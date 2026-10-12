Αττική: Προσωρινά κρατούμενος ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Αρνείται τις κατηγορίες

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια έπειτα από στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις αμερικανικές αρχές για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στην 16η τακτική ανακρίτρια και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.

Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του αφορά το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων κάτω των 12 και των 15 ετών, κατ’ εξακολούθηση.

Αρνείται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, κατά τη σύντομη απολογία του ο 52χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του επίμαχου υλικού στα ψηφιακά μέσα του.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα», φέρεται να ανέφερε.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Συγκεκριμένα, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε η ενημέρωση από τον αμερικανικό οργανισμό National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), ο οποίος ασχολείται με τον εντοπισμό και την προστασία παιδιών που υφίστανται εκμετάλλευση ή κακοποίηση.

Οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές Αρχές αφορούσαν χρήστη του διαδικτύου που φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης αρχείων.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα από τα στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη του χρήστη και να εντοπίσουν την κατοικία του 52χρονου.

Οι έρευνες σε σπίτι και ιατρείο – Κατασχέθηκαν εκατοντάδες αρχεία

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στην κατοικία όσο και στον επαγγελματικό χώρο του κατηγορουμένου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την εξέταση των συσκευών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μεταξύ των αρχείων φέρεται να περιλαμβάνεται υλικό στο οποίο απεικονίζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές διαπίστωσαν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να διαχειριζόταν τον διαδικτυακό λογαριασμό στον οποίο είχε μεταφορτωθεί το επίμαχο υλικό.