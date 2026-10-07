Ακράγαντας: Μεγάλη αρχαιολογική αποκάλυψη – Ρωμαϊκές τοιχογραφίες στο φως, δίπλα στο αρχαίο ελληνικό «εκκλησιαστήριο»

Στην καρδιά της Σικελίας, εκεί όπου η ελληνική αρχαιότητα συναντά τη ρωμαϊκή μεγαλοπρέπεια, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ένα ακόμα εντυπωσιακό κομμάτι του ιστορικού παζλ.

Θραύσματα από ζωγραφισμένο κονίαμα, γύψινες διακοσμήσεις (στοκάσματα) και κίονες του 1ου αιώνα π.Χ. ήρθαν στο φως δίπλα στο εκκλησιαστήριο (την αίθουσα συνελεύσεων) του αρχαίου Ακράγαντα, στην Κοιλάδα των Ναών της Σικελίας. Αρχαιολόγοι από την Πίζα αναφέρουν ότι πιθανότατα ανήκουν σε μια μεγαλοπρεπή κιονοστοιχημένη αυλή (περιστύλιο), αλλά δεν γνωρίζουν ακόμη αν αυτή αποτελούσε μέρος μιας ρωμαϊκής έπαυλης ή μιας δημόσιας στοάς.

Πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, ο λόφος όπου πραγματοποιούνται τώρα οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην Κοιλάδα των Ναών της Σικελίας ήταν το μέρος όπου συγκεντρώνονταν οι ελεύθεροι πολίτες του Ακράγαντα για να αποφασίσουν για τις υποθέσεις της πόλης τους. Ο Ακράγαντας είναι το ελληνικό όνομα για το Αγκριτζέντο. Ο χώρος χαρακτηρίζεται από μια ημικυκλική διάταξη λίθινων καθισμάτων που οι μελετητές αποκαλούν εκκλησιαστήριο (από την ελληνική λέξη «εκκλησία», που σημαίνει συνέλευση) και αποτελεί μία από τις πιο στενά μελετημένες γωνιές του αρχαιολογικού πάρκου.

Μόλις πρόσφατα, ωστόσο, επιφύλασσε μια έκπληξη που μας αποκαλύπτει στοιχεία για το τι ακολούθησε, όταν πλέον τα ηνία είχε αναλάβει η Ρώμη.

Από τη δημοκρατία των ελεύθερων πολιτών… στην πολυτέλεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Μια ομάδα από την Ανωτάτη Κανονική Σχολή της Πίζας (Scuola Normale Superiore) ανακάλυψε θραύσματα τοιχογραφιών, αρχιτεκτονικά στοιχεία και διακοσμητικά στοκάσματα που χρονολογούνται στον 1ο αιώνα π.Χ., λίγο νοτιότερα από τα εδώλια του εκκλησιαστηρίου. Τα ευρήματα προέρχονται από ένα κτίριο που ανεγέρθηκε όταν η Σικελία βρισκόταν ήδη πλήρως υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Η σχολή ανακοίνωσε την ανακάλυψη στις 6 Οκτωβρίου 2026.

Ο Ακράγαντας ιδρύθηκε ως ελληνική αποικία τον 6ο αιώνα π.Χ. και εξελίχθηκε σε μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Μεσογείου. Μέχρι σήμερα διατηρεί μια σειρά από δωρικούς ναούς (τον λιτό και στιβαρό ρυθμό της ελληνικής αρχιτεκτονικής), οι οποίοι συγκαταλέγονται στα κορυφαία δείγματα ελληνικής αρχιτεκτονικής παγκοσμίως.

Η UNESCO ανακήρυξε την τοποθεσία Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1997. Το αρχαιολογικό πάρκο που την προστατεύει καλύπτει περίπου 13.000 στρέμματα, μέγεθος σχεδόν τετραπλάσιο από το Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, και τελεί υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Σιαράτα (Roberto Sciarratta).

Αρκετά ιταλικά και ξένα πανεπιστήμια πραγματοποίησαν ανασκαφές εκεί φέτος, και το εύρημα της Σχολής Normale αποτελεί ένα κομμάτι αυτής της ευρύτερης εικόνας.

Ρωμαϊκή έπαυλη ή μνημειώδης στοά; Το αρχαιολογικό δίλημμα

Αυτό που ανέσυρε η ομάδα είναι κυρίως θραύσματα. Υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Τζανφράνκο Αντορνάτο (Gianfranco Adornato), τα ευρήματα παραπέμπουν σε ένα περιστύλιο: Μια αυλή περιτριγυρισμένη από κίονες, ανοιχτή στο κέντρο προς τον ουρανό, η οποία σε ένα εύπορο ρωμαϊκό σπίτι χρησίμευε ως ένας είδος πολυτελούς εξωτερικού δωματίου.

Τα ίδια κατάλοιπα θα μπορούσαν επίσης να ανήκουν σε μια μνημειώδη στοά, έναν στεγασμένο διάδρομο με κιονοστοιχία που είχε πιο δημόσιο χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη των κιόνων και της στεγασμένης κιονοστοιχίας θεωρείται βέβαιη.

Σύμφωνα με την ομάδα, οι τοιχογραφίες ανήκουν στο δεύτερο και το τρίτο στυλ της ρωμαϊκής τοιχογραφίας.

Η τέχνη της Πομπηίας στην υπηρεσία του Ακράγαντα: Οι δύο διακοσμητικές τάσεις που «άνοιξαν» τους τοίχους

Επρόκειτο για δύο διακοσμητικές τάσεις που διαδέχθηκαν η μία την άλλη μεταξύ της ύστερης Δημοκρατίας και της πρώιμης Αυτοκρατορίας, και οι ίδιες ακριβώς τάσεις συναντώνται στους τοίχους της Πομπηίας.

Το δεύτερο στυλ, δημοφιλές κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., προσπαθούσε να «ανοίξει» τον τοίχο χρησιμοποιώντας ζωγραφισμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία: κίονες, προεξοχές και προοπτικές που έδιναν την εντύπωση ότι κοιτάζεις μέσα σε έναν άλλο χώρο. Το τρίτο στυλ, ελαφρώς μεταγενέστερο, εγκατέλειψε αυτή την ψευδαίσθηση του βάθους προς όφελος πιο επίπεδων τοίχων, έγχρωμων πλαισίων και μικρών, κομψών μοτίβων. Το πώς ακριβώς εντάσσονται αυτά τα δύο στυλ στην ιστορία του κτιρίου είναι κάτι που μόνο η μελέτη των υλικών μπορεί να ξεκαθαρίσει.

Στην ανακοίνωση της σχολής Normale, ο Αντορνάτο δήλωσε ότι οι τελευταίες ανασκαφές επέτρεψαν τον εντοπισμό ενός τμήματος της δομής που ήταν πολύ πιθανότατα ένα μεγάλο περιστύλιο, δεδομένης της παρουσίας των κιόνων και της στοάς, καθώς και ότι η ομάδα βρήκε πολυάριθμα θραύσματα πολύχρωμου κονιάματος. Στη συνέχεια, ωστόσο, πρόσθεσε μια επιφύλαξη.

Απομένει να διαπιστωθεί, όπως είπε, αν το κτίριο ήταν ιδιωτικό -μια domus (η λατινική λέξη για τη ρωμαϊκή αστική κατοικία) επιβλητικού μεγέθους- ή ίσως δημόσιο, δηλαδή μια κιονοστοιχημένη βεράντα συνδεδεμένη με τον ρωμαϊκό ναό, δεδομένου ότι το γειτονικό εκκλησιαστήριο είχε πλέον χάσει τις δημόσιες λειτουργίες του. Αυτή η διάκριση έχει μεγάλη σημασία.

Μια μεγαλοπρεπή κατοικία χτισμένη πάνω σε έναν παλιό δημόσιο χώρο θα διηγούνταν μια συγκεκριμένη ιστορία για την πόλη υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Μια στοά προσαρτημένη σε έναν ναό θα διηγούνταν μια εντελώς διαφορετική. Προς το παρόν, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό.

Ο λόφος των αποφάσεων: Εκεί όπου «χτυπούσε» η καρδιά της αρχαίας δημοκρατίας

Τα ευρήματα προέρχονται από το Poggio di San Nicola (Λόφος του Αγίου Νικολάου), ένα μικρό ύψωμα στο κέντρο της αρχαίας πόλης. Ο Αντορνάτο το περιγράφει ως μια στρατηγική περιοχή, γεμάτη με δημόσια κτίρια και χώρους συνελεύσεων:

Το ίδιο το εκκλησιαστήριο, το βουλευτήριο (την αίθουσα όπου συνεδρίαζε το συμβούλιο της πόλης) και το θέατρο. Όπως αναφέρει ο ίδιος, πρόκειται για ένα σημείο-κλειδί προκειμένου να κατανοήσουμε πώς άλλαξε η πόλη και, κυρίως, πώς μετασχηματίστηκαν οι θεσμοί της όταν πέρασε υπό τη ρωμαϊκή επιρροή. Το εκκλησιαστήριο κατασκευάστηκε μεταξύ του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ. και τα εδώλιά του υπολογίζεται ότι χωρούσαν περίπου 3.000 θεατές, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις της ίδιας της σχολής Normale.

Σήμερα σώζεται μόνο ένα μέρος του, με δεκαεννέα σειρές βαθμίδων λαξευμένων στον ώχρα τοπικό ασβεστόλιθο. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια βρίσκεται το θέατρο, το οποίο εντοπίστηκε το 2016 από ομάδα του Πανεπιστημίου της Κατάνιας. Η διάμετρος των κερκίδων του ήταν περίπου 100 μέτρα.

Τι συνέβη, λοιπόν, όταν έφτασαν οι Ρωμαίοι;

Η Ρώμη κατέλαβε τον Ακράγαντα το 210 π.Χ., κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Καρχηδονιακού Πολέμου -της ίδιας σύγκρουσης κατά την οποία ο Αννίβας οδήγησε τον στρατό και τους ελέφαντές του πάνω από τις Άλπεις. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το τοπικό αρχαιολογικό μουσείο, ο χώρος των κερκίδων επιχωματώθηκε και ένας μικρός ναός χτίστηκε στην κορυφή, πάνω σε μια υψηλή εξέδρα.

Είναι γνωστός ως το «Ευκτήριο του Φάλαρη», αν και δεν έχει καμία σχέση με τον κακόφημο τύραννο Φάλαρη, ο οποίος κυβέρνησε τον Ακράγαντα αιώνες νωρίτερα. Η χρονολόγησή του αποτελεί αντικείμενο διαμάχης. Συνήθως τοποθετείται στον 1ο αιώνα π.Χ., αλλά έχει προταθεί και ο 2ος αιώνας π.Χ. ως μια εκδοχή που ταιριάζει καλύτερα. Ορισμένοι μελετητές, μάλιστα, το ερμηνεύουν ως μια μορφή πράξης εξιλέωσης για το κλείσιμο ενός πολύ παλαιότερου δημόσιου, ή πιθανώς ιερού, χώρου.

Η πολιτική ζωή δεν σταμάτησε απλώς. Ο Κικέρωνας, στους λόγους του Κατά Βέρρη (μια σειρά ομιλιών από το 70 π.Χ.), περιγράφει τη σύγκλητο του ρωμαϊκού πλέον Αγκριτζέντο: Ένα σώμα που απαρτιζόταν από τους πολίτες που ξεχώριζαν για τον πλούτο, το κύρος και τις πολιτικές τους διασυνδέσεις, η σύνθεση του οποίου καθοριζόταν από έναν νόμο του Σκιπίωνα. Με άλλα λόγια, η πολιτική δραστηριότητα συνεχιζόταν, αλλά μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.

Ούτε η ελληνική μνήμη είχε σβήσει εντελώς. Αιώνες νωρίτερα, ο Πίνδαρος είχε υμνήσει την πόλη με μια φράση που κάθε Έλληνας αναγνώστης θα γνώριζε: «Καλλίστη βροτεάν πολίων» (Η πιο όμορφη από τις πόλεις των θνητών) (Πίνδαρος, Πυθιόνικοι 12.1).

Μια τοποθεσία με ιστορία αιώνων: Το αποτύπωμα του χρόνου στον Ακράγαντα

Οι αρχαιολόγοι της σχολής Normale γνώριζαν ήδη ότι η τοποθεσία βρισκόταν σε χρήση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, σύμφωνα με το τοπικό μουσείο, το κάτω μέρος των παλιών κερκίδων καταλήφθηκε από ιδιωτικές κατοικίες, ορισμένες από τις οποίες ήταν διακοσμημένες με μωσαϊκά.

Η φετινή ανασκαφική περίοδος πρόσθεσε ένα ακόμα ιστορικό στρώμα.

Ο Αντορνάτο εξηγεί ότι η περιοχή παρέμεινε σε χρήση για μεγάλο διάστημα, κάτι που η ομάδα μπόρεσε να επιβεβαιώσει εξετάζοντας τα κατάλοιπα μιας αψίδας (ενός ημικυκλικού τοίχου) που ανήκε σε μια μικρή παλαιοχριστιανική βασιλική, έναν ναό από τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού.

Η παλαιότερη επιστημονική κοινότητα το είχε ερμηνεύσει ως εξέδρα (μια ημικυκλική εσοχή). Το συγκεκριμένο κτίριο έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο δικής του μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε το 2025 στα Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa από τον Αντορνάτο και τον Τζουζέπε Ρινιανέζε (Giuseppe Rignanese), εξετάζοντας τη χρονολόγηση, τις λειτουργίες του και μια προτεινόμενη ερμηνεία.

Πάνω σε έναν μόνο λόφο, λοιπόν, συνυπάρχουν τα στρώματα ενός ελληνικού χώρου συνελεύσεων, ενός ρωμαϊκού ναού, κατοικιών με μωσαϊκά και μιας πρώιμης εκκλησίας. Αυτή είναι η τρίτη «σχολική» ανασκαφική περίοδος που πραγματοποιεί η σχολή Normale στα κτίρια του Poggio di San Nicola.

Η Scuola Normale διεξάγει ανασκαφές στον Ακράγαντα από το 2020, ενώ το 2024 άνοιξε δύο τάφρους γύρω από τις κερκίδες -μία στη νοτιοδυτική γωνία τους και μία άλλη στη νότια εξέδρα- οι οποίες απέδωσαν πληροφορίες για το οδικό δίκτυο της αρχαίας πόλης. Οι φετινές εργασίες ξεκίνησαν στις 7 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 9 Οκτωβρίου. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο ενός θερινού σχολείου που διοργανώνει η EELISA, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημίων στο οποίο ανήκει η σχολή Normale.

Στις ανασκαφές συμμετείχαν φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές στα πρώτα στάδια της καριέρας τους από ιδρύματα όπως το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το Πανεπιστήμιο PSL του Παρισιού, το Πανεπιστήμιο Φρίντριχ-Αλεξάντερ των Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομικών της Βουδαπέστης.

Ένα διεθνές θερινό σχολείο στα σπλάχνα της Σικελίας

Η ομάδα συνδύασε πολύ διαφορετικές δεξιότητες, από την αρχαιολογία έως την επιστήμη των δεδομένων, και από την πατρολογία (τη μελέτη των έργων των πρώτων χριστιανών συγγραφέων) έως τις φιλολογικές πηγές.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης σεμινάρια και ένα εντατικό μάθημα για την κεραμική στην αρχαιολογία, στο πλαίσιο ενός έργου με τίτλο MERITA, la rete per il talento («το δίκτυο για το ταλέντο»).

Προς το παρόν, αυτό που υπάρχει είναι μια σειρά από ζωγραφισμένα θραύσματα και κομμάτια κονίαμα, αρχιτεκτονικά στοιχεία και ανάγλυφες γύψινες διακοσμήσεις (stucco), μαζί με αρκετά ανοιχτά ερωτήματα.

Η ανακοίνωση της σχολής Normale δεν αναφέρει πόσα δωμάτια είχε το κτίριο, ποιος το παρήγγειλε ή πότε εγκαταλείφθηκε. Δεν διευκρινίζει επίσης αν οι τοιχογραφίες σώζονται σε αρκετά καλή κατάσταση ώστε να αναπαρασταθεί κάποιο τμήμα τους. Όλα αυτά εξαρτώνται από τη μελέτη που μόλις τώρα ξεκινά.

Το κεντρικό ερώτημα είναι αυτό που έθεσε ο ίδιος ο Αντορνάτο: αν αυτό το μεγάλο περιστύλιο ανήκε σε μια κατοικία επιβλητικού μεγέθους ή σε μια κιονοστοιχημένη βεράντα συνδεδεμένη με τον ρωμαϊκό ναό. Μέχρι η ανάλυση των υλικών να δείξει το αντίθετο, και τα δύο ενδεχόμενα παραμένουν πιθανά.