Νόμπελ Οικονομίας 2026: Στους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ για τα μικροοικονομικά θεμέλια της σταθεροποίησης

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2026 στους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ για τη θεμελιώδη συνεισφορά τους στα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Η εργασία τους άλλαξε τον τρόπο σχεδιασμού της πολιτικής σταθεροποίησης.

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Διεθνή Νέα

Νόμπελ Οικονομίας
Πηγή: nobelprize.org
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2026 στους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ.
  • Βραβεύτηκαν «Για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», μια συνεισφορά που άλλαξε τον τρόπο σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής.
  • Η εργασία τους εστιάζει στην οικοδόμηση οικονομικών μοντέλων πάνω σε ένα μικροοικονομικό θεμέλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ολοκλήρωσε τον κύκλο των φετινών βραβεύσεων ανακοινώνοντας τους νικητές του Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, επιβραβεύοντας μια θεμελιώδη επιστημονική συνεισφορά που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι και οι κεντρικές τράπεζες σχεδιάζουν την πολιτική σταθεροποίησης της οικονομίας.

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Η Ακαδημία αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο της Τράπεζας της Σουηδίας στις Οικονομικές Επιστήμες στη Μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ για το 2026 στους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ, «Για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης».

Οι δύο επιστήμονες απέδειξαν πώς μπορούν να ανακατασκευαστούν τα οικονομικά μοντέλα προκειμένου να αναζωογονηθεί η πολιτική σταθεροποίησης.

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Αντί να βασίζουν τα μοντέλα σε στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ μακροοικονομικών μεταβλητών, όπως ο πληθωρισμός, η παραγωγή και η κατανάλωση, επέλεξαν να τα οικοδομήσουν πάνω σε ένα μικροοικονομικό θεμέλιο.

Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η συνολική μάζα των μεμονωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων επηρεάζει την οικονομία μέσα από τις αποφάσεις και τις δράσεις της.

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Η περσινή βράβευση και η ιστορία του θεσμού

Πέρυσι, το βραβείο είχε απονεμηθεί σε τρεις ερευνητές που μελετούν την επιχειρηματική καινοτομία, για την εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα νέα προϊόντα και οι εφευρέσεις προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και την ανθρώπινη ευημερία, ακόμη κι αν στην πορεία αφήνουν πίσω τους παλαιότερες εταιρείες.

Το βραβείο οικονομικών επιστημών είναι επισήμως γνωστό ως Βραβείο της Τράπεζας της Σουηδίας στις Οικονομικές Επιστήμες στη Μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας το θέσπισε το 1968 ως αφιέρωμα στη μνήμη του Νόμπελ, του Σουηδού επιχειρηματία και χημικού του 19ου αιώνα που εφηύρε τη δυναμίτιδα και καθιέρωσε τα αρχικά πέντε Βραβεία Νόμπελ.

 

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