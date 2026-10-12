«Εισβολή» αυτοκινήτου σε ουζερί στη Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο ο μεθυσμένος οδηγός που τραυμάτισε 3 θαμώνες

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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που “εισέβαλε” σε ταβέρνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1.10 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο εισέβαλε στην ταβέρνα, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Από το συμβάν τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο έλαβαν εξιτήριο κι ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι την πορεία τού αυτοκινήτου ανέκοψαν οι ζαρντινιέρες που διαθέτει το κατάστημα εστίας περιμετρικά.

Σε έλεγχο μέθης που υποβλήθηκε ο 45χρονος, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l.