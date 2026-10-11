ΗΠΑ: Αμερικανικό μαχητικό βομβάρδισε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν – Επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό του Ιράν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε και ακινητοποίησε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο, σύμφωνα με τον στρατό των ΗΠΑ, επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (10/10) η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), το πλοίο έφερε σημαία Παναμά και είχε αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι, επιχειρώντας να διασχίσει την περιοχή παρά τον αποκλεισμό.

Βίντεο από τον βομβαρδισμό – Εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσης

«Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε την πρύμνη του υπό σημαία Παναμά M/V Ocean Molica, γνωστού και ως Arika Sun, θέτοντας πλήρως εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσής του, χωρίς να τραυματιστεί κανένα μέλος του πληρώματος», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η αμερικανική διοίκηση δημοσιοποίησε επίσης αποχαρακτηρισμένο βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται το πλήγμα εναντίον του φορτηγού πλοίου.

Σύμφωνα με την CENTCOM, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αφού το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων και συνέχισε την προσπάθεια παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός στρατός επέβαλε εκ νέου τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο στις 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν.