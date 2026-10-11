Θεσσαλονίκη: Πέθανε 20χρονη έπειτα από χρήση ναρκωτικών – Συνελήφθη 20χρονος φίλος της

Μία 20χρονη έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση MDMA. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 20χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 20χρονη έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας MDMA. Η νεαρή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου απεβίωσε.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 20χρονος φίλος της, με τον οποίο βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου έκαναν χρήση.
  • Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία 20χρονη έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας MDMA σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική πλευρά της πόλης. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 20χρονος φίλος της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα MDMA, την οποία στη συνέχεια έκαναν χρήση.

Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου απεβίωσε χθες το πρωί.

Η σύλληψη του 20χρονου

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης συνέλαβαν χθες τον 20χρονο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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