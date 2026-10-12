Μυστικά θαμμένα στο σκοτάδι: Ανακαλύφθηκαν κρυφοί θάλαμοι στο “Σπήλαιο των Αφροδιτών” – Τα 2 εντυπωσιακά παλαιολιθικά αγαλματίδια

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Κρυμμένο στα βάθη της νότιας Ιταλίας, το «Σπήλαιο των Αφροδιτών» (Grotta delle Veneri) φυλάσσει εδώ και χιλιάδες χρόνια τα μυστικά των προϊστορικών ανθρώπων.

Το όνομά του το οφείλει στα μοναδικά, σκαλιστά αγαλματίδια που ανακαλύφθηκαν εκεί, όμως μια νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να αποδείξει ότι το σπήλαιο δεν έχει αποκαλύψει ακόμα ολόκληρη την ιστορία του. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής που «βλέπει» μέσα από τον συμπαγή βράχο, οι αρχαιολόγοι βρέθηκαν μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη: στα έγκατα της γης διαγράφονται σκιές από άγνωστους μέχρι τώρα, κρυφούς θαλάμους.

Ας δούμε πώς η σύγχρονη γεωφυσική επιστήμη καταφέρνει να ρίξει φως σε αυτές τις σκοτεινές, σφραγισμένες αίθουσες, ανοίγοντας ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην εξερεύνηση του προϊστορικού μας παρελθόντος.

Παραμπίτα: Ένα χρονικό της Παλαιολιθικής Εποχής

Μια γεωφυσική έρευνα στη Grotta delle Veneri (Σπήλαιο των Αφροδιτών) στη νότια Ιταλία εντόπισε πιθανές κρυφές κοιλότητες, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με το υπάρχον προϊστορικό σπηλαιοσύστημα.

Η Grotta delle Veneri βρίσκεται κοντά στην πόλη Παραμπίτα (Parabita) στην περιφέρεια της Πούλια (Απουλία) και αποτελεί μια σημαντική παλαιολιθική τοποθεσία, με αρχαιολογικά ευρήματα που αποδεικνύουν την κατοίκησή της τόσο από Νεάντερταλ όσο και από ανατομικά σύγχρονους ανθρώπους (Homo sapiens).

Σκαλισμένες στο κόκκαλο: Οι προϊστορικές κυρίες του σπηλαίου

Το σπήλαιο πήρε το όνομά του από την ανακάλυψη δύο παλαιολιθικών αγαλματιδίων της Αφροδίτης, τα οποία σκαλίστηκαν από οστό ζώου πριν από περίπου 20.000 χρόνια. Και τα δύο αγαλματίδια απεικονίζουν στυλιζαρισμένες γυναικείες μορφές με τα χέρια τοποθετημένα πάνω από το στήθος και κάτω από την κοιλιά, κάτι που ορισμένοι ερευνητές έχουν ερμηνεύσει ως αναπαραστάσεις εγκυμοσύνης ή γονιμότητας.

Το μεγαλύτερο αγαλματίδιο έχει ύψος περίπου 9 εκατοστά και φέρει μια σειρά από βαθιές αυλακώσεις στο πρόσωπο, που πιθανόν αναπαριστούν πέπλο, μάσκα ή χτένισμα. Το μικρότερο αγαλματίδιο έχει ύψος λίγο πάνω από 6 εκατοστά και παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά.

Υποδηλώνοντας μια κοινή τεχνοτροπία, τα αγαλματίδια μοιράζονται χαρακτηριστικά με την προϊστορική τέχνη που συναντάται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αναλογίες τους μοιάζουν με αντίστοιχα παραδείγματα από τη Μεσόγειο, ενώ οι λεπτομέρειες του προσώπου παρουσιάζουν ομοιότητες με αγαλματίδια από την περιοχή Ρήνου-Δούναβη.

Η στάση του σώματός τους έχει επίσης συγκριθεί με παραδείγματα που ανακαλύφθηκαν στη Ρωσία. Προηγούμενες αρχαιολογικές έρευνες στη Grotta delle Veneri έχουν επίσης φέρει στο φως παλαιότερα στρώματα ιζημάτων που σχετίζονται με την παρουσία των Νεάντερταλ.

Σε μια νέα μελέτη, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας πραγματοποίησαν γεωφυσική έρευνα για να εξετάσουν την υπόγεια δομή του σπηλαίου και του γύρω ασβεστολιθικού πετρώματος.

Η ομάδα χρησιμοποίησε γεωραντάρ (GPR) και ηλεκτρική ειδική αντιστατική τομογραφία (ERT), δύο μη επεμβατικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση υπόγειων κοιλοτήτων και γεωλογικών σχηματισμών.

Το γεωραντάρ χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς για να εντοπίσει αλλαγές κάτω από την επιφάνεια, ενώ η ηλεκτρική τομογραφία μετρά τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική αντίσταση για να διακρίνει τα διαφορετικά υπογεια υλικά.

Η έρευνα εντόπισε αρκετές ανωμαλίες, οι οποίες, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν άγνωστες μέχρι σήμερα κοιλότητες μέσα στο ασβεστολιθικό πέτρωμα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να συνδέονται με το ήδη γνωστό σπηλαιοσύστημα, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστεί η έκτασή τους και το αν είναι προσβάσιμα.

Από το Γιβραλτάρ στην Ιταλία: Η τεχνολογία που ξαναγράφει την ιστορία

Παρόμοιες έρευνες στο συγκρότημα σπηλαίων Γκόραμ (Gorham’s Cave Complex) στο Γιβραλτάρ οδήγησαν στην ανακάλυψη ενός άγνωστου μέχρι πρότινος θαλάμου το 2021. Ο θάλαμος αυτός εκτεινόταν περίπου 13 μέτρα στο εσωτερικό του σπηλαιοσυστήματος και είχε παραμείνει σφραγισμένος για περίπου 40.000 χρόνια, διατηρώντας ανέπαφα στοιχεία που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των Νεάντερταλ.

Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι ανωμαλίες που εντοπίστηκαν στη Grotta delle Veneri περιέχουν αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι επιπλέον υπόγειοι χώροι ενδέχεται να παραμένουν ανεξερεύνητοι.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τις δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός του γεωραντάρ (GPR) και της ηλεκτρικής τομογραφίας (ERT) για τον εντοπισμό κρυφών κοιλοτήτων σε προϊστορικές τοποθεσίες σπηλαίων, χωρίς να διαταράσσονται τα αρχαιολογικά στρώματα.

Περαιτέρω έρευνες θα είναι απαραίτητες για να επιβεβαιωθεί εάν οι ανωμαλίες αυτές αντιπροσωπεύουν φυσικές κοιλότητες που συνδέονται με το σπηλαιοσύστημα και εάν διατηρούν επιπλέον στοιχεία προϊστορικής ανθρώπινης δραστηριότητας.