Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: Η λύση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι να συσπειρωθεί ο κόσμος στην ΕΛΑΣ – Το ΠΑΣΟΚ έχει στρατηγικό πρόβλημα

Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να στηρίξει την ΕΛΑΣ εξήγησε η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Δύο πράγματα με έκαναν να γραφτώ στην ΕΛΑΣ. Το πρώτο είναι η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για τους πολίτες. Νομίζω ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ σκληρή οικονομικά καθημερινότητα, αβίωτη καθημερινότητα δηλαδή. Νομίζω ότι είναι αντικειμενική η κρίση αυτή, δεν είναι μόνο δική μου. Ακούω και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να αποδέχονται ότι είναι ασφυκτική η κατάσταση, με το πολύ υψηλό κόστος ζωής σε κάθε ουσιαστικά πτυχή, από το σούπερ μάρκετ και τα ενοίκια, μέχρι το πετρέλαιο και τους λογαριασμούς του ρεύματος» είπε κάνοντας λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης ή η μη επιθυμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

«Νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή άλλος χρόνος και χώρος για να μπορέσει να συνεχίσει η ελληνική κοινωνία να ζει έτσι. Ο δεύτερος λόγος ήταν τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, με νεφελώδεις διαδρομές στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος αυτά τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη» τόνισε η πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής.

«Η ΕΛΑΣ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή»

Όπως υποστήριξε, οι δύο αυτοί λόγοι καθιστούν αναγκαία την πολιτική αλλαγή. «Όσον αφορά στο ποιος φορέας θα μπορέσει να φέρει την πολιτική αλλαγή, κατά τη γνώμη μου είναι η ΕΛΑΣ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το πρόγραμμα της, καθώς έχει τη δυνατότητα να είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει αυτά τα δύο καίρια ζητήματα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέτει, από την πλευρά της αριστεράς φυσικά, την αλλαγή της διακυβέρνησης, δηλαδή θέτει εμφατικά το ζήτημα να εφαρμόσει πολιτικές σήμερα για να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μιλά απλώς για ένα απώτερο, αόριστο μέλλον και σε ένα επίπεδο απλά γενικών αρχών, όπως κάνουν άλλα κόμματα της αριστεράς» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Αχτσιόγλου, διαψεύδοντας πως η ένταξή της στην ΕΛΑΣ ήταν αποτέλεσμα κάποιου είδους συμφωνίας.

«Δεν προχωράω έτσι στη διαδρομή μου. Δεν κάναμε κουβέντα με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν θα κρίνω το αν θα στηρίξω ένα κόμμα από το αν θα έκανα κουβέντα με τον κ. Τσίπρα. Δεν είναι αυτό το μείζον. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αν τον είδα ή δεν τον είδα. Το ζήτημα είναι αν κατά τη γνώμη μου ένας πολιτικός φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα είναι τι εκπέμπει ο φορέας αυτός και νομίζω ότι η ΕΛΑΣ έχει αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική για να ανακουφιστεί η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό ήταν το κριτήριό μου. Εγώ είμαι πολίτης, είμαι δικηγόρος, δεν είμαι βουλευτής. Εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, χωρίς κάποιες άλλες προϋποθέσεις ή χωρίς κάτι άλλο να έχει προεξοφληθεί» υπογράμμισε.

Ερωτηθείσα πώς εξηγείται το γεγονός ότι αποχώρησε – όπως και άλλοι βουλευτές- από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρώντας ότι ο Στέφανος Κασσελάκης έστριβε το τιμόνι του κόμματος προς το κέντρο, και τώρα προσχωρεί σε ένα πολιτικό σχήμα, που βάζει με πιο έντονο τρόπο, ένα πιο κεντροαριστερό πρόσημο, διευκρίνισε αρχικά ότι η συλλογική αποχώρηση βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν οφειλόταν μόνο σε διαφωνία σε σχέση με το αν το κόμμα κινείται πιο αριστερά ή πιο κοντά στο κέντρο.

«Ήταν μια συνολική απομάκρυνση από ένα προδιαγεγραμμένο, κατά τη γνώμη μου, φαινόμενο εκφυλισμού, που είχε να κάνει με πλήρη απομάκρυνση από την ουσία της πολιτικής, πλήρη απομάκρυνση από τη δυνατότητα να είναι ένας αξιόπιστος πολιτικός χώρος και φορέας και προφανώς και από βασικές αρχές που εξέφραζε τότε η αριστερά. Και δυστυχώς, ως προς το τι έμελε να συμβεί, δικαιωθήκαμε. Επίσης, δυστυχώς, ο φορέας που διαμορφώσαμε δεν μπόρεσε να έχει τη δυναμική που θα θέλαμε τότε. Όμως νομίζω ότι κράτησε βασικά χαρακτηριστικά ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής.

Σήμερα η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ενός χώρου που τσαλαβουτάει γενικώς και αορίστως. Είναι ένας χώρος που επιδιώκει να εκφράσει και τον αριστερό κόσμο, αλλά κυρίως να δώσει μια δυναμική στους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να αλλάξει η καθημερινότητα και δεν έβρισκαν μέχρι τώρα την έκφρασή τους στην πολιτική. Δεν είναι κατ’ ανάγκη, απαραίτητο πάντα, να δίνουμε μια ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή ως άνθρωποι του κέντρου. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να μην τους λένε και κάτι αυτές οι ταυτότητες. Το θέμα είναι με ποιες θέσεις προσέρχεσαι στη συζήτηση», τόνισε η κ. Αχτσιόγλου.

«Οι θέσεις που θέτει ως προς την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της οικονομικής κρίσης ή των εργασιακών ή ως προς τα ζητήματα της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας είναι θέσεις που εκπορεύονται από τις αρχές της ανανεωτικής αριστεράς ή και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι θέσεις πρωτίστως που μπορεί να κάνουν την πλειονότητα των πολιτών να ζει καλύτερα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το μείζον» πρόσθεσε.

Τι είπε για τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν παραιτήθηκαν

Σχολιάζοντας πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν παραιτήθηκαν όπως εκείνη και απλώς ανεξαρτητοποιήθηκαν, είπε: «Ο καθένας κάνει την επιλογή του. Εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω αυτό με τη διαδρομή που είχα, αλλά κυρίως δεν έβλεπα τον εαυτό μου να είμαι αποτελεσματική και χρήσιμη με το παραμένω στη βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Δεν έβλεπα πώς μπορεί να είμαι χρήσιμη σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι ενταγμένη ή κομμάτι ενός φορέα για να είμαι αποτελεσματική και χρήσιμη – και κοινοβουλευτικά για να έχεις εργαλεία και όπλα και για να έχεις και ένα συνολικό πλαίσιο θέσεων. Άλλοι συνάδελφοι και συνοδοιπόροι πολιτικά έκριναν ότι έχει νόημα, ακόμη και ανεξάρτητοι, να είναι μέσα στη Βουλή και να κάνουν την προσπάθειά τους. Αυτό επαφίεται στην κρίση του καθενός».

Θα είναι υποψήφια;

Ερωτηθείσα εάν θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Εγώ δήλωσα τη στήριξή μου στην ΕΛΑΣ. Αυτό δεν προεξοφλεί τίποτα, ούτε έχει κάτι προεξοφληθεί, και η δική μου διαθεσιμότητα αφορά ακριβώς τη στήριξη μιας προσπάθειας για να υπάρξει η αναγκαία πολιτική αλλαγή. Δεν έχει καμία άλλη προϋπόθεση και δεν υπάρχει τίποτε άλλο προς το παρόν στο τραπέζι. Το μόνο που υπάρχει είναι η δική μου στήριξη χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση».

«Το ΠΑΣΟΚ κατά τη γνώμη μου έχει στρατηγικό ζήτημα»

Σχετικά με το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα και αν μία συνεργασία ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική λύση απέναντι στη ΝΔ, με δεδομένο ότι από τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, δεν προκύπτει σενάριο αυτοδυναμίας – μέχρι στιγμής τουλάχιστον – για τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, σχολίασε:

«Η εκτίμησή μου είναι ότι έχετε δίκιο για τις δημοσκοπήσεις, πλην όμως η ΕΛΑΣ είναι ένα σχετικά νέο κόμμα. Μέσα σε τέσσερις μήνες έχει καταφέρει να εμπεδωθεί ως το δεύτερο κόμμα, ένας ισχυρός σχετικά πόλος απέναντι στη ΝΔ. Φαίνεται ότι μπορεί να κάνει μια πολιτική αντιπαράθεση που να κοιτάξει στη ΝΔ στα μάτια. Νομίζω ότι η λύση είναι να συσπειρωθεί ο κόσμος στην ΕΛΑΣ και να δοθεί η δυνατότητα να έχει κυβερνητική προοπτική. Το εκφράζει πολιτικά ως στόχο, δηλαδή δηλώνει τη διαθεσιμότητά της να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης με ένα συγκεκριμένο και αρκετά ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από μια κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι δυνάμεις».

«Το ΠΑΣΟΚ κατά τη γνώμη μου έχει στρατηγικό ζήτημα. Νομίζω ότι πολλές φορές υποτιμάμε τα πράγματα όταν απλά συζητάμε για τα πρόσωπα. Έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα και το στρατηγικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ξεκάθαρη αντιπαράθεση στις θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι στα κρίσιμα μέτωπα σωστά πράττει η Νέα Δημοκρατία αυτά που πράττει, και μιλάω κυρίως για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική ή ακόμη και ζητήματα του κοινωνικού κράτους» συμπλήρωσε.

Στην επισήμανση των δημοσιογράφων ότι και το ΠΑΣΟΚ λέει ακριβώς το ίδιο για την ΕΛΑΣ, ανέφερε: «Δεν μπορώ να δω από πού προκύπτει αυτό. Εγώ μιλάω για τις θέσεις. Για την οικονομία έχουν πολλές φορές εκφραστεί κεντρικά στελέχη ότι είναι σωστή η δημοσιονομική πολιτική. Για το κοινωνικό κράτος ότι είναι σωστή η στάση για την παιδία για παράδειγμα ή για την εξωτερική πολιτική».

«Άρα όταν σε κρίσιμα μέτωπα δεν υπάρχει αντιπαραθετική θέση, όταν κρίσιμα τμήματα στο εσωτερικό είναι σε μία κατεύθυνση, ας το πω, υποστηρικτικής στις επιλογές της Ν.Δ., υπάρχει και το προηγούμενο της συγκυβέρνησης, είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία στους πολίτες για το αν όντως εδώ μιλάμε για μια άλλη πολιτική, για μια εναλλακτική πολιτική πρόταση. Άρα νομίζω ότι είναι περισσότερο στρατηγικό το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι το επόμενο διάστημα, αν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, θα πρέπει να υποστηριχθεί η ΕΛΑΣ και να συσπειρωθούν εκεί οι διαθέσιμες δυνάμεις», κατέληξε η κ. Αχτσιόγλου.