παιδιού τους αύξησε τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας.

Το ζευγάρι παρουσιάζει την εμπειρία του στην έκδοση «Ιστορίες που άλλαξαν ζωές – 26 προγράμματα – ένα υπουργείο – κάθε οικογένεια» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία παρουσιάστηκε στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Χρήστος και η Ελίνα ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα μέσω διαδικτύου και, αφού εντάχθηκαν σε αυτό, κατάφεραν να αγοράσουν κατοικία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικογένειάς τους.

Όπως εξηγούν, χωρίς τη χρηματοδοτική διευκόλυνση που τους παρείχε η δράση, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη αγορά τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Το νέο τους σπίτι είναι μεγαλύτερο, προσφέρει περισσότερους χώρους και βρίσκεται σε περιοχή που θεωρούν καλύτερη από εκείνη της προηγούμενης κατοικίας τους.

Παράλληλα, η χαμηλότερη μηνιαία δόση σε σύγκριση με ένα συμβατικό στεγαστικό δάνειο τους επιτρέπει να διαθέτουν περισσότερα χρήματα για τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας και των παιδιών τους.

«Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί τα χρήματα που θα δίναμε θα τα δώσουμε κάπου αλλού, δηλαδή σε ανάγκες της οικογένειάς μας, των παιδιών», αναφέρουν.

Οι εμπειρίες των δικαιούχων του «Σπίτι μου 2» αναδεικνύουν τη σημασία που μπορεί να έχει η πρόσβαση σε χαμηλότοκη στεγαστική χρηματοδότηση για νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις συνθήκες της αγοράς ακινήτων. Με την προγραμματιζόμενη διεύρυνση των κριτηρίων στο «Σπίτι μου 3», επιδιώκεται να αποκτήσουν αντίστοιχη δυνατότητα περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.