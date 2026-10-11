Αλέξης Τσίπρας: Ανακοίνωσε την ένταξη του Άγγελου Κορωνιού στην ΕΛΑΣ – «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ» – «Είναι η ειδικότητά μου»

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Την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορωνιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, μέσα από βίντεο στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ.

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχεί. Με τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής, πρώτο σκόρερ στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας, πάμε να τους βάλουμε στα καλάθια».

Στην αφήγηση του βίντεο σημειώνεται ότι «ο Αλέξης Τσίπρας συναντά τον Άγγελο Κορωνιό, έναν από τους πιο εμβληματικούς παίκτες του ελληνικού μπάσκετ, σε ένα παιχνίδι με δίποντα, τρίποντα, πειράγματα και πολιτικές ατάκες».

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Άγγελος Κορωνιός εμφανίζεται να λέει στον Αλέξη Τσίπρα: «Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ κι εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής».

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας

Η ανακοίνωση της πολιτικής συνεργασίας γίνεται στη συνέχεια του βίντεο, με την αφήγηση να αναφέρει ότι «ανάμεσα σε σουτ και πάσες, έρχεται η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του με την ΕΛΑΣ».

«Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ», λέει ο Αλέξης Τσίπρας στον Άγγελο Κορωνιό, με τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα να απαντά: «Είναι η ειδικότητά μου».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να δηλώνει «πάμε να τους νικήσουμε!», ενώ στο καταληκτικό σχόλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρεται ότι «μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ».