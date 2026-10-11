Μακελειό στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες – Σφοδρή καταδίκη από το Πακιστάν

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ το Σάββατο, η οποία αποδίδεται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε έντονα την επίθεση, ενώ η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» και απείλησε με αντίποινα.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS/Maxim Shemetov/Pool/File Photo
Φωτογραφία: REUTERS/Maxim Shemetov/Pool/File Photo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, το Σάββατο (10/10), σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό.
  • Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε έντονα την επίθεση, η οποία αποδίδεται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, χαρακτηρίζοντάς την «ειδεχθή». Εξέφρασε επίσης την «ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν» στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας.
  • Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας κατηγόρησε για την επίθεση τους Χούθι, προειδοποιώντας ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει «με αποφασιστικότητα».

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, το Σάββατο (10/10), σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε έντονα την επίθεση, η οποία αποδίδεται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, χαρακτηρίζοντάς την «ειδεχθή».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών ζωτικής σημασίας είναι εντελώς απαράδεκτες και εγείρουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

«Οι βίαιες ενέργειες αυτής της φύσης, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Σαρίφ εξέφρασε επίσης την «ακλόνητη δέσμευση του Πακιστάν» στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας.

Η σαουδαραβική συμμαχία κατηγορεί τους Χούθι και απειλεί με αντίποινα

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στον πόλεμο της Υεμένης, κατηγόρησε για την επίθεση το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Η συμμαχία κατήγγειλε την επίθεση ως «έγκλημα πολέμου», προειδοποιώντας ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει «με αποφασιστικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν με τη Σαουδική Αραβία, στη Μέκκα, συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα.

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