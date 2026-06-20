Σικελία: Το μυστήριο της ελληνικής αποικίας που εγκαταλείφθηκε ξαφνικά – Πώς μια ολόκληρη πόλη διασώθηκε ανέπαφη

Ένα διαχρονικό αρχαιολογικό μυστήριο έρχεται στο φως στην καρδιά της Μεσογείου, αποκαλύπτοντας τις τελευταίες στιγμές μιας ιστορικής πόλης. Η ξαφνική εγκατάλειψη της τελευταίας ελληνικής αποικίας στη Σικελία πάγωσε τον χρόνο, αφήνοντας πίσω της μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά.

Σήμερα, οι ανασκαφές φέρνουν στο φως ανέπαφες δομές που μας επιτρέπουν να «περπατήσουμε» ξανά στους δρόμους της.

Εξαιρετικά Ευρήματα στο Όρος Σαντ’Άντζελο

Οι ανασκαφές στο όρος Σαντ’Άντζελο (Monte Sant’Angelo) στη Λικάτα, στην επαρχία του Αγκριτζέντο (Ακράγας), ολοκλήρωσαν την πέμπτη ανασκαφική τους περίοδο με αποτελέσματα που οι επικεφαλής του έργου χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικά.

Το Πρόγραμμα Φιντιάδα (The Finziade Project), το οποίο συνδυάζει την αρχαιολογική έρευνα με τη συμμετοχή των πολιτών, διπλασίασε την επισκέψιμη έκταση του αρχαιολογικού χώρου και επέτρεψε την αποκάλυψη μιας κατοικίας με λατρευτικές λειτουργίες, η οποία ρίχνει φως στις τελευταίες ημέρες της πόλης.

Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιντιάδα, επικεντρώθηκαν στη λεγόμενη «Κατοικία 9», ένα κτίριο που αποκάλυψε μια άγνωστη μέχρι πρότινος λατρευτική λειτουργία, χάρη στην ανακάλυψη τεσσάρων λίθινων βωμών και θραυσμάτων ενός μνημειώδους πήλινου αγάλματος.

Αυτά τα ευρήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποδεικνύουν ότι η οικία ενδέχεται να φιλοξενούσε θρησκευτικές δραστηριότητες κατά τα τελευταία χρόνια της πόλης.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Φιντιάδας κατέχει μια μοναδική θέση στην ιστορία της σικελικής αρχαιολογίας.

Πρόκειται για την τελευταία ελληνική πόλη που ιδρύθηκε στο νησί, η οποία ανεγέρθηκε το 282 π.Χ. από τον Φιντία, τύραννο του Αγκριτζέντο, ο οποίος, αφού κατέστρεψε την πόλη της Γέλας, μετεγκατέστησε τους επιζώντες της στον νέο οικισμό.

Η πόλη, η οποία κατά τον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. διαδραμάτισε στρατηγικό ρόλο τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, εγκαθιδρύοντας έναν πρώιμο δεσμό με τη Ρώμη κατά τη διάρκεια των Καρχηδονιακών Πολέμων, εγκαταλείφθηκε απότομα κατά το δεύτερο μισό του 1ου αιώνα π.Χ.

Αυτή η ξαφνική εγκατάλειψη, την οποία οι αρχαιολόγοι αποδίδουν σε αδιευκρίνιστα ακόμη αίτια, διατήρησε τις αστικές δομές σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, προσφέροντας ένα ιστορικά πολύτιμο στιγμιότυπο.

Οι έρευνες, οι οποίες ξεκίνησαν το 2024, έφεραν στο φως ένα ελληνιστικό–ρωμαϊκό αστικό δίκτυο που διατηρείται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, με δρόμους, εργαστήρια και κατοικίες που σε ορισμένες περιπτώσεις διασώζουν τοίχους ύψους έως και δύο μέτρων.

Η πέμπτη ανασκαφική περίοδος, η οποία επικεντρώθηκε στην «Κατοικία 9», επέτρεψε τη λεπτομερή τεκμηρίωση μιας δομής την οποία οι αρχαιολόγοι ερμηνεύουν ως έναν οικιακό χώρο που μετατράπηκε σε τόπο λατρείας κατά τα τελευταία χρόνια της χρήσης του.

Οι τέσσερις λίθινοι βωμοί και τα θραύσματα του πήλινου αγάλματος, μνημειωδών διαστάσεων, αποτελούν μέχρι σήμερα τις ισχυρότερες αποδείξεις για την τελετουργική δραστηριότητα που εκτυλισσόταν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Διπλασιάζεται η Επισκέψιμη Έκταση του Αρχαιολογικού Χώρου

Τα επιστημονικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ανασκαφικής περιόδου είχαν άμεσο αντίκτυπο στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Αρχαιολογικό Πάρκο της Κοιλάδας των Ναών, το οποίο συνδιευθύνει το έργο, ανακοίνωσε ότι τα νέα ευρήματα κατέστησαν εφικτό τον διπλασιασμό της επισκέψιμης έκτασης του αρχαιολογικού χώρου.

Ο οργανισμός έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για το άνοιγμα στο κοινό των νέων ανασκαμμένων περιοχών, οι οποίες παρέμεναν θαμμένες μέχρι τις πρόσφατες παρεμβάσεις. Παράλληλα με το ανασκαφικό έργο, το πρόγραμμα προώθησε την αποκατάσταση του Κάστρου Σαντ’Άντζελο (Castel Sant’Angelo), μιας οχύρωσης του 17ου αιώνα που δεσπόζει στον λόφο όπου βρίσκεται η αρχαία πόλη.

Μετά τις εργασίες αποκατάστασης, το κάστρο στεγάζει πλέον το Μουσείο Αγροτικού Πολιτισμού και ένα μόνιμο εκπαιδευτικό εργαστήριο, το οποίο διαχειρίζονται οι αρχαιολόγοι του έργου. Αυτοί οι χώροι, που συνδυάζουν την έκθεση αρχαιολογικών υλικών με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στοχεύουν στην εδραίωση της τοποθεσίας ως κέντρου αναφοράς για τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή.

Η επιστημονική διεύθυνση των ανασκαφών τελεί υπό την επικεφαλής εποπτεία των αρχαιολόγων Αλέσιο Τοσκάνο Ράφα, από το CNR – Ινστιτούτο Επιστημών Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κατάνια, και Μαρία Κοντσέτα Παρέλο, από το Πάρκο της Κοιλάδας των Ναών. Η τεχνική διεύθυνση βρίσκεται στα χέρια του αρχιτέκτονα Ροζάριο Καλέα, επίσης από το Πάρκο.

Στην ανασκαφική περίοδο συμμετείχαν νέοι ερευνητές και φοιτητές από διάφορα ιταλικά πανεπιστήμια, υπό τον επιτόπιο συντονισμό των Διδακτόρων Μαριάνο Μοργκάντι και Ντονάτα Τζίλιο.

Το έργο υποστηρίχθηκε επίσης από το Αρχαιολογικό Πάρκο της Κοιλάδας των Ναών, υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Σιαράτα, και από το CNR-ISPC της Κατάνια, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επέτρεψε την επανέναρξη των ερευνών μετά από μια παύση δέκα ετών.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το Πρόγραμμα Φιντιάδα, και το οποίο οι επικεφαλής του έργου αναδεικνύουν ως προστιθέμενη αξία, είναι η στενή του σύνδεση με την τοπική κοινότητα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως ένα μοντέλο δημόσιας αρχαιολογίας, στο οποίο φορείς, σύλλογοι και πολίτες συνεργάζονται ενεργά σε όλες τις φάσεις της έρευνας.

Η Ομάδα Αρχαιολογικής Έρευνας της Λικάτα συμμετείχε στην επιμελητεία και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ενώ οι εθελοντές του Αρχαιολογικού Συλλόγου της Λικάτα ανέλαβαν το πλύσιμο και την πρώτη ταξινόμηση των κεραμικών υλικών που εντοπίστηκαν κατά τις ανασκαφές.

Η τοπική Κοινωνία και η Οικονομία Στο Πλευρό των Ανασκαφών

Ο οικονομικός ιστός της Λικάτα ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στην πρωτοβουλία. Το δημοτικό συμβούλιο εξασφάλισε τη διατροφή και τη διαμονή των τριάντα ερευνητών που συμμετείχαν στην ανασκαφική περίοδο, ενώ αρκετοί τοπικοί επιχειρηματίες προσέφεραν χορηγίες και υποστήριξη στην επιμελητεία.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μαζί με τη δραστηριοποίηση των πολιτιστικών συλλόγων, επέτρεψε τον πολλαπλασιασμό των πόρων για την έρευνα και βοήθησε το πρόγραμμα να έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία.

Ο διευθυντής του Πάρκου της Κοιλάδας των Ναών, Ρομπέρτο Σιαράτα, υπογράμμισε τη σημασία αυτού του μοντέλου διαχείρισης: «Θέλουμε να ενισχύσουμε τον δεσμό μας με ολόκληρη την κοινότητα της Λικάτα, η οποία ανέκαθεν πάσχιζε για την προστασία και την ανάδειξη της τεράστιας αρχαιολογικής της κληρονομιάς».

Η συμμετοχή των πολιτών δεν περιορίζεται σε βοηθητικές εργασίες· μαθητές από τα ινστιτούτα Λινάρες (Linares) και Φέρμι (Fermi) της Λικάτα συμμετείχαν στις ανασκαφές στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, μια εμπειρία που οι επικεφαλής του έργου θεωρούν απαραίτητη για τη μετάδοση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στις νέες γενιές.

Η επιτυχία της πέμπτης ανασκαφικής περιόδου ανοίγει νέες προοπτικές για την έρευνα στη Φιντιάδα. Οι αρχαιολόγοι είναι βέβαιοι ότι η λεπτομερής ανάλυση των υλικών που εντοπίστηκαν, ιδιαίτερα των θραυσμάτων του μνημειώδους αγάλματος και των βωμών, θα επιτρέψει τον προσδιορισμό της χρονολογίας εγκατάλειψης της πόλης και την καλύτερη κατανόηση των θρησκευτικών πρακτικών των τελευταίων κατοίκων της.

Η επέκταση της επισκέψιμης έκτασης και η ανάδειξη του Κάστρου Σαντ’Άντζελο, με τη σειρά τους, ενισχύουν την τουριστική και πολιτιστική ελκυστικότητα μιας τοποθεσίας η οποία, παρά την ιστορική της σημασία, παρέμενε σε σχετική αφάνεια για δεκαετίες.

Το Πρόγραμμα Φιντιάδα έχει καταστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο σημείο αναφοράς, τόσο για τα αρχαιολογικά του ευρήματα όσο και για την ικανότητά του να ενσωματώνει την επιστημονική έρευνα στην τοπική ανάπτυξη.

Ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής αριστείας, της συμμετοχής των πολιτών και της θεσμικής συνεργασίας απέδειξε ότι η αρχαιολογία μπορεί να αποτελέσει μοχλό κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης σε περιοχές που, όπως η Λικάτα, διαθέτουν μια πολιτιστική κληρονομιά εξαιρετικής αξίας, αλλά συχνά στερούνται τους πόρους για να την αναδείξουν.

Η πέμπτη ανασκαφική περίοδος, με τις ανακαλύψεις της και το συμμετοχικό μοντέλο διαχείρισης, έθεσε τις βάσεις ώστε η Φιντιάδα να καταλάβει τη θέση που της αξίζει στον χάρτη των μεγάλων αρχαιολογικών χώρων της Μεσογείου.