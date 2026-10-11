Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 20χρονο για τον θάνατο της φίλης του μετά τη χρήση MDMA

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Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη μετά τον θάνατο της 20χρονης φίλης του, η οποία είχε κάνει χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA κατά τη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του 20χρονου ασκήθηκε, επίσης, δίωξη για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Ο νεαρός παραπέμφθηκε στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ενώ μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά το πρόσωπο από το οποίο φέρεται να έγινε η προμήθεια της ουσίας.

Τι συνέβη στο πάρτι

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυχώρο εκδηλώσεων, όπου πραγματοποιούνταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής.

Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, το πρωί του Σαββάτου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης συνέλαβαν τον 20χρονο φίλο της, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του προσώπου που φέρεται να διέθεσε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία.