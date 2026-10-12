Ποιοι «φλερτάρουν» με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά

Οι διαρκείς επαφές του πρώην πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του. Σε σταδιακή αλλαγή στρατηγικής, η οποία θα γίνει περισσότερο εμφανής το προσεχές διάστημα, φαίνεται πως προχωρά ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς συνεχίζει να προετοιμάζει το έδαφος για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς να εγκαταλείπει τη σκληρή αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, επιδιώκει πλέον να μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις προσωπικές επιθέσεις στην ανάδειξη των ουσιαστικών πολιτικών και ιδεολογικών διαφορών του με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Βασική επιδίωξη αυτής της μετατόπισης είναι να αποδομήσει το επιχείρημα που προβάλλεται από το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με το οποίο η δημιουργία νέου κόμματος αποτελεί πρωτίστως προϊόν προσωπικής πικρίας και πολιτικής αντιπαλότητας με τον πρωθυπουργό, με μοναδικό στόχο την εκλογική αποδυνάμωση της Ν.Δ. Ο Α. Σαμαράς θέλει να εμφανίσει την πρωτοβουλία του ως απάντηση σε ένα πραγματικό πολιτικό κενό, επιχειρώντας να πείσει ότι οι διαφωνίες του με την κυβερνητική πολιτική είναι τόσο βαθιές ώστε να δικαιολογούν τη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού. Κοινώς ότι το κόμμα δεν γίνεται από γινάτι.

Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πυκνώσουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του, με αιχμή τη διατύπωση συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων. Στα σχέδια που εξετάζονται περιλαμβάνεται και μια συνολική πολιτική ομιλία στη Βουλή, ενδεχομένως κατά τη συζήτηση του κρατικού Προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο. Η παρέμβαση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει την ευκαιρία για την παρουσίαση ενός πρώτου συνεκτικού πλαισίου κυβερνητικών προτάσεων, το οποίο θα καλύπτει την οικονομία, την ακρίβεια, τη φορολογία, τη στεγαστική κρίση, το Δημογραφικό, τη λειτουργία του κράτους, αλλά και τα εθνικά θέματα, το Μεταναστευτικό και την εξωτερική πολιτική.

Η επιλογή αυτή υπηρετεί έναν ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό. Ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η δημιουργία ενός κόμματος με αποκλειστικό ενοποιητικό στοιχείο την αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα περιόριζε εξαρχής τις προοπτικές του. Αντιθέτως, η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής πρότασης θα του επέτρεπε να απευθυνθεί πέρα από το στενό ακροατήριο των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Ν.Δ., διεκδικώντας ευρύτερη πολιτική νομιμοποίηση. Απώτερος στόχος είναι το νέο κόμμα να αποκτήσει χαρακτηριστικά δυνητικού κυβερνητικού εταίρου. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο για τον ίδιο είναι να μην αντιμετωπίζεται ο υπό ίδρυση φορέας ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά ως πολιτική δύναμη με πρόταση διακυβέρνησης.

Tα πρώτα ψηφοδέλτια

Παράλληλα με την πολιτική και προγραμματική προετοιμασία, εντείνονται οι διεργασίες για την οργανωτική συγκρότηση του νέου εγχειρήματος. Η ονοματολογία έχει φουντώσει. Ωστόσο άνθρωποι κοντά στον Α. Σαμαρά, επιμένουν πως στη συντριπτική πλειονότητα η συζήτηση για τα ονόματα εκκινεί από τα ίδια τα πρόσωπα τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια και όχι από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, καθώς από εκεί ελάχιστοι έχουν λάβει το «πράσινο φως».

Την ίδια στιγμή συνεργάτες του Α. Σαμαρά, διαψεύδουν με κατηγορηματικό τρόπο πληροφορίες για συνομιλίες με την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στην πρώτη γραμμή των ονομάτων βρίσκονται ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, για τον οποίο συζητείται το ενδεχόμενο υποψηφιότητας στην Περιφέρεια Αττικής, αντί της Αιτωλοακαρνανίας, και ο πρώην υπουργός Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί δημόσια ότι η δημιουργία του κόμματος αποτελεί ουσιαστικά ειλημμένη απόφαση. Στους συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού συγκαταλέγονται ακόμη οι πρώην υπουργοί της Ν.Δ. Πάνος Παναγιωτόπουλος και Αργύρης Ντινόπουλος, ο Θανάσης Σκορδάς, ο Άκης Γεροντόπουλος και ο Χρήστος Ζώης. Παράλληλα σε περιφέρειες της Αττικής θα κατευθυνθούν πρόσωπα όπως η Σοφία Νικολάου και η Ιωάννα Γκελεστάθη.

Στις σχετικές συζητήσεις περιλαμβάνεται επίσης η δικηγόρος Ζωή Ρούσσου, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Πειραιώς. Στην ευρύτερη κινητικότητα καταγράφεται και ο δικηγόρος Παναγιώτης Κάσσης, ενώ μεταξύ των ονομάτων που τίθενται στο τραπέζι για την Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται και ο Χριστόφορος Μπόκας, ανώτατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχει υπηρετήσει ως συντονιστής επιχειρήσεων με αρμοδιότητα στην Ηπειρο, στη δυτική Μακεδονία και στα Ιόνια Νησιά.

Οι πυρήνες στην περιφέρεια

Στην Πελοπόννησο, παραδοσιακή περιοχή πολιτικής επιρροής του Α. Σαμαρά, οι ζυμώσεις περιλαμβάνουν στη Λακωνία την πρώην βουλευτή Φεβρωνία Πατριανάκου, στην Αρκαδία την Εύη Τατούλη, κόρη του πρώην περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, ενώ στην Αχαΐα συζητούνται τα ονόματα των Αγγελου Τσιγκρή, Νίκου Οικονομόπουλου, Αντώνη Κουνάβη, Γεωργίας Ντάτσικα και Βίκυς Νταβλούρου. Στην ίδια περιοχή καταγράφεται και η παρουσία του Νίκου Νικολόπουλου στις διεργασίες για το νέο κόμμα. Σημαντικό βάρος αποδίδεται στη βόρεια Ελλάδα, όπου εμφανίζονται τα ονόματα της Βούλας Πατουλίδου, των δικηγόρων Νίκου Καραγιαννακίδη και Αριάδνης Νούκα, του Βενιαμίν Καρακωστάνογλου και του Πέτρου Αταμιάν. Στη Β’ Θεσσαλονίκης «πράσινο φως» φέρεται πως έχουν λάβει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης και ο γιος του τέως βουλευτή της Ν.Δ. στη Β’ Θεσσαλονικής Σάββα Αναστασιάδη, Νίκος, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία καταγράφονται οι Δημήτρης Χριστογιάννης, Στάθης Σαρηγιαννίδης, Μενέλαος Βλάχβεης, Δημήτρης Τσακνάκης και Ζήσης Τζηκαλάγιας.

Στη Λάρισα ως σίγουρος στο ψηφοδέλτιο εμφανίζεται ο πρώην υπουργός της Ν.Δ. επί κυβέρνησης Καραμανλή, Χρήστος Ζώης, στην Εύβοια ο πρώην υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος και ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Γιάννης Κατσιαμάκας. Στη Φθιώτιδα ο πρώην βουλευτής Νίκος Σταυρογιάννης, ενώ στην Ηπειρο αναφέρονται οι Στέργιος Γιαννάκης, Παντελής Κολόκας και Γιάννης Καραμπίνας. Ξεχωριστή σημασία έχει και η συγκρότηση του οργανωτικού και του επιστημονικού πυρήνα. Στα πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν ενεργό ρόλο περιλαμβάνονται ο πρώην διευθυντής της Ν.Δ. Κώστας Τσιμάρας, ο Σεραφείμ Τσόκας και ο Σέργιος Τσίφτης, ενώ από τον ακαδημαϊκό χώρο αναφέρονται οι Ιωάννης Μάζης, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, Μάριος Ευθυμιόπουλος και Μελέτης Μελετόπουλος.