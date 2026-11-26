Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Άρχισε η συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, στο πλαίσιο της έκτακτης Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της Συνόδου, η συζήτηση άρχισε με την παρουσίαση της νέας συμβιβαστικής πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έπειτα από σύντομη διακοπή για το γεύμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν τις εργασίες τους.

«Να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις έως το τέλος του έτους»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», με την έναρξη της συζήτησης, ο Αντόνιο Κόστα επανέλαβε τον στόχο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του έτους, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιδείξουν εποικοδομητική διάθεση.

«Χρειαζόμαστε έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ικανό να χρηματοδοτήσει τις βασικές μας προτεραιότητες, διατηρώντας παράλληλα τις εθνικές συνεισφορές σε εύλογα επίπεδα», υπογράμμισε ο Α. Κόστα.

«Στόχος μου για αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι να μας φέρει πιο κοντά σε μια τελική συμφωνία. Προσβλέπω στη συμμετοχή των ηγετών στη συζήτηση με ανοιχτό πνεύμα και εποικοδομητική διάθεση, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις έως το τέλος του έτους», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα προβλέπει περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Συνόδου, μετά το γεύμα εργασίας αναμένεται να ακολουθήσουν διμερείς και πολυμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ ομάδων κρατών-μελών, ενώ οι «27» αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου αργά το βράδυ, προκειμένου να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.

Αυξάνεται η πίεση για συμφωνία πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καυγαδίζουν για το σχέδιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και πιέζονται να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους και πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που μπορεί να στείλουν την ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η κάθε άλλο παρά ευρωπαΐστρια προεδρική υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού έχει δεσμευθεί να περικόψει τη χρηματική συνεισφορά της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να σταματήσει σε διάστημα έξι μηνών τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Υπό το κράτος αυτής της απειλής ξεκίνησαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες της έκτακτης ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για την άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Το ποσόν εκκίνησης ήταν 2.000 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2028-2034. Εκτοτε έχει υποστεί διαδοχικές μειώσεις και η τελευταία υπό διαπραγμάτευση εκδοχή παρουσιάσθηκε το Σάββατο και περιλαμβάνει περικοπή 200 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο χρόνος πιέζει και οι διαιρεμένοι 27 ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν πριν από το τέλος του έτους για να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης πριν από τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 που απειλούν να μεταμορφώσουν το ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να συζητήσουν «με συμβιβαστικό πνεύμα».

«Η Γαλλία είναι όπως είναι φυσικό στο πίσω μέρος του μυαλού εξαιτίας των συνεπειών ενδεχόμενης νίκης της Λε Πεν», θέμα σχεδόν «υπαρξιακό» για τις Βρυξέλλες δεδομένου ότι η ακροδεξιά υποψήφια απειλεί την Ευρώπη με εισοδισμό και συγκεκριμένα, σύμφωνα με ευρωπαίο διπλωμάτη, «θα επιδιώξει να μπλοκάρει την ΕΕ από μέσα».

Ο Εμανουέλ Μακρόν διατύπωσε τελεσίγραφο προειδοποιώντας ότι θα αναγκασθεί να αποσυρθεί από τις συνομιλίες, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.

Η μάχη του Μακρόν για την ΚΑΠ

Καμία συμφωνία δεν αναμένεται αυτήν την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, τόσο μεγάλη είναι η διάσταση απόψεων μεταξύ των 27.

Από τη μία πλευρά η Γαλλία υπερασπίζεται έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό. Μαζί της η Πολωνία, η Ιταλία και η Ισπανία διεκδικούν περισσότερους πόρους για την αγροτική πολιτική, την πολιτική κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Και από την άλλη πλευρά οι «σφιχτοί» υπό την ηγεσία της Γερμανίας, διεκδικούν ακόμη σημαντικότερες περικοπές και θέλουν να δοθεί προτεραιότητα στην άμυνα και την καταπολέμηση της μετανάστευσης.

Αυτή η σύνοδος κορυφής δεν είναι μια σύνοδος σύγκλισης, είναι μια σύνοδος για να αναδειχθούν οι διαφορές και κατά συνέπεια είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης.

Για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να πολεμήσει ώστε να μη λείψει ούτε ένα ευρώ από την αρχική πρόταση.

Ομως, η Γερμανία θέτει επίσης τους όρους της.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι θα εξαρτήσει οποιαδήποτε συμφωνία για τον προϋπολογισμό από τη συμμετοχή «χωρίς εξαίρεση» των 27 χωρών της ΕΕ στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 μέλη, όχι από 23 ή 24», δήλωσε προσερχόμενος στη σύνοδο των Βρυξελλών.

Δεν υπάρχει «μαγικό φίλτρο»

Ήταν μια ευθεία επίθεση κατά της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας, οι οποίες είναι απρόθυμες να βοηθήσουν οικονομικά το Κίεβο — μια στάση που ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο έχει χαρακτηρίσει «εκβιασμό».

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει 100 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για το Κίεβο.

Αλλά ακόμη και ο φόρος επί των ψηφιακών κολοσσών που πρότεινε ο Αντόνιο Κόστα για να ενισχύσει τα έσοδα της ΕΕ, ο οποίος αναμένεται να αποφέρει τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, προκαλεί επίσης πολεμική. «Τα μαγικά φίλτρα υπάρχουν μόνο στον Αστερίξ και Οβελίξ», δήλωσε τρίτος ευρωπαίος διπλωμάτης.

Αντίθετα, αναμένεται ότι οι ηγέτες θα βρουν κοινό έδαφος σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα: τους διορισμούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Εκτός απροόπτου, αναμένεται να χρίσουν διάδοχο τον Ισπανό υποψήφιο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, στη θέση της Γαλλίδας Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα αποχωρήσει στις αρχές Φεβρουαρίου από την προεδρία του θεσμού.

Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος υποστηρίζεται από το Παρίσι και το Βερολίνο, τους δύο ισχυρούς παίκτες της ευρωζώνης, εις βάρος του ολλανδού Κλάας Κνοτ. Παράλληλα, ενδέχεται να επικυρωθεί ταυτόχρονα η είσοδος ενός γαλλογερμανικού διδύμου, της Λοράνς Μπουν και του Μάρκους Μπρουνερμάιερ, στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ