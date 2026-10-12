ΗΠΑ: 21χρονη πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένο αστράγαλο και πέθανε από υπερβολική δόση παυσίπονων – «Δεν μπορούσε καν να καλέσει σε βοήθεια»

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Μια αδιανόητη υπόθεση που προκαλεί οργή στις ΗΠΑ φέρνει στο φως της δημοσιότητας αγωγή που κατέθεσε η οικογένεια μιας 21χρονης φοιτήτριας από τη Νέα Υόρκη. Η άτυχη κοπέλα διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Κονέκτικατ για να αντιμετωπίσει ένα απλό σπάσιμο στο πόδι, ωστόσο έχασε τη ζωή της εξαιτίας της χορήγησης θανατηφόρας ποσότητας παυσίπονων φαρμάκων και της πλήρους εγκατάλειψής της από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Το χρονικό και το μοιραίο λάθος

Η 21χρονη Ντέιλ Άλις Μάρτιν, με καταγωγή από το Μανχάταν και φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Trinity του Σαν Αντόνιο στο Τέξας, τραυματίστηκε στον αστράγαλο ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Waterbury Hospital στο Κονέκτικατ.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Κρίστοφερ Ματέι, και όπως μεταδίδει η εφημερίδα Hartford Courant, η φροντίδα της φοιτήτριας εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Η νεκροψία έδειξε ότι η 21χρονη υπέστη ανακοπή καρδιάς εξαιτίας ενός θανατηφόρου κοκτέιλ παυσίπονων φαρμάκων που της χορηγήθηκαν, τα οποία την κατέστησαν εγκεφαλικά νεκρή.

Στο κείμενο της αγωγής περιγράφονται με δραματικό τρόπο οι τελευταίες ώρες της άτυχης κοπέλας.

«Μέσα σε 14 ώρες από την εισαγωγή της, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο είχαν χορηγήσει τόσο πολλή φαρμακευτική αγωγή για τον πόνο, που η Ντέιλ σταμάτησε να αναπνέει και στη συνέχεια πέθανε. Κανείς δεν την ήλεγξε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος».



«Τα ίδια φάρμακα που εμπόδιζαν την αναπνοή της Ντέιλ, παράλληλα την καταστέλλανε. Η Ντέιλ δεν μπορούσε καν να καλέσει σε βοήθεια καθώς ασφυκτιούσε. Στις 7 το πρωί της 10ης Απριλίου, μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Waterbury έλεγξε τελικά την Ντέιλ. Ήταν πλέον πάρα πολύ αργά. Η καρδιά της είχε σταματήσει να χτυπά».

«Ήταν ένα χρεοκοπημένο νοσοκομείο υπό έρευνα»

Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας, Λίντσεϊ Μάρτιν, περιέγραψε το σοκ που υπέστη όταν έλαβε το τηλεφώνημα από το νοσοκομείο.

«Έκλεισα το τηλέφωνο και ήμουν σε κατάσταση σοκ», δήλωσε, τονίζοντας πως η οικογένεια αγνοούσε παντελώς την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το νοσηλευτικό ίδρυμα.

21-year-old NYC native goes to hosp for simple broken ankle – and dies for shocking reason: lawsuit https://t.co/3SUmBANxXT — New York Post (@nypost) October 11, 2026



«Δεν γνωρίζαμε μέχρι μετά τον θάνατο της Ντέιλ ότι είχε εισαχθεί σε ένα χρεοκοπημένο νοσοκομείο που βρισκόταν υπό έρευνα, όπου οι νοσηλευτές φέρεται να αγόραζαν φαγητό για τους ασθενείς και όπου το επίπεδο χρηματοδότησης ήταν τόσο περιορισμένο που το νοσοκομείο ενδεχομένως να μην ήταν σε θέση να λειτουργήσει σωστά», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η Ντέιλ δεν είχε επιλογή για το πού θα πήγαινε. Μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο», σημείωσε συντετριμμένος.

Υποστελέχωση και οικονομική εξαθλίωση

Σύμφωνα με τη New York Post, το νοσοκομείο Waterbury ανήκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εταιρεία Prospect Medical Holdings με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Ιανουάριο του 2025.

Στις αρχές του 2026, ο όμιλος Hartford HealthCare εξαγόρασε το προβληματικό ίδρυμα μαζί με δύο άλλα νοσοκομεία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Κρίστοφερ Ματέι, υπογράμμισε τις εγκληματικές ελλείψεις στη λειτουργία του νοσοκομείου.

«Αυτό που περιμένουμε να αποδειχθεί είναι ότι επρόκειτο για ένα νοσοκομείο που λειτουργούσε οριακά, ως αποτέλεσμα της διάλυσης των υποδομών του από την εταιρεία Prospect, η οποία προχώρησε σε δραστικές περικοπές προσωπικού και εκπαίδευσης, αναζητώντας κάθε δυνατό τρόπο να αντλήσει κέρδος εις βάρος της ασφάλειας και της φροντίδας των ασθενών».

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου αρνήθηκε να προβεί σε σχολιασμό, επικαλούμενος το γεγονός ότι ο θάνατος της Ντέιλ προηγήθηκε της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Παράλληλα, οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι της Prospect, Ντέιβιντ Τόπερ και Βον Κρόκετ, δεν ανταποκρίθηκαν στις κλήσεις και τα email του ειδησεογραφικού δικτύου WNBC-TV για να σχολιάσουν την αγωγή.