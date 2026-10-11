Νέο Δελχί: Πάνω από 2.000 συλλήψεις και προσαγωγές, ελεύθερος ο ηγέτης του κινήματος «Κατσαρίδα»

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Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στο Νέο Δελχί, καθώς η ινδική πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με δεύτερη ημέρα κινητοποιήσεων νέων που απαιτούν την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής της χώρας. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση κατά τις διαδηλώσεις του Σαββάτου (10/10), ενώ ο ιδρυτής του κινήματος «Cockroach» («Κατσαρίδα»), Αμπχιτζίτ Ντίπκε, αφέθηκε ελεύθερος τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10), έπειτα από δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντίπκε, ιδρυτής του κόμματος Cockroach Janta Party (CJP), και δύο ακόμη υψηλόβαθμα στελέχη του κινήματος είχαν τεθεί υπό κράτηση το Σάββατο, αμέσως μετά την προσγείωση της πτήσης τους στο Νέο Δελχί.

Οι συλλήψεις και οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν ενώ το κίνημα σχεδίαζε μεγάλη συγκέντρωση στην περιοχή Τζαντάρ Μαντάρ, στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τη συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών.

Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστικού λειτουργού νωρίς την Κυριακή, ο οποίος διέταξε την απελευθέρωσή τους.

«Όρος: καμία διατάραξη της ειρήνης για έναν χρόνο», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της νομικής ομάδας του CJP, Ράτνα Σινγκ.

Ελεύθερος αφέθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και ο δημοφιλής ακτιβιστής και δημιουργός περιεχομένου Ντρουβ Ράτι, ο οποίος είχε επίσης τεθεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών, η απελευθέρωσή του συνοδεύτηκε από τον όρο να μη συμμετάσχει σε νέες διαδηλώσεις.

Πάνω από 2.000 προσαγωγές – Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό και του διαδικτύου

Οι αστυνομικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους το Σάββατο, αποκλείοντας το κέντρο του Νέου Δελχί σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη μεγάλη συγκέντρωση.

Χιλιάδες αστυνομικοί και μέλη παραστρατιωτικών δυνάμεων εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή σε ολόκληρη την πρωτεύουσα, ενόψει της δεύτερης ημέρας κινητοποιήσεων.

Ωστόσο, την Κυριακή άνοιξαν ξανά οι σταθμοί του μετρό, ενώ αποκαταστάθηκαν και οι υπηρεσίες διαδικτύου μέσω κινητών τηλεφώνων, οι οποίες είχαν διακοπεί στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων.

Flash protest and detention in New Delhi, October 11, 2026. https://t.co/HsnJPaMfxi — Saurabh Sharma (@saurabhsherry) October 11, 2026

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι από όσους τέθηκαν υπό κράτηση κατά την πρώτη ημέρα των διαδηλώσεων αφέθηκαν ελεύθεροι αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και επικριτές της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι κατήγγειλαν υπέρμετρη χρήση αστυνομικής βίας κατά των διαδηλωτών.

Παράλληλα, όργανο των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τις ινδικές αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθροιση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας απέρριψε την παρέμβαση, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση του ΟΗΕ «επιλεκτική» και κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Ινδίας».

Γιατί διαδηλώνουν οι νέοι – Η διαγραφή 130 εκατομμυρίων ψηφοφόρων

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται με αίτημα την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής της Ινδίας, Γκιανές Κουμάρ, εξαιτίας της αμφιλεγόμενης αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.

Σύμφωνα με το Reuters, επικριτές της διαδικασίας καταγγέλλουν ότι οι αλλαγές ευνοούν δυσανάλογα το κυβερνών κόμμα Bharatiya Janata Party (BJP) του Ναρέντρα Μόντι, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερα από 12 χρόνια.

Η ένταση κλιμακώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η εφημερίδα Indian Express αποκάλυψε ότι δύο αναπληρωτές του Κουμάρ είχαν διατυπώσει εσωτερικά σοβαρές επιφυλάξεις για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, τις διαδικασίες εγγραφής ψηφοφόρων και τα ψηφιακά συστήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής που επικαλείται το κυβερνών κόμμα, περίπου 130 εκατομμύρια ονόματα έχουν διαγραφεί από τους εκλογικούς καταλόγους, αριθμός μεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσμό της Ιαπωνίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 63 εκατομμύρια πολίτες που είχαν μετακομίσει και 30 εκατομμύρια των οποίων η διαμονή δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι διαγραφές πλήττουν δυσανάλογα μουσουλμάνους ψηφοφόρους και άλλες μειονότητες, που θεωρείται λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν το κυβερνών κόμμα.

Από την πλευρά τους, τόσο η εκλογική επιτροπή όσο και το BJP απορρίπτουν τις κατηγορίες περί χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας.

Η επιτροπή υποστηρίζει ότι οι διαφορετικές απόψεις αποτελούν φυσιολογικό μέρος των εσωτερικών διαβουλεύσεων, ενώ το κυβερνών κόμμα κατηγορεί τους επικριτές του ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία αμφισβητώντας νόμιμες εκλογικές διαδικασίες.

🇮🇳🚨#BREAKING: Delhi Police detains SFI, AISF and AIYF workers protesting against CEC Gyanesh Kumar at Connaught Place’s Inner Circle in New Delhi. #India #DelhiPolice #SFI #AISF #AIYF #BreakingNews https://t.co/AH2h0XcYax — WarPolitics (@TheWarPolitics0) October 11, 2026

Από τη διαδικτυακή σάτιρα στις μαζικές διαδηλώσεις

Το κίνημα Cockroach Janta Party ξεκίνησε ως διαδικτυακή πολιτική σάτιρα, αλλά εξελίχθηκε γρήγορα σε οργανωμένη ομάδα πολιτικής πίεσης.

Είχε προηγουμένως πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις για τις διαρροές θεμάτων εξετάσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν με την παραίτηση του υπουργού Παιδείας της κυβέρνησης Μόντι.

Πλέον, οι υποστηρικτές του κινήματος έχουν ονομάσει τις νέες κινητοποιήσεις «Season 2» («Δεύτερη Σεζόν»), ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύουν να σταματήσουν μέχρι να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό σύστημα της Ινδίας.