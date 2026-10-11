Άκης Σκέρτσος: Πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες στις δράσεις στεγαστικής πολιτικής

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Στο στεγαστικό πρόβλημα, στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης που βρίσκονται σε εξέλιξη και στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε ο Άκης Σκέρτσος σε ανάρτησή του στο Facebook το πρωί της Κυριακής (11/10).

Ο υπουργός Επικρατείας ξεκίνησε την ανάρτησή του με ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα που, όπως σημειώνει, συνοδεύουν τη συζήτηση για τη στέγη: «Θα μπορέσω να μείνω μόνος μου; Να κάνουμε οικογένεια; Να στηρίξουμε το παιδί μας που πέρασε σε άλλη πόλη;».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα και παραπέμπει στις κινητοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ισπανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Αυτό δεν μειώνει τη δική μας ευθύνη να δώσουμε αποτελεσματικές απαντήσεις», αναφέρει.

Πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες στις δράσεις στεγαστικής πολιτικής

Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρει ότι οι δράσεις της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής αφορούν περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πολίτες, με συνολικούς πόρους άνω των 8 δισ. ευρώ, συνυπολογίζοντας και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3».

Όπως εξηγεί, η κυβερνητική στρατηγική κινείται σε δύο βασικούς άξονες: στην αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων κατοικιών και στην ενίσχυση της οικονομικής δυνατότητας των πολιτών να ανταποκριθούν στο κόστος στέγασης.

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει, σχεδόν 24.000 νοικοκυριά έχουν στηριχθεί για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ». Στο δεύτερο πρόγραμμα, ο μέσος δανειολήπτης είναι 38 ετών και διαθέτει ετήσιο εισόδημα περίπου 21.000 ευρώ.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι το «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα διευρύνει περαιτέρω την πρόσβαση των πολιτών σε πρώτη κατοικία.

Κοινωνικές κατοικίες και αξιοποίηση κλειστών ακινήτων

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται και στην κατασκευή 2.800 κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα και άλλα αδρανή δημόσια ακίνητα, με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης απευθύνεται, όπως σημειώνει, σε 20.000 ιδιοκτήτες παλιών ή κλειστών κατοικιών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την επιστροφή περισσότερων ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση.

Στο αρχικό πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» έχουν εγκριθεί 3.017 αιτήσεις, ενώ 90.000 νοικοκυριά έχουν προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επιστροφή ενοικίου και φοιτητική στέγη

Ο Άκης Σκέρτσος παραθέτει επίσης στοιχεία για τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών που μισθώνουν κατοικία.

Η επιστροφή ενοικίου, όπως αναφέρει, χορηγήθηκε το 2025 σε 877.267 πολίτες, με συνολική δαπάνη άνω των 201 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 17.071 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές στην περιφέρεια έλαβαν επιστροφή δύο ενοικίων.

Το επίδομα στέγασης κάλυψε 481.264 ωφελούμενους κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους.

Σε ό,τι αφορά τη φοιτητική στέγη, ο υπουργός Επικρατείας σημειώνει ότι ο σχετικός προϋπολογισμός αυξήθηκε από 41,8 εκατ. ευρώ το 2019 σε προβλεπόμενα 90 εκατ. ευρώ το 2026.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ και φτάνει τα 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης. Για τα πανεπιστήμια της περιφέρειας, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 2.000 και 2.500 ευρώ.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για περίπου 8.600 νέες κλίνες σε φοιτητικές εστίες πανεπιστημίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και κίνητρα για κλειστά ακίνητα

Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο, φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή κλειστών ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και για την κατασκευή νέων κατοικιών με προκαθορισμένο ενοίκιο.

Αναφέρει ακόμη ότι περιορίζονται οι νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές που θεωρούνται επιβαρυμένες, ενώ απαγορεύεται η βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος Golden Visa.

«Στόχος είναι να αυξηθούν οι κατοικίες που είναι διαθέσιμες για μόνιμη διαμονή», σημειώνει.

«Αρκούν όλα αυτά; Όχι ακόμη»

Ο υπουργός Επικρατείας αναγνωρίζει ότι οι παρεμβάσεις δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως το στεγαστικό πρόβλημα.

«Αρκούν όλα αυτά; Όχι ακόμη. Όποιος συνεχίζει να δυσκολεύεται δικαιούται να ζητά περισσότερα και ταχύτερα αποτελέσματα», γράφει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης πρέπει να εξετάζονται σοβαρά, αλλά «με την ίδια απαίτηση τεκμηρίωσης που δικαίως υπάρχει για την κυβέρνηση».

Η αναφορά σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Άκης Σκέρτσος σχολιάζει την πρόταση για 50.000 προσιτές κατοικίες, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες απαντήσεις για τον αριθμό των κατοικιών που θα κατασκευαστούν, εκείνων που θα προκύψουν από την αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, καθώς και για το κόστος, την πηγή χρηματοδότησης, τις διαθέσιμες εκτάσεις και το χρονοδιάγραμμα.

«Οι άνθρωποι που αναζητούν σπίτι χρειάζονται απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αντί για πυροτεχνήματα», αναφέρει.

Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολιάζει την αναφορά του στο ισπανικό μοντέλο στεγαστικής πολιτικής. Όπως υποστηρίζει, η ισπανική γραμμή χρηματοδότησης ICO Vivienda είχε αρχικό σχεδιασμό ύψους 4 δισ. ευρώ για περίπου 43.000 κατοικίες, ενώ στον πρόσφατο απολογισμό του ισπανικού Ταμείου Ανάκαμψης καταγράφονται 568 εκατ. ευρώ συμβασιοποιημένων πόρων για 4.675 κατοικίες.

Με την αναφορά αυτή, ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι ακόμη και μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκά στεγαστικά προγράμματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άκης Σκέρτσος σημειώνει ότι η αντιμετώπιση του στεγαστικού απαιτεί «κάθε διαθέσιμο εργαλείο, με σαφείς κανόνες και κοινωνικό όφελος» και θέτει ως βασικό κριτήριο τον αριθμό των πολιτών που καταφέρνουν τελικά να εξασφαλίσουν κατοικία την οποία μπορούν να πληρώσουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου