ΗΠΑ: Αμερικανικό μαχητικό βομβάρδισε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν – Επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό του Ιράν

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε και ακινητοποίησε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο, σύμφωνα με τον στρατό των ΗΠΑ, επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.
Όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (10/10) η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), το πλοίο έφερε σημαία Παναμά και είχε αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι, επιχειρώντας να διασχίσει την περιοχή παρά τον αποκλεισμό.
Βίντεο από τον βομβαρδισμό – Εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσης
«Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε την πρύμνη του υπό σημαία Παναμά M/V Ocean Molica, γνωστού και ως Arika Sun, θέτοντας πλήρως εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσής του, χωρίς να τραυματιστεί κανένα μέλος του πληρώματος», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
U.S. Forces Disable Cargo Vessel Attempting to Violate Blockade
TAMPA, Fla. — U.S. Central Command (CENTCOM) forces disabled a commercial cargo vessel in the Gulf of Oman, Oct. 10, after the ship’s crew ignored repeated warnings and attempted to run the ongoing naval blockade against Iran.
A U.S. military fighter jet struck the stern of Panama-flagged M/V Ocean Molica (also known as the “Arika Sun”) with a precision munition, fully disabling the ship’s propulsion without harming the crew. The large cargo vessel was attempting to transit regional waters after having previously departed an Iranian port.
CENTCOM forces resumed America’s blockade against all ships entering or departing Iranian ports on July 14. Four commercial vessels have been disabled and 135 ships have been turned around during three months of strict enforcement. Additionally, U.S. forces have destroyed 10 tankers linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps’ multibillion-dollar shadow network over the same period.
All mariners are advised to heed blockade warnings from CENTCOM forces. Crews should also continue to monitor Notice to Mariners broadcasts and contact U.S. naval forces on bridge-to-bridge channel 16 when operating in the Gulf of Oman and Strait of Hormuz approaches.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2026
Η αμερικανική διοίκηση δημοσιοποίησε επίσης αποχαρακτηρισμένο βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται το πλήγμα εναντίον του φορτηγού πλοίου.
Σύμφωνα με την CENTCOM, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αφού το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων και συνέχισε την προσπάθεια παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού.
Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός στρατός επέβαλε εκ νέου τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο στις 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν.