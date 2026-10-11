«Παραμυθένιο» θέαμα στην Πολωνία: Εκατοντάδες πρόβατα «παρέλασαν» στους δρόμους μπροστά σε χιλιάδες θεατές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν χιλιάδες επισκέπτες στη νότια Πολωνία, όπου εκατοντάδες πρόβατα πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης Στσαβνίτσα, στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής φθινοπωρινής γιορτής. Η μεγάλη παρέλαση των κοπαδιών, με τους χαρακτηριστικούς ήχους από τα κουδούνια των ζώων, αναβιώνει ένα έθιμο αιώνων και σηματοδοτεί την επιστροφή των προβάτων από τα ορεινά βοσκοτόπια.

Σύμφωνα με το TVP World, το Σάββατο (10/10), πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε κατά μήκος των δρόμων της Στσαβνίτσα για να παρακολουθήσει το αποκορύφωμα του φεστιβάλ Autumn Redyk, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές φθινοπωρινές γιορτές κτηνοτροφίας στην Πολωνία.

Η εκδήλωση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών κοινοτήτων της χώρας, διατηρώντας ζωντανές τις παραδόσεις των βοσκών που μετακινούν εποχικά τα κοπάδια τους.

Επικεφαλής της εντυπωσιακής πομπής ήταν ο βοσκός Αντρέι Μαγέρσκι, ο οποίος οδήγησε εκατοντάδες πρόβατα μέσα από το κέντρο της πόλης, ενώ χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν το ασυνήθιστο θέαμα.

«Για έναν άνθρωπο της πόλης, είναι σαν παραμύθι»

Η διοργάνωση προσέλκυσε επισκέπτες ακόμη και από περιοχές που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα.

«Είμαστε κι εμείς έκπληκτοι, αλλά ήρθαμε από το Χόρζουφ για να δούμε τα πρόβατα», δήλωσαν επισκέπτες στο πολωνικό μέσο RMF24.

«Για έναν άνθρωπο της πόλης, είναι σαν παραμύθι», σχολίασε ένας ακόμη θεατής, περιγράφοντας την εμπειρία.

Το τριήμερο φεστιβάλ περιλάμβανε παραδοσιακή μουσική, χορούς και αφηγήσεις από ντόπιους βοσκούς, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους επισκέπτες ιστορίες για τη ζωή στα βουνά και τα έθιμα που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν επίσης συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και εμφάνιση του δημοφιλούς πολωνικού συγκροτήματος PECTUS.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μεγάλη συμμετοχή, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης της τοπικής παράδοσης.

«Ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν μαζί μας! Τόσο μεγάλο κοινό, φανταστική ενέργεια και μια κοινή γιορτή δείχνουν πόσο σημαντική είναι η παράδοση της κτηνοτροφίας για τον πολιτισμό της περιοχής μας», ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Facebook.