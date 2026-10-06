Αντώνης Σαμαράς: «Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για τη Δημοκρατία – Κινδυνεύουμε με παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό»

Αιχμές για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής ηγεσίας άφησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στην ομιλία του στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», προειδοποιώντας παράλληλα για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε αρχικά ότι στην Αθήνα μένει ο μισός πληθυσμός της χώρας μας και επομένως μιλάμε για μία μεγαλούπολη η οποία συμβολίζει στο άκουσμά της ολόκληρη τη χώρα. Ο κ. Σαμαράς σημείωσε πως πολλοί και σύγχρονοι φιλόσοφοι αναφέρουν πως το φαινόμενο των μεγαλουπόλεων είναι το τελικό στάδιο παρακμής κάθε πολιτισμού.

«Ανησυχώ βαθύτατα γιατί δεν θέλω να αποδεχθώ μια κατάσταση παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Εφόσον βλέπουμε και κατανοούμε τη σημασία αυτού του φαινομένου, ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας; Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχείρισης. Είναι οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες. Υπάρχει και η εκδοχή της ηγεσίας που επιχειρεί να αλλάξει του ρου της ιστορίας. Για να έρθω και στην πατρίδα μας, οφείλω να επισημάνω πως διαπιστώνω σημάδια παρακμής και πολιτικής ευθύνης», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός.

«Αν αυτή η υλιστική και διαχειριστική αντίληψη συνεχιστεί συνολικά τότε θα αμφισβητηθεί και η πολιτική συνολικά. […] Κρούω εδώ τον κώδωνα του κινδύνου για τη Δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή», συμπλήρωσε και έφερε ως παράδειγμα την αποχή στις εκλογές και την επιλογή του «κανένα».

«Η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό»

«Το χαμόγελο δεν το βλέπεις σε καμία παρέα. Βλέπεις μια απόγνωση. Το βλέπεις και στη μικρή πόλη της επαρχίας. Κοντεύω 50 χρόνια βουλευτής επαρχίας και δακρύζεις βλέποντας τα αυξανόμενα έρημα χωριά που μέχρι πρόσφατα ήταν ζωντανά. Βλέπεις το κενό βλέμμα πολλών νέων παιδιών. Πιστεύω πως πρέπει να τελειώνουμε με τη σκέτη ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση», πρόσθεσε.

«Ειδάλλως η Ελλάδα θα κινδυνεύσει με παρακμή αλλά με επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη Θράκη. Στη δική μου πολιτική διαδρομή είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά. Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα. Για μένα πολιτική είναι θέμα συνείδησης. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος», ανέφερε.

Ο πρώην πρωθυπουργός θυμήθηκε την περίοδο που κατατέθηκε το πρώτο μνημόνιο το 2010. «Ανακαλύψαμε ότι ήταν λάθος οι λεγόμενοι πολλαπλασιαστές. Η ύφεση που θα προκαλούσε ήταν τριπλάσια. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Δυστυχώς είχαμε δίκιο. Η τρόικα ήρθε να με δει. Το εξηγούσαμε επί ώρες ότι ήταν λάθος το πρόγραμμά τους. Δεν έκανα πίσω και αποφάσισα να κάνω επαναδιαπραγμάτευση των όρων. Αυτό ήταν το Ζάππειο 1. Δυο χρόνια αργότερα ο διεθνούς κύρους οικονομολόγος παραδέχθηκε ότι είχα δίκιο. Ύστερα διαχειριστήκαμε το δεύτερο μνημόνιο και προσπαθήσαμε να βγάλουμε τη χώρα στο ξέφωτο κάτι που με θυσίες το πετύχαμε», ανέφερε ο κ. Σαμαράς.

Θυμήθηκε επίσης ότι το 2013 η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα και το Eurogroup είχε δεσμευτεί για μείωση του χρέους μας αλλά «η Μέρκελ μας το αρνήθηκε γιατί μου είπε ότι τα γερμανικά γκάλοπ δεν της επέτρεπαν».

Ο κ. Σαμαράς επιστρέφοντας στο 2012 ανέφερε ότι η Μέρκελ του πρότεινε την έξοδο από το ευρώ και εκείνος το αρνήθηκε. «Χρειάστηκε να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα. Κανείς δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρουμε και έτσι δέχθηκαν να δημοσιοποιηθεί η ευρωπαϊκή δέσμευση ότι αν το πετυχαίναμε θα μείωναν το χρέος μας. Αν όχι θα πτωχεύαμε. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία, βλέπω ότι μας έλειπε μια υπογραφή από ένα υπουργείο. Υπηρεσιακή υπογραφή. Βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου. Του τηλεφωνώ 01.30 το πρωί. Μου τον έφερε η ασφάλεια με τις πιτζάμες του. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα», συνέχισε.

Ο κ. Σαμαράς θυμήθηκε επίσης ότι το 1978 ήρθε στη ΝΔ ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Θανάσης Κανελλόπουλος ο οποίος το 1979 έπρεπε να κάνει τον προϋπολογισμό και μετά από ένα ερώτημα σχετικά με τα έσοδα που απάντησε ο ίδιος, του ανέθεσε την εισήγηση για τα έσοδα.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι επειδή χάλασε το αυτοκίνητο του Θ. Κανελλόπουλου τελικά εκείνος ήταν που μίλησε στη Βουλή. Πρόσθεσε πως αφού τελείωσε, του έκανε νόημα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο οποίος τον ρώτησε αν ήταν το ντεμπούτο του και του είπε πως τα πήγε πολύ καλά.

«Ήταν τότε μεγάλη τιμή για έναν βουλευτή αυτές οι λέξεις από έναν ηγέτη που σπάνια εκδηλωνόταν. Είχαν πάντα την τύχη να ζήσω και εντός και εκτός Ελλάδος έναν Καραμανλή, έναν Ανδρέα και άλλες προσωπικότητες μεγάλες, πολιτικά έμπειρους ανθρώπους, τον πατέρα Μπους, τον Ομπάμα, τη Θάτσερ, τον Μιτεράν, τον Κολ, τον Αντρεότι, τον Γκονζάλες, τον Αραφάτ, τον Πούτιν. Γι’ αυτό κλείνοντας να πω προς τους νέους δύο ορμηνίες. Είναι το δικό μου απόσταγμα. Να μην πιστέψετε ποτέ πως ο κόσμος θα αλλάξει από εκείνους που απλά φωνάζουν πιο δυνατά. Και να μην διαπραγματευτείτε ποτέ την αξιοπρέπειά σας», υπογράμμισε.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ