Ακρόπολη: Συγκίνηση και υπερηφάνεια στην έπαρση της ελληνικής σημαίας για την 82η επέτειο της Απελευθέρωσης της Αθήνας

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Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 82η επέτειο από την Απελευθέρωση της Αθήνας, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Η ελληνική σημαία υψώθηκε στον ιστορικό χώρο της Ακρόπολης υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό, αφιερωμένη στη μνήμη εκείνων που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή τιμής και ιστορικής μνήμης, αναδεικνύοντας τη σημασία της απελευθέρωσης της ελληνικής πρωτεύουσας από τις δυνάμεις της ναζιστικής κατοχής.

Η ιστορική 12η Οκτωβρίου 1944

Στις 12 Οκτωβρίου 1944, ύστερα από 1.264 ημέρες γερμανικής Κατοχής, τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Την ίδια ημέρα, η ναζιστική σημαία υποστάλθηκε από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, δίνοντας τη θέση της στο μήνυμα της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Η αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού και ανακούφισης στην πρωτεύουσα. Χιλιάδες Αθηναίοι κατέκλυσαν τους δρόμους, πανηγυρίζοντας για την απελευθέρωση της πόλης και εκφράζοντας τη χαρά τους για το τέλος της γερμανικής κυριαρχίας, έπειτα από χρόνια στερήσεων, φόβου και δοκιμασιών.

Ζωντανή η μνήμη της Απελευθέρωσης

Η σημερινή τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που τιμούν την Απελευθέρωση της Αθήνας, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη μιας καθοριστικής στιγμής για τον ελληνικό λαό.

Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, σύμβολο της ελληνικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτέλεσε για ακόμη μία φορά το επίκεντρο του εορτασμού, υπενθυμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας, της αντίστασης και της ιστορικής συνείδησης.

Η επέτειος της 12ης Οκτωβρίου, παραμένει μια ημέρα τιμής και αναστοχασμού, συνδέοντας τις θυσίες του παρελθόντος με την υποχρέωση διατήρησης της ιστορικής μνήμης στις επόμενες γενιές.