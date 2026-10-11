Μακελειό στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες – Σφοδρή καταδίκη από το Πακιστάν

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, το Σάββατο (10/10), σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε έντονα την επίθεση, η οποία αποδίδεται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, χαρακτηρίζοντάς την «ειδεχθή».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών ζωτικής σημασίας είναι εντελώς απαράδεκτες και εγείρουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».
«Οι βίαιες ενέργειες αυτής της φύσης, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως», πρόσθεσε.
Ο Σαρίφ εξέφρασε επίσης την «ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν» στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας.
I strongly condemn the heinous attack by the Houthi militia on King Khalid International Airport in Riyadh. We extend our deepest condolences to the bereaved families and pray for the swift and full recovery of the injured.
Attacks targeting civilians and critical infrastructure are completely unacceptable and constitute a serious threat to regional peace and stability. Such acts of violence, which are a flagrant violation of international law, must cease immediately.
Pakistan stands in unwavering solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia, its leadership and brotherly people. In accordance with the Makkah Joint Defence Agreement and the enduring bonds of brotherhood between our two countries, we reaffirm our steadfast commitment to Saudi Arabia’s sovereignty, territorial integrity and security.
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 11, 2026
Η σαουδαραβική συμμαχία κατηγορεί τους Χούθι και απειλεί με αντίποινα
Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στον πόλεμο της Υεμένης, κατηγόρησε για την επίθεση το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.
Η συμμαχία κατήγγειλε την επίθεση ως «έγκλημα πολέμου», προειδοποιώντας ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει «με αποφασιστικότητα».
Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν με τη Σαουδική Αραβία, στη Μέκκα, συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα.