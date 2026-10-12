Σφοδρή χαλαζόπτωση στο Πήλιο: «Άσπρισε» η περιοχή, ζημιές σε καλλιέργειες – Δείτε βίντεο

Έντονη χαλαζόπτωση και ραγδαία βροχόπτωση έπληξαν την ΠΕ Μαγνησίας και το Πήλιο την Κυριακή 11/10/2026, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες όπως μήλα και κάστανα, καθώς και διακοπές ηλεκτροδότησης σε Βόλο και Πορταριά. Παραγωγοί εκφράζουν ανησυχία για το μέγεθος των ζημιών στις πληγείσες περιοχές.

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Πήλιο/χαλαζόπτωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονη χαλαζόπτωση και ραγδαία βροχόπτωση έπληξαν την ΠΕ Μαγνησίας και ιδιαίτερα το Πήλιο, το απόγευμα της Κυριακής 11/10/2026.
  • Στη Μακρινίτσα, τα μονοπάτια άσπρισαν από την ένταση της χαλαζόπτωσης, ενώ χαλάζι καταγράφηκε και σε Ζαγορά και Σταγιάτες, δημιουργώντας ένα «βιβλικό σκηνικό».
  • Η κακοκαιρία προκάλεψε ζημιές σε καλλιέργειες όπως μήλα και κάστανα, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης, στον Βόλο και την Πορταριά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε την ΠΕ Μαγνησίας το απόγευμα της Κυριακής (11/10/2026), έφερε μεταξύ άλλων έντονη χαλαζόπτωση και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Πηλίου, πέρα από αυτή που καταγράφηκε και στον αστικό ιστό του Βόλου.

Στην περιοχή της Μακρινίτσας, η χαλαζόπτωση ήταν τόσο έντονη που σε διάφορα σημεία υψηλού υψόμετρου τα μονοπάτια άσπρισαν, ενώ χαλάζι καταγράφεται και στη Ζαγορά αλλά και στις Σταγιάτες.


Το βίντεο από την ιερά μονή Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή αποτυπώνει εικόνες που αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη μανία της φύσης, σε ένα, μερικές φορές, βιβλικό σκηνικό.


Επίσης ραγδαία βροχόπτωση με 145 χιλιοστά και ισχυρό χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού έπληξε τη Μαγνησία και το Πήλιο ιδιαίτερα, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες όπως μήλα, κάστανα κ.α.

Ανησυχία επικρατεί σε παραγωγούς των περιοχών που περιμένουν την αυριανή ημέρα προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ζημιές και το μέγεθός τους στις πληγείσες περιοχές. Διακοπές ηλεκτροδότησης από εκεί και πέρα σημειώθηκαν τόσο στην πόλη του Βόλου, όσο και στην περιοχή της Πορταριάς, μεταξύ άλλων.

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