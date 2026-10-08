Κωνσταντοπούλου για δίκη Βαλυράκη: Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί στη συνείδησή μου επιβεβαίωση του παρακρατικού μηχανισμού που εμποδίζει την απόδοση δικαιοσύνης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσωπεί νομικά την Μίνα Παπαθεοδώρου έκανε δήλωση σε υψηλούς τόνους μετά την δικαστική απόφαση για τον θανάτο του Σήφη Βαλυράκη, που αθωώνει τους δύο ψαράδες οι οποίοι κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού, τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια.

Η καταγγελία για τον παρακρατικό μηχανισμό

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε τη δήλωσή της, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης:

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί στη συνείδησή μου επιβεβαίωση του παρακρατικού μηχανισμού που δρα ενάντια στην απόδοση δικαιοσύνης και ενάντια στην τιμωρία των υπαιτίων για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη», τόνισε.

Τα δικαστικά δεδομένα και η κρίση των λειτουργών

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος του δικαστηρίου, διηύθυνε όλη τη διαδικασία επί 1 χρόνο και 15 ημέρες, ψήφισε και δήλωσε την κρίση του, ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι, επιβεβαιώνει αυτό που η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, από την πρώτη στιγμή συνειδητοποίησε: Ότι απέναντί της δεν έχει μόνο δύο φυσικούς αυτουργούς και εκτελεστές της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, αλλά και έναν εξαιρετικά ισχυρό μηχανισμό συγκάλυψης παρακρατικού τύπου», υπογράμμισε με έμφαση.

Οι μεθοδεύσεις και οι παρεμβάσεις στην υπόθεση

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, αναφέρθηκε στις πιέσεις που ασκήθηκαν στην οικογένεια του θύματος:

«Πρόκειται για τον ίδιο μηχανισμό που ενεργοποιήθηκε για να αλλάζει καταθέσεις και να αλλοιώνει αποδεικτικά στοιχεία. Τον ίδιο μηχανισμό που οδηγούσε τη χήρα του Βαλυράκη, στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης Τσιάρα, για να πειστεί να μην κάνει προσφυγή στην αρχική αρχειοθέτηση της υπόθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας,

«Καταπέλτης και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος για την απόφαση του δικαστηρίου»

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, επίσης συνήγορος της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της δικαστικής απόφασης και κατήγγειλε μηχανισμούς συγκάλυψης, αμέσως έπειτα από την αθώωση των δύο αδελφών ψαράδων, που κατηγορούνταν για τη δολοφονία του πρώην υπουργού, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021.

Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, λήφθηκε κατά πλειοψηφία (6-1), με τον πρόεδρο του δικαστηρίου, να αποτελεί τη μοναδική μειοψηφία υπέρ της ενοχής, συντασσόμενος με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, που είχε επίσης ζητήσει την καταδίκη τους.

Αντίδραση στην αθωωτική απόφαση

Ο συνήγορος της οικογένειας χαρακτήρισε την ετυμηγορία «προκλητική», υποστηρίζοντας ότι πλήττει την αξιοπιστία της ελληνικής Δικαιοσύνης και υπονομεύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς.

«Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια ακόμα προβληματική απόφαση, η οποία λειτουργεί σε βάρος της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης και δηλητηριάζει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην λειτουργία των θεσμών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αμφισβήτηση της δικαστικής κρίσης

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ,εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην αθωωτική ετυμηγορία. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι προηγήθηκε ένας χρόνος ακροαματικής διαδικασίας κατά τον οποίο, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, παρουσιάστηκαν στοιχεία που τεκμηρίωναν την ενοχή των κατηγορουμένων.

«Είναι παράδοξο το γεγονός και προκλητικό ότι μετά από έναν χρόνο ακροαματικής διαδικασίας όπου αποκαλύφθηκαν με τρόπο τεκμηριωμένο τα στοιχεία ενοχής των κατηγορουμένων», επισήμανε, αμφισβητώντας τη δικαστική κρίση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απόφαση αφήνει εκτεθειμένους όσους ψήφισαν υπέρ της αθώωσης, ενώ επέμεινε ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί.

Η αναφορά στον Κώστα Τσιάρα και οι καταγγελίες για συγκάλυψη

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, αποδίδοντάς του παλαιότερη φράση προς τη σύζυγο, του Σήφη Βαλυράκη. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο τότε υπουργός φέρεται να είχε συμβουλεύσει τη χήρα του πρώην υπουργού να μην αναζητήσει περαιτέρω απαντήσεις, επειδή «δεν θα κατάφερνε να βρει άκρη».

Ο κ. Κωνσταντόπουλος, συνέδεσε τη συγκεκριμένη αναφορά με τις καταγγελίες του για την ύπαρξη οργανωμένων μηχανισμών, που επιδιώκουν να εμποδίσουν την αποκάλυψη των πραγματικών συνθηκών του θανάτου.

«Ένας ολόκληρος μηχανισμός από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία θέλει να συγκαλύψει όχι μόνον τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας του Βαλυράκη», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την άποψή του, η προσπάθεια συγκάλυψης δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που θεωρεί υπεύθυνα για τον θάνατο του πρώην υπουργού, αλλά επεκτείνεται και σε όσους ενδεχομένως τους ενεργοποίησαν, τους προστάτευσαν ή παρενέβησαν για να εμποδίσουν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τόνισε, μάλιστα, «ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις αποκαλύπτουν σοβαρές παθογένειες στη λειτουργία των θεσμών, αμφισβητώντας την ουσιαστική λειτουργία του κράτους δικαίου».

Αίτημα για άσκηση έφεσης

Ο νομικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η δικαστική διαμάχη δεν τελειώνει με την αθωωτική απόφαση και ανακοίνωσε την πρόθεση της πλευράς Βαλυράκη να ζητήσει την άσκηση έφεσης.

«Θα ζητήσουμε λοιπόν την άσκηση εφέσεως γιατί η δικαιοσύνη επιβάλλει να διαλευκανθεί η δολοφονία του Βαλυράκη. Ο Βαλυράκης δολοφονήθηκε», επέμεινε.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του πρώην υπουργού και αναφέρθηκε στη δικαστική εκκρεμότητα που αφορά στελέχη των λιμενικών αρχών Χαλκίδας και Ερέτριας για κατηγορίες υπόθαλψης εγκληματία.

«Οι μηχανισμοί λοιπόν λειτουργούν πάντοτε για να συγκαλύπτουν εκείνους τους ενόχους οι οποίοι αν αποκαλυφθούν οδηγούν στην αποκάλυψη και αυτών των βρώμικων μηχανισμών», σημείωσε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.