Σιβηρία: Μυστήριο με τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο πανώλης – Ο ΠΟΥ δεν γνωρίζει τι προκάλεσε τη φονική πνευμονία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο εργαζόμενης σε ερευνητικό κέντρο κατά της πανώλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε το Σάββατο (10/10) ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί το παθογόνο που προκάλεσε τη θανατηφόρα λοίμωξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα πανώλης.

Σύμφωνα με το Reuters, η εργαζόμενη ασθένησε και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο θάνατός της προκάλεσε ανησυχία για τη δημόσια υγεία, με τις ρωσικές αρχές να θέτουν σε καραντίνα περίπου 200 ανθρώπους, ενώ το περιστατικό πυροδότησε φόβους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από τη ρωσική κρατική ρυθμιστική αρχή, οι εξετάσεις τόσο της εργαζόμενης όσο και των ανθρώπων που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της ήταν αρνητικές για τα επικίνδυνα παθογόνα που ελέγχθηκαν.

Παράλληλα, κανένα από τα άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί άλλα συνδεόμενα περιστατικά σοβαρής πνευμονίας.

ΠΟΥ: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεχιζόμενης μετάδοσης»

«Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, ο ΠΟΥ δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να υποδηλώνουν συνεχιζόμενη μετάδοση συνδεόμενη με το περιστατικό», ανέφερε ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «βασικό στοιχείο αβεβαιότητας παραμένει η απουσία επιβεβαιωμένης διάγνωσης για την εργαζόμενη που απεβίωσε».

Οι ρωσικές αρχές έχουν αναφέρει ότι η γυναίκα είχε λάβει τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και ότι δεν εντοπίστηκαν στον οργανισμό της μικροοργανισμοί που να σχετίζονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Την Πέμπτη (8/10), η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι υγειονομικοί έλεγχοι όλων των ατόμων που είχαν έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη, διαβεβαιώνοντας ότι είχε παράσχει στον ΠΟΥ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αυξημένη επαγρύπνηση μετά την πανδημία της COVID-19

Ο θάνατος της εργαζόμενης έχει προκαλέσει ιδιαίτερη προσοχή στις διεθνείς υγειονομικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν στενά περιστατικά θανατηφόρας πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας μετά την πανδημία της COVID-19.

Η πανδημία είχε ξεκινήσει με μια συρροή σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων στην Κίνα, οι οποίες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις πνευμονίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο αιτιολογικός παράγοντας.

Προς το παρόν, ο ΠΟΥ δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περαιτέρω μετάδοσης που να συνδέεται με το περιστατικό στη Σιβηρία, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου της εργαζόμενης παραμένει άγνωστη.