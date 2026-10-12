Σφοδρή χαλαζόπτωση στο Πήλιο: «Άσπρισε» η περιοχή, ζημιές σε καλλιέργειες – Δείτε βίντεο

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Το κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε την ΠΕ Μαγνησίας το απόγευμα της Κυριακής (11/10/2026), έφερε μεταξύ άλλων έντονη χαλαζόπτωση και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Πηλίου, πέρα από αυτή που καταγράφηκε και στον αστικό ιστό του Βόλου.

Στην περιοχή της Μακρινίτσας, η χαλαζόπτωση ήταν τόσο έντονη που σε διάφορα σημεία υψηλού υψόμετρου τα μονοπάτια άσπρισαν, ενώ χαλάζι καταγράφεται και στη Ζαγορά αλλά και στις Σταγιάτες.



Το βίντεο από την ιερά μονή Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή αποτυπώνει εικόνες που αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη μανία της φύσης, σε ένα, μερικές φορές, βιβλικό σκηνικό.



Επίσης ραγδαία βροχόπτωση με 145 χιλιοστά και ισχυρό χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού έπληξε τη Μαγνησία και το Πήλιο ιδιαίτερα, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες όπως μήλα, κάστανα κ.α.

Ανησυχία επικρατεί σε παραγωγούς των περιοχών που περιμένουν την αυριανή ημέρα προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ζημιές και το μέγεθός τους στις πληγείσες περιοχές. Διακοπές ηλεκτροδότησης από εκεί και πέρα σημειώθηκαν τόσο στην πόλη του Βόλου, όσο και στην περιοχή της Πορταριάς, μεταξύ άλλων.