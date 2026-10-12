Θεσσαλονίκη: Σήμερα η νεκροψία-νεκροτομή της 20χρονης που πέθανε από ναρκωτικά – Αναζητείται ο προμηθευτής

Τραγική κατάληξη είχε η έξοδος μιας 20χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών σε πάρτι σε πολυχώρο στα ανατολικά της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατανάλωσε MDMA, γνωστό και ως έκσταση, και λίγο αργότερα κατέρρευσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η 20χρονη βρισκόταν μαζί με έναν φίλο της σε rave party. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 20χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η οικογένεια της 20χρονης θα έχει στο πλευρό της τεχνικό σύμβουλο, τον ιατροδικαστή, Γρηγόρη Λέων, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί από την Αθήνα για να παρακολουθήσει τη διαδικασία.

Συνελήφθη ο φίλος της – Αναζητείται ο προμηθευτής

Ο φίλος της 20χρονης, ο οποίος βρισκόταν μαζί της κατά τη διάρκεια του πάρτι, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν το πρόσωπο που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην 20χρονη και τον φίλο της, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Συντετριμμένη η οικογένεια – «Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι γονείς της 20χρονης, οι οποίοι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του παιδιού τους. Ο πατέρας της 20χρονης βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώ προχώρησε και σε ανάρτηση σχετικά με την τραγωδία που βιώνει η οικογένειά του.

«Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο παιδί που πεθαίνει από ναρκωτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως δήλωσε, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του προκειμένου να εντοπιστεί ο προμηθευτής των ουσιών, αλλά και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο των αστυνομικών Αρχών.

Ο πατέρας της 20χρονης Χριστίνας, Κώστας Αδάμ, αποχαιρέτησε την 20χρονη μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media:

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου! Δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτό τον πόνο. Σ’ ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας χάρισες δίπλα σου. Για εμάς δεν θα φύγεις και δεν έφυγες ποτέ. Καλό παράδεισο κόρη μας, παιδί μας! Σ’ αγαπάμε. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ».

Σε άλλη ανάρτηση ο πατέρας ανακοίνωσε πως η κηδεία της Χριστίνας θα γίνει το πρωί της Τρίτης (13/10) στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά.